Nadsázka. Neradikalizuji se, říká Vondráček o svých drsných slovech. A stojí za Ficem

Poslanec ANO Radek Vondráček, který používá ve svých tweetech stále ostřejší slova na adresu vlády, odmítá, že by se nějak radikalizoval a šířil nepravdu. "Jen reaguji na prostředí, ve kterém se pohybuji. Na hrubý pytel hrubá záplata," sdělil Aktuálně.cz s tím, že nepřijatelně se vyjadřuje například premiér Petr Fiala. Vondráček zároveň odmítá českou kritiku slovenského dění. "Neřešme to," radí.

Když si čtu některé vaše příspěvky na síti X, přijde mi, že jste stále ostřejší či radikálnější. Co se stalo?

Já jsem v podstatě přijal logiku příspěvků na síti X. Ne že bych se já zradikalizoval, ale přizpůsobil jsem příspěvky tónu, který je na sítích. To neznamená, že bych potom v Poslanecké sněmovně, při jednáních nebo v televizních debatách vystupoval nějak zásadně jinak, ostřeji. Zkrátka psaní na sítě je nějaká disciplína a já se učím, jak s tím zacházet. Děkuji, že jste mi potvrdil, že jdu možná správnou cestou.

Ale myslíte, že jdete správnou cestou? Byť zároveň i vaši kritici dokážou být opravdu drsní?

Myslím, že jen reaguji na prostředí, ve kterém se pohybuji. Mě například naštvalo video pana premiéra Petra Fialy, které ODS vydalo hned 1. ledna. Je to velmi konfrontační, neustálé koketování s tím, že jsme prý proruská síla, že to nemyslíme dobře s touto zemí. Na to je potřeba reagovat. A já to dělám. Na hrubý pytel hrubá záplata.

Vládní koalice z Česka dělá putinovské Rusko!



1) Chce stalinistický paragraf o cizí moci.

2) Militarizuje státní úřady.

3) Podporuje cenzurní agendu.

4) Dělí občany na vhodné/sv*ně.

5) Soustavně útočí na opozici.

6) Podkopává úsilí nových USA. — Radek Vondráček (@vondraczech) January 22, 2025

Ale není to příliš, když jste například před několika dny napsal, že vládní koalice dělá z Česka putinovské Rusko a chce "stalinistický paragraf o cizí moci"?

Jak to říká pan premiér, když mluví o tom, že jsme ve válce? Tvrdí, že to je nadsázka? Tak přesně o to se jedná u mě. Použil jsem vámi citovaná slova na sítích. A bylo to upozornění na to, že jsme tady měli v minulosti zákon o ochraně lidově demokratické republiky, na jehož základě došlo k politickým vraždám. Postupně se toto ustanovení zmírňovalo, až v roce 1989 zmizelo. A tak to mělo zůstat.

A teď vzal někdo ustanovení, které má podobnou architekturu, je stejně napsané, a chce nám ho znovu zavádět. Je potřeba opravdu použít i tvrdší slovo, aby si to každý člověk uvědomil. Za tím si stojím.

Ale určitě víte, že trestný čin napomáhání cizí moci jeho obhájci vysvětlují tím, že Česku hrozí reálné nebezpečí například od Ruska a tento paragraf je potřeba. Plus říkají, že žijeme v demokracii, kdy máme například nezávislé soudnictví, takže srovnání s minulostí je obrovsky zavádějící.

Neničme si kvůli Rusku náš právní řád novým pendrekovým zákonem. Myslím si, že máme kvalitní Ústavu, máme v rámci Evropy velmi kvalitní justici. A není to něco, co je navždy vytesáno do kamene, musíme se o to starat. To, co se u nás začíná dít, je opravdu takový mccarthismus (běžně používáno jako příklad, když jsou vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo velezrady bez ohledu na důkazy - pozn. redakce) naruby.

Radikalizace začala od Matoviče, tvrdí Vondráček

I toto vaše tvrzení ukazuje, že jste k dění u nás velmi kritický. Ale když se vás, politiků ANO, někdo zeptá na Slovensko, tak vesměs nechcete k tamní situaci nic říkat. Nemyslíte si, že řada lidí v Česku má strach, abychom nešli slovenskou cestou?

Co to je slovenská cesta? Všem bych doporučil, abychom přestali řešit Slovensko. Nevím o tom, že by český politik přišel do studia a začal řešit Rumunsko.

Proč Rumunsko?

Protože tam mají obrovský problém, protože zřejmě zrušili regulérně proběhlé volby.

Ale sám víte, že zasáhl tamní Ústavní soud, podle kterého byly důkazy o ovlivňování voleb z Ruska.

