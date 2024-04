Útok ve Vrběticích spáchali Rusové z GRU, ale obvinit je nemůžeme, rozhodla policie

Národní centrála proti organizovanému zločinu odložila kauzu útoku příslušníků ruské tajné služby GRU na muniční sklady ve Vrběticích. Konec tříletého prověřování oznámila policie v pondělí. Přestože se jí povedlo objasnit základní obrysy kauzy, dva klíčové aktéry kvůli jejich pobytu v Rusku obvinit nemohla. Při útoku v říjnu 2014 zahynuli dva čeští občané.

Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v dubnu 2021 krátce po půl osmé večer učinili v televizi nejdramatičtější prohlášení ve svém životě. Občanům oznámili, že ruská vojenská rozvědka GRU násilným způsobem narušila svrchovanost Česka. Politiky o tom informovaly tajné služby.

"V pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země," řekl tehdejší ministerský předseda Babiš. "Dnes jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu," dodal.

Útok obrátil česko-ruské vztahy vzhůru nohama. Babišova vláda odstavila ze soutěže na dostavbu jaderné elektrárny ruskou firmu Rosatom, Černínský palác vyhostil 18 ruských diplomatů, kteří ve skutečnosti pracovali pro ruské tajné služby. Tři roky poté policie po rozsáhlém prověřování oznámila, že za útok nikoho neobviní.

Rusové odmítli pomoct

"Protože podezřelí se zdržují v Rusku a orgány Ruské federace odmítly splnit požadavky vznesené Českou republikou cestou mezinárodní právní pomoci, policie kvůli tomu nemůže získat další informace, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání, a z tohoto důvodu rozhodla o odložení věci," vysvětlil ředitel centrály Jiří Mazánek.

Rusové odmítli pomoct s objasněním případu s vysvětlením, že by to mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruska. Centrála přesto nemá pochybnosti o strůjcích útoku, jeho provedení a základním obrysu celé násilné operace ze strany ruských tajných služeb.

"Policie považuje za prokázané, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky, Hlavní správy generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, známé pod zkratkou GRU, jejichž motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace," uvedl Mazánek.

Rusové podle policie měli prostředky k provedení výbuchů i detailní informace o munici ve skladech. Věděli i to, kam se má munice dopravit. "Pachateli byli dle zjištění Národní centrály proti organizovanému zločinu příslušníci jednotky 29155 určené k provádění diverzních operací v zahraničí, spadající pod 161. centrum přípravy specialistů zvláštního určení GRU," podotkl ředitel centrály.

Majitel skladů se setkal s důstojníkem GRU

Dozorové Krajské státní zastupitelství v Brně závěry policie potvrdilo v plném rozsahu. Hlavní podezřelí jsou příslušníci GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. V Česku se v době útoku pohybovali s pasy na jména Alexander Petrov a Ruslan Boshirov. Přicestovali do Prahy, přesunuli se do Ostravy a v den první exploze ve Vrběticích se přes Vídeň vrátili do Moskvy.

"V blízké časové souvislosti s první ze šetřených explozí byl zejména na Slovensku zjištěn pohyb dalších osob, u kterých je doložena jejich příslušnost ke stejné jednotce GRU. Dokonce byla nade vší pochybnost prokázána nejméně jedna osobní schůzka osoby spojené se společností IMEX Group a velitele jednotky GRU 29155 krátce před první z explozí," uvedl mluvčí brněnských žalobců Hynek Olma.

Právě firmě IMEX Group patřily muniční sklady. Zmíněným velitelem z GRU byl generál Andrej Averjanov, s nímž se setkali představitelé společnosti. Do firmy také poslali krycí pasy Čepiga s Miškinem, aby si mohli domluvit návštěvu muničních skladů. Se stejnými doklady cestovali v roce 2018 ve Velké Británii, kde v Salisbury otrávili Rusa Sergeje Skripala.

"Na kopiích pasů zaslaných krátce před explozemi IMEX Group jsou bez pochybností stejné osoby, které hovořily v nahrávce ruské státní televizní stanice RT a prováděly aktivity ve Velké Británii," řekl Olma. Čepiga s Miškinem vystoupili krátce po útoku na Skripala v ruské televizi a akci popřeli. Ale právě tato nahrávka přivedla české vyšetřovatele na jejich stopu.

Spolupráce s Brity a Američany

NCOZ k rozkrytí kauzy vybudovala vyšetřovací tým s policisty z Velké Británie, úzce také spolupracovala s trestními orgány Ukrajiny a Spojených států. Pohyb podezřelých po Evropě před a po útoku pomohly Česku doložit úřady Maďarska, Polska, Rakouska či Slovenska.

"Pro další postup policejního orgánu chybí některé informace, zejména k pohybu jednotlivých příslušníků GRU na území ČR, ve skladech ve Vrběticích. Lze jen předpokládat, jaké úkoly plnili jednotliví příslušníci nacházející se v ČR a okolních zemích," přidal ředitel NCOZ Mazánek další důvody, proč nebylo možné nikoho obvinit.

K první explozi v muničních skladech ve Vrběticích způsobené násilnou operací GRU došlo 16. října 2014, tento útok byl smrtelný pro dva české občany. Druhý výbuch nastal 3. prosince téhož roku. Munice uložená ve skladech byla určená pro bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který od roku 2014 podporoval ukrajinské síly v boji proti proruským separatistům na východě Ukrajiny.