Je smutné, že 30 let po revoluci nemůže člověk říct svůj názor, říká Vondrák

Bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO) považuje za smutné, že více než 30 let po sametové revoluci nemůže říct svůj názor. Řekl to novinářům poté, co rezignoval na svou funkci. Vondrák v lednu spolu s tehdejším ostravským primátorem Tomášem Macurou (tehdy ANO) podpořil v prezidentské volbě Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi. Oba nakonec skončili ve funkci.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (zvolen za ANO) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Hrozilo mu, že ho zastupitelstvo odvolá. Vondrák spolu s tehdejším ostravským primátorem Tomášem Macurou (tehdy ANO) podpořil v prezidentské volbě Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi. Později Vondrák vystoupil z ANO.

Podpory Pavla ale Vondrák podle svého vyjádření nikdy nelitoval. "Udělal bych to znovu, a to z toho důvodu, že jsem cítil za povinnost říct, že prostě takový člověk (Andrej Babiš) nemůže být na Hradě, takový člověk nemůže být prezidentem. Prezidentem musí být někdo, kdo skutečně má tu noblesu a má pozici někoho, kdo si stojí za svým názorem a nemění ho tak, jak je potřeba," uvedl Vondrák. Znovu připomněl, že od počátku poukazoval na to, že jde o jeho osobní názor, nikoli názor hnutí.

Důvody ke své rezignaci označil za zjevné. "My jsme v podstatě byli ostrakizováni, to znamená ta skupinka, která byla kolem Tomáše Macury a ta, která je tady kolem mě. Už jsme neviděli jinou možnost než toto řešení. Je mi to líto, protože jsem se domníval, že si za ta dvě volební období můžeme na konci podat ruce s tím, že jsme udělali, co jsme mohli. Takhle to má příchuť, která skutečně je hořká a určitě nepomohla Moravskoslezskému kraji," řekl ke své rezignaci.

Vondrák nevyloučil, že tlak na jeho odchod mohl být vyvíjen i vedením hnutí ANO. "Nemám k tomu ale samozřejmě nějaký hmatatelný důkaz. Když jsem sledoval ten vývoj, jak se měnily názory, ať už to byla Ostrava nebo potom Moravskoslezský kraj, má to akcent, že do toho někdo vstupoval," řekl Vondrák. Dodal, že ale mohlo jít i o snahu lidí z jeho okolí. Vondrák zůstává poslancem, v následujícím období má v plánu odpočívat. "Naplánuji si teď několik týdnů na to, abych trošku vydechl a vyklusal ten tlak," řekl Vondrák.

Čtyřiašedesátiletý Vondrák v únoru opustil nejen hnutí, ale i poslanecký klub ANO. Pozici hejtmana zastával od roku 2016. Ještě před posledním březnovým zasedáním zastupitelstva ho klub krajských zastupitelů hnutí ANO podpořil a Vondrák zůstával v čele kraje. Na tehdejším jednání zastupitelstva nepadl žádný návrh na jeho odchod z funkce. V květnu byl Vondrák odvolán z čela sněmovního školského výboru.

Ještě počátkem minulého týdne předseda krajského klubu hnutí ANO Josef Bělica popíral, že by se klub na svém jednání zabýval otázkou Vondrákova odchodu z čela kraje. Někteří zastupitelé však posléze mluvili o tom, že se podpora Vondrákovi na jednání klubu řešila, ale jeho odchod tehdy nepodpořila dostatečně silná většina. Před dnešním jednáním krajských zastupitelů se začalo mluvit o návrhu na Vondrákovo odvolání a obměně v čele kraje.

Prezident Pavel je na návštěvě Moravskoslezského kraje, setkal se s hejtmanem Vondrákem (28. 3. 2023)