To je složitější. Došlo k ovlivnění kampaně na síti TikTok, ne samotného procesu voleb. O tom jsem mluvit nechtěl. Ale byla tam například stotisícová demonstrace proti zrušení voleb. Řešil to tu někdo? My máme takovou "mustrovací" tendenci jen vůči Slovensku. Už by to mělo opravdu přestat. Já mám Slováky rád. Jsem Moravák, mám to do Bratislavy blíž než do Prahy. A oni to teď mají složité.

Ano, vím, že máte velmi přátelské vztahy například s Andrejem Dankem, který byl nedávno v Moskvě a rozplýval se nad tím, jak se tam dobře lidem žije.

Nemám přátelské vztahy jen s Andrejem, který se trošku zradikalizoval. Považuji za svého přítele i slovenského prezidenta Petra Pellegriniho, s kterým si tykám. Stejně tak si tykám s premiérem Robertem Ficem.

A co říkáte na Ficovo chování a na celkové dění na Slovensku?

Sleduji tamní vývoj, smíchává se tam strašně moc věcí. Robert Fico má toho za sebou opravdu hodně. Je to člověk, kterého pětkrát střelili do břicha, kterého se snažili i zavřít. Byl úplně na dně a metody vůči němu nebyly opravdu čisté.

Takže podporujete to, co dělá a říká?

Ten sešup, radikalizace a polarizace na Slovensku začala od dob premiéra Igora Matoviče (slovenský premiér od března 2020 do dubna 2021 - pozn. redakce). Ale nebudu jim do toho mluvit. Doufám, že se to nějakým způsobem uklidní. Moc bych jim přál nějaké smíření.

Občané mají právo na protesty, říká Vondráček

Pokud budete jako ANO říkat, že nechcete dění na Slovensku komentovat, nemůže se vám stát, že přijdete o určitou část voličů? Kteří si to mlčení budou vysvětlovat jako něco, co by za vaší případné vlády mohlo nastat také u nás?

To je přece klišé. Na Slovensku všechny demokratické instituce řádně fungují, proběhly tam nezpochybnitelné demokratické volby. Po nich vznikla demokraticky vláda, která vládne. A občané tam mají samozřejmě právo na občanskou nespokojenost a na protesty. A to vždycky budu hájit i u nás.

Ale slovenská vláda říká, že jsou to protesty, které jsou snad odněkud řízeny. Mluví o tom, že hrozí skoro převrat. Přijde vám to normální?

Já nemám dost informací. Považuji za reálné, že se tam mohly dostat nějaké zbraně z Ukrajiny, ale nemyslím si a neříkám, že to souvisí se současnými protesty. Zatím tam naštěstí nedochází k žádným násilnostem. Jediné, co se tam stalo opravdu vážného, bylo to, že se jeden člověk pokusil zabít premiéra.

Ještě se vrátím k panu Dankovi. Jestliže tam velebí Rusko a Putina, neřekl jste si, že byste se od něj distancoval? Nebo udržujete přátelství s lidmi bez ohledu na jejich politické postoje a jednání?

Když mám s někým lidský vztah, tak od toho dokážu politiku oddělit. Mám to tak i v rodině i se sousedy. Jde o to, aby nám politika úplně neničila osobní život. S Andrejem Dankem se znám opravdu mnoho let, hodně jsme toho zažili. Názorově jsme jinde, ale to je něco jiného.

Nepošlete mu občas SMS zprávu třeba o tom, co že to v té Moskvě vyváděl?

Přiznám se, že jsem s ním od Moskvy nemluvil. Ale jinak jsme v kontaktu.

A když s ním budete mluvit, vytknete mu něco?

On je takový. My v Česku máme dlouhodobě k Rusku jiný vztah než Slováci. Část jejich společnosti chová, zejména díky osvobození, určitou náklonnost k Rusku. Je to jeden z názorových proudů. Ale jako země patří k nám do střední Evropy.

Ale bude tomu tak i nadále?

Já jsem přesvědčený, že naše vztahy se Slovenskem musí být rodinné, naše vláda je zhoršila. Pokud jde například o plyn, oni mají "roury" hned z několika stran, jsou na tom lépe než my. Ale tím, že se pro ně uzavřela ta nejlevnější z Ukrajiny, tak přichází o půl miliardy eur. Je logické, že se ozvali.

Do toho tam mají silný průmysl, vyrobí víc aut na hlavu než my. Pro ně je cena energie obrovsky důležitá. A Evropa je v tom nechala. Naskočili jsme na evropskou vlnu a děláme kolem Slovenska "cordon sanitaire" (termín přenesený z epidemiologie, kde označoval jedno z opatření proti šíření infekčních chorob - pozn. red.), protože tam vládne Robert Fico. To je špatně, potom Evropa stojí za nic. Místo abychom je "táhli" víc k nám.

