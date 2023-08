Sezona začala, rostou všude. Za sběr některých hub ale hrozí pokuta, varuje mykolog

S deštivým začátkem srpna vypukla houbová sezona. Na sběr hub vyráží více než polovina Čechů. Za celý rok se z lesa do českých kuchyní dostane mezi deseti až padesáti tunami hub. Pozor by si podle mykologa Zbyňka Peldy měli lidé dávat na jedovaté houby. Otravu sám zažil. "Dávivé zvracení, průjem, motání hlavy, neskutečná bolest," popisuje svou zkušenost.

"Houby teď rostou téměř všude. Srážky byly v poslední době plošné. Pokud půjdete do libovolného lesa, máte šanci na dobrý úlovek," říká Pelda, který se kromě mykologie věnuje i fotografování hub. Sbírat se podle něj dá takřka kdekoliv. Například žampiony rostou na loukách, pastvinách či trávnících.

Houbařská sezona v Česku běžně začíná v červenci. Letos kvůli vedrům propuká až v nyní, napomohl tomu deštivý začátek srpna. Její konec pak obvykle nastává ke konci října. Ideální čas vyrazit na houby je i podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří pravidelně zveřejňují mapu pravděpodobnosti jejich růstu.

Odborníci ale varují, že s klimatickou změnou může hub do příštích let ubývat. Na vině jsou sušší léta a horka. Ty sice houby nevyhladí úplně, může jich však výrazně ubýt. Zmizet mohou rovněž celé druhy. "Pokud budeme mít v budoucnu hodně suchá léta, houby v létě tolik neporostou. Bude se tedy čekat, až spadne velká bouřka, a pak se nějaké objeví," uvedl dříve pro Aktuálně.cz mykolog Jan Borovička.

Zatím jsou ale Češi ve sběru hub a lesních plodů podle Peldy přeborníci. Ministerstvo zemědělství uvádí, že loni nasbírali houby a borůvky v hodnotě osmi miliard. Všechny houby však sbírat nelze. Chráněný je například hřib královský, klouzek žlutavý či lanýž letní, za jejichž sběr hrozí až 50tisícová pokuta.

Na houby lidé nesmí chodit ani v národních parcích či rezervacích. "Český národ je vynalézavý a mnohdy se to snaží obejít. Když vstupujete do lesa, je dobré se dívat, jestli tam není nějaké omezení," upozorňuje Pelc.

Mykolog také varuje před rozšířenou poučkou, že pokud je houba okousaná od červů, musí být jedlá. "Pro mnohé obyvatele přírody může být houba, která je pro člověka silně jedovatá, jedlá," popisuje odborník. Lidé by tak měli sbírat jen houby, které znají, a s výjimkou holubinek je ani neochutnávat syrové.

Neplatí ani pravidlo, že sladká houba je jedlá. "Jednou jsem ochutnal hřibovitou sladkou houbu a na příštích čtyřiadvacet hodin bych nejradši zapomněl. Byl to totiž hřib satan, který je pro člověka za syrova jedovatý. Příznaky otravy mě probudily uprostřed noci. Trápilo mě dávivé zvracení, průjem, motání hlavy a neskutečná bolest," vzpomíná.

Jestli je houba jedlá, lze ověřit například v poradně České mykologické společnosti nebo pomocí mobilní aplikace.

Pozor by si houbaři měli též dát na to, aby místo nevybrali. "To hlavní, z čeho plodnice hub rostou, je podhoubí, které je pod povrchem. Rozhrabávání a vybírání velkého množství hub, včetně malých jedinců, je největším ohrožením toho, aby se tam houby rozmnožily i příští rok," říká Pelda. Nebezpečnější je ale podle mykologa ničení přírody, například chemickými látkami v ovzduší i neodnášení odpadků z lesa.

Oblíbený je v Česku i komerční sběr hub. Aby lidé mohli své úlovky prodávat, musí splnit zkoušky, které pořádají krajské hygienické stanice. Jedním z lidí, který posuzuje, zda člověk zkouškou projde, je právě Pelda. "Často nemám radost, protože lidé, kteří chtějí houby prodávat, zkouškou neprojdou. Úspěšnost není příliš velká, protože se nesmíte vůbec splést v jedovatých houbách," uzavírá odborník.

