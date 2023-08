"Vše se vlnilo." Žena z Bruntálska se otrávila muchomůrkou, houbařit však hodlá dál

Třicetiletá žena z Bruntálska se před několika dny otrávila muchomůrkou tygrovanou. Ve vážném stavu skončila v krnovské nemocnici. Na houby se ale o tomto víkendu žena chce vydat znovu, houbaření považuje za svůj největší koníček. Stejnou houbou se nedávno otrávil i manželský pár, který hospitalizovali v nemocnici na Vsetínsku.

"Lékaři se před několika dny starali o třicetiletou ženu, která se otrávila po pozření muchomůrky tygrované. Při její konzumaci se domnívala, že jde o chutnou muchomůrku růžovku," uvedl k první otravě mluvčí krnovské nemocnice mluvčí Jiří Krušina.

Dodal, že o několik hodin později se u ženy dostavily první příznaky otravy. "Začala mě bolet hlava a strašně moc břicho. Několikrát jsem zvracela. Pusu jsem měla plnou slin, začaly mi brnět prsty. Pořád jsem přemýšlela, co jsem mohla sníst, a vzpomněla si na to, že jedna z růžovek na pánvi i při loupání se zbarvila jinak. Když jsem šla do patra k prarodičům, myslela jsem si, že jedu po jezdících schodech. Vše se vlnilo a vypadalo zpomaleně. Proto jsem si zavolala záchranku. Po telefonu mi doporučili, abych snědla maximum aktivního uhlí. Pak už mě vezli do nemocnice," popsala houbařka.

"U pacientky jsme zahájili symptomatickou léčbu. Ta byla úspěšná a žena už mohla být propuštěna domů," uvedl primář interního oddělení Bronislav Čapek. Dodal, že při podezření na otravu houbami je vždy důležité co nejdříve vyhledat lékaře a zahájit správnou léčbu.

Pacientka z Krnova ještě na nemocničním lůžku přiznala, že se i o tomto víkendu vydá na houby. "Houbaření je můj celoživotní koníček. Ale muchomůrkám růžovkám se budu raději vyhýbat. Ostatním houbařům po vlastní zkušenosti doporučuji dávat do košíku pouze houby, které bezpečně poznají. Osobně už podobný stav nechci nikdy zažít," dodala.

Otravy po požití hub registrují také nemocnice ve Zlínském kraji. "Manželský pár ve středním věku se vydal na sběr hub v okolí Valašského Meziříčí. Do nemocnice se poté muž a žena dostavili sami s tím, že jim je fyzicky špatně. Byli hospitalizováni na interním oddělení s příznaky otravy muchomůrkou tygrovanou. Na standardním oddělení pobyli tři dny s tím, že nebyla nutná jejich hospitalizace na JIP, což v případě otravou houbami bývá obvyklé," mluvčí nemocnice Agel Valašské Meziříčí na Vsetínsku Gabriela Lefenda.

Primářka interního oddělení Marie Černochová uvedla, že zdravotníci donedávna u pacientů nezazaznamenali potíže způsobené požitím hub. "Pokud se již však zdravotní obtíže u pacientů vyskytnou, je to většinou tím, že pozřou buď špatně tepelně upravenou houbu, respektive již zapařenou. Lidé dále sbírají holubinky, u kterých jsou potíže pravidlem, ne všechny jsou jedlé a také je častá jejich záměna za muchomůrku zelenou či tygrovanou tak, jak to bylo v případě dvou otrav, které jsme zde řešili," řekla Černochová. Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, únavou i halucinacemi.

"Největším nebezpečím, které může houbaře po snězení jedovaté houby potkat, je těžké poškození jater, jež ve své nejtěžší podobě končí selháním jater a smrtí. To je typické pro otravu muchomůrkou zelenou. Jiné druhy hub mohou významně ovlivnit funkce nervové soustavy a psychiku," uvedla Černochová. Další jedovaté houby, například některé holubinky, způsobí zvracení a průjem.

"Lidé by měli sbírat jen hřibovité houby, a to pouze takové, které dobře znají. To je základní předpoklad, jak se vyhnout dalším potížím. Další rada je nezapomenout na dostatečnou tepelnou úpravu, a také nezapíjet houby alkoholem," uvedla primářka.