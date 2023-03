Stojím si za každým slovem, řekl Vrabel. Za lež o útoku na Rusko mu navrhují podmínku

Obvodní soud pro Prahu 1 začal ve čtvrtek projednávat případ pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela, který je obžalovaný ze šíření poplašné zprávy. Koncem loňského listopadu v jednom z mnoha svých videí mluvil o tom, že podle něj chce česká vláda zaútočit na Rusko jadernými hlavicemi. Soud Vrabela vyslechl, ale verdikt nevynesl, jednání odročil na konec dubna.

Před budovou v centru Prahy se ve čtvrtek ráno shromažďovali lidé dlouho předtím, než začalo soudní líčení s Ladislavem Vrabelem. Někteří z nich se dostali i na samotné jednání, ale většina čekala na chodbě, až vyjde o přestávce z jednací síně. Když se tak po více než hodině stalo, vítali ho potleskem. Další čekali před budovou, kde proběhlo na jeho podporu shromáždění. I když si stěžovali na údajnou nesvobodu v Česku, křičeli nejrůznější politická hesla.

Státní zástupkyně Katarína Kandová, která by mohla pro Vrabela požadovat podle zákona až dva roky vězení, je přesvědčena, že se poplašné zprávy dopustil. Výroky podle ní mohly v lidech vyvolat znepokojení z možného válečného konfliktu mezi Českem a Ruskem. Trest žádá ale podstatně nižší. "Budu navrhovat podmíněný trest, jehož výše se bude odvíjet podle průběhu hlavního líčení," řekla Kandová.

Podle videa, které je na internetu dodnes, Vrabel řekl, že česká vláda chce útočit na Rusko jadernými hlavicemi. Je to nesmysl už jen proto, že Česko ani žádné hlavice nevlastní. "Jestli vás tohle nezvedá ze židle, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, tak už nevím, co by vás ze židle ještě mohlo zvednout. Protože jestli tohle naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku," pokračoval a tvrdil, že v tom případě lidem zbývá "posledních pár měsíců života".

V rozhovoru pro Aktuálně.cz v přestávce soudního jednání potvrdil, že slova zachycená na internetu řekl. Podle něj je ale policie a média vytrhla z delšího proslovu. "Stojím si absolutně a stoprocentně za každým slovem, které jsem řekl. Všechno, co jsem řekl, je absolutně pravda," tvrdil Vrabel.

Zároveň tvrdí, že jen opakoval slova bývalého inspektora OSN a důstojníka námořní pěchoty USA Scotta Rittera. Ten přitom už v armádě několik let nepracuje a dnes podle zjištění webu Manipulátoři šíří ruskou propagandu. Twitter mu jeho účet zablokoval poté, co šířil lež, že za ruský masakr v ukrajinské Buči je odpovědná ukrajinská policie, a nazval prezidenta USA Joea Bidena válečným zločincem.

"Od chvíle, kdy jsem uspořádal velké protivládní demonstrace, čelím několika trestním řízením," stěžoval si dále Vrabel. Ani to ale není pravda. Se zákonem měl potíže mnohem dříve, než loni na podzim začal svolávat protivládní a proruské demonstrace. Do roku 2021 čelil celkem 27 exekucím, některé byly za nesplacené dluhy staré až dvacet let. Celkem dlužil zhruba tři miliony korun. Peníze na pořádání demonstrací proto nechával posílat na účet své manželky.

Naposledy za to stanul před soudem letos v lednu, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil možnost jeho oddlužení a vyhlásil na jeho majetek konkurz. Podle soudu nedělal maximum pro to, aby uspokojil své věřitele. I v tomto případě Vrabel tvrdil, že jde o politický proces. "Soud nedospěl k závěru, že by dlužník činil vše, co je v jeho silách, aby uspokojil věřitele. Ze 17 měsíců období, kdy jste měl posílat splátky, byly měsíce, kdy jste do oddlužení neposílal žádné prostředky," řekl Vrabelovi soudce.