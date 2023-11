Kandidátku Starostů povede exhejtman ANO. Jediný se vzepřel Babišovi, hájí se STAN

Předseda STAN Vít Rakušan nevidí nic špatného na tom, že se jeho hnutí rozhodlo jít do krajských voleb v Moravskoslezském kraji s lídrem Ivo Vondrákem, který byl donedávna poslancem ANO. "Pro mě je podstatné, že z ANO odešel," řekl Rakušan Aktuálně.cz.

Poslankyně STAN Michaela Šebelová reaguje na otázku Aktuálně.cz, co říká kritice veřejnosti na spolupráci STAN s exposlancem ANO Ivo Vondrákem. | Video: Radek Bartoníček

Starostové a nezávislí tento týden oznámili, že do čela své kandidátky v krajských volbách v Moravskoslezském kraji postaví poslance Iva Vondráka, dlouhé roky významnou postavu opozičního ANO. Do letošního února byl jeho místopředsedou, sedm let byl za hnutí hejtmanem. Pak z ANO odešel.

Pro krajské volby v příštím roce vytvoří Vondrák své vlastní hnutí, které bude kandidovat v koalici se STAN pod názvem Starostové a osobnosti kraje. "Sice to vzbuzuje mnoho polemik, ale regionálně to smysl dává. I v době, kdy byl Ivo Vondrák v ANO, naši politici uznávali, že to byl velmi kvalitní hejtman," vysvětlil předseda STAN Vít Rakušan.

"Tím, že z ANO odešel, ukázal, že je to člověk s vlastním názorem. A právě proto musel odejít. Tady jde opravdu o regionální politiku a program pro kraj a tam je náš průnik s panem Vondrákem veliký," prohlásil Rakušan.

Vondrák se s ANO rozešel po lednových prezidentských volbách, ve kterých veřejně oznámil, že bude hlasovat pro Petra Pavla, přestože jeho soupeřem byl šéf strany Andrej Babiš. To ho stálo místo moravskoslezského hejtmana a opustil i poslanecký klub ANO.

Na začátku spolupráce Starostů s Vondrákem stál poslanec STAN Jan Lacina, se kterým sedí ve sněmovním školském výboru. "Když jsem viděl, že se rozchází s ANO, zeptal jsem se vedení našeho hnutí, jestli by nestálo za to ho oslovit ke spolupráci," popsal Lacina.

To, že se lídrem kandidátky starostů stane člověk, který byl dlouhá léta jednou z výrazných tváří hnutí ANO, za problematické nepovažuje. "Vždyť byl jediný, kdo se vzepřel Babišovi. To je pro nás jasný signál, že má svou hlavu. Dokázal říci, že v ANO je člověk otrok, anebo nepřítel, a poroučel se," prohlásil Lacina.

Starostové nyní nemají v moravskoslezském zastupitelstvu ani jednoho zástupce, v posledních volbách v roce 2020 získali v koalici se Zelenými jen 4,3 procenta hlasů. Hnutí si nyní slibuje, že s jedničkou kandidátky Vondrákem, který zdejší krajské volby vyhrál dvakrát, budou mít naději na výrazný úspěch.

Předsedkyně moravskoslezského STAN Michaela Šebelová tvrdí, že proti Vondrákovu angažování nebyl při hlasování nikdo. Ona sama bude dvojkou kandidátky. Na dalších místech se vždy budou postupně střídat kandidáti Vondrákova nového hnutí a Starostů.

Šebelová, která je zároveň i poslankyní, připouští, že tento krok může vyvolat kritické reakce. Dokonce je i očekávala. "Jenže my přece neuzavíráme koalici s ANO. Chceme spolupracovat s člověkem, který z něho dokázal odejít, protože se vzepřel Babišovi," řekla Šebelová.

Vondrák původně ANO opustit nechtěl, tlak hnutí ale byl po jeho vystoupeních k prezidentským volbám takový, že opustil hejtmanské křeslo i poslanecký klub. V té době ještě prohlašoval, že se do jiné strany přesouvat nechce a ani nechce žádnou jinou zakládat.

Vondrák tvrdí, že dnešní ANO není to, do kterého v roce 2017 vstupoval. "Byla tam spousta osobností - profesor Jiří Zlatuška, Ivan Pilný, profesor Rostislav Vyzula a celá řada dalších lidí," míní. Ačkoliv Vondrák povede kandidátku Starostů v krajských volbách, vstupovat do jejich poslaneckého klubu nehodlá. V poslední době však mnohdy hlasuje jinak než poslanci ANO a má blíže k vládní koalici.