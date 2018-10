Exnáměstek ministra práce Šiška vydíral OKsystem, potvrdil soud. Trest ale nedostal

Vladimír Šiška za svůj skutek nedostal žádný trest, protože si nyní odpykává čtyřleté odnětí svobody za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek.

Praha - Bývalý první náměstek ministerstva práce Vladimír Šiška zneužil svou pravomoc, když v době působení v úřadu vydíral firmu OKsystem. Muž za svůj skutek nedostal žádný trest, protože si nyní odpykává čtyřleté odnětí svobody za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek, a podle soudů je toto jeho potrestání dostatečné. Ve čtvrtek to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl odvolání manažera i státní zástupkyně, jež pro Šišku žádala souhrnný trest ve výši zhruba šesti let. Obě strany nevyloučily možnost podání dovolání. Šiška se jednání nezúčastnil.

"Postup soudu prvního stupně se jeví jako správný, odpovídající všem zákonným hlediskům. Upuštění od souhrnného trestu je zcela přiměřené všem skutečnostem. Toto upozornění, že vina tady je, ale není třeba trestat, považuje vrchní soud jako správné a spravedlivé. Z tohoto důvodu byla obě odvolání zamítnuta," řekl předseda senátu Viktor Mach.

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Šiška pak podle rozsudku opakovaně při schůzkách s jednatelem OKsystemu podmiňoval získání jiné zakázky v hodnotě nejméně 100 milionů korun tím, že firma svou námitku stáhne. V opačném případě zakázku získat neměla, ačkoliv k ní už zahájila přípravné práce. Na trestné činnosti se podle obžaloby podílel i tehdejší ředitel ministerského IT odboru Milan Hojer, který je stíhaný odděleně a kterému pražský městský soud dříve nepravomocně uložil tři roky vězení.

Vrchní soud se kauzou zabýval už potřetí. Dva předchozí rozsudky, které Šiškovi ukládaly nejprve šest a poté sedm let vězení, zrušil. Šiška, kvůli jehož stíhání rezignoval v roce 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), vinu od počátku odmítal.

Obhájci požadovali zrušení rozsudku městského soudu a vrácení případu k soudu prvního stupně, nebo zrušení rozsudku a zproštění obžalovaného viny. Podle nich byly nedostatky rozsudku příliš velké. "Setrvávám na svém, že to, co se dělo mezi obchodními partnery, nebylo trestným činem," řekl novinářům po jednání Šiškův obhájce Tomáš Sokol a nevyloučil možnost podání dovolání.

Mimořádný opravný prostředek zváží i státní zastupitelství. Zástupkyně navrhla zrušit rozhodnutí o vině a uložit souhrnný trest v rozsahu zhruba šesti let s tím, že obžalovaný svým jednáním způsobil společnosti OKsystem škodu převyšující částku pět milionů korun. "Rozhodnutí respektuji, jsem rád, že oba soudy konstatovaly, že se obžalovaný dopustil jednání posouzeného jako vydírání. Pokud jde o výši škody, kterou se nám nepodařilo prokázat, pokusíme se v rámci mimořádných opravných prostředků prokázat, že obžalovaný jednáním škodu způsobil," uvedl Peter Pieščak z Vrchního státního zastupitelství.

Šiška čelil ještě další obžalobě, a to v kauze údajného pokusu o zmanipulování miliardové zakázky ve prospěch firmy IBM. Justice ho však v tomto ohledu pravomocně zprostila viny.