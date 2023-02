Hejtman Vondrák končí jako místopředseda ANO. V prezidentských volbách podpořil Pavla

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák rezignoval na funkci místopředsedy hnutí ANO. Zároveň na dnešním jednání předsednictva navrhl uspořádání programové konference hnutí, která by se podle něj mohla uskutečnit v Ostravě. Řekl to novinářům při svém odjezdu ze zasedání vedení ANO, které dále pokračuje.

Vondrák před prezidentskou volbou podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa ANO a expremiéra Andreje Babiše. Vysloužil si za to kritiku například ostatních místopředsedů hnutí. Výhrady měl také ke směřování hnutí. Místopředsedou ANO se stal loni v únoru.

Středeční diskuse byla podle Vondráka na úrovni. Zazněly vůči němu výtky, sám se snažil svá rozhodnutí vysvětlit. Babiš podle něj na jeho rozhodnutí nijak nereagoval. "Byl bych svým způsobem osamocený hráč v týmu předsednictva," řekl Vondrák k důvodu pro odstoupení. "Vnímám, že funkce má smysl pouze tehdy, pokud můžete své představy realizovat," doplnil.

Havlíček ocenil slušnou diskusi a konstruktivní jednání, při kterém podle něj někteří členové předsednictva vznesli kritické názory. Netýkaly se dalšího směřování ANO. "Určitá míra kritiky byla dána nad určitou formou, jak byl prezentován ten Vondrákův názor," poznamenal.

K programové konferenci Vondrák uvedl, že je třeba si říci, kdo se kudy chce ubírat, jak se hnutí chce profilovat, aby se ukotvilo do budoucna pro voliče. "Je spousta lidí, kteří mají pocit, že bychom se měli vrátit k tomu, co jsme původně byli. Když jsem vstupoval do hnutí ANO, tak jsem vstupoval do středové strany, která byla liberální, byla tam celá řada osobností, které jsem vnímal ze svého akademického života," přiblížil Vondrák.

V ANO chce zatím zůstat

Hnutí tehdy vnímal jako způsob, jak vtáhnout do politiky lidi, kteří za sebou v životě něco mají. "Nicméně poslední dobou mám pocit, že se to naklání doleva," poznamenal Vondrák. Zapomíná se podle něj na skupiny voličů, které se v současnosti cítí trochu opomíjeny.

Členem ANO, jímž je od roku 2017, zatím chce zůstat. Budoucnost podle něj záleží na praktickém politickém směřování. Vyloučil, že by se chtěl aktuálně přesunout do jiné strany, nebo založit stranu novou. Chce tak setrvat v klubu ANO ve Sněmovně. "Je otázka, jak mě budou někteří mí kolegové dál tolerovat. Pevně věřím, že snad se trošku hrany obrousí. Ale mám prostě své názory, za kterými si stojím, které ne všichni vnímají stejně, ale tak to je v politice," dodal.