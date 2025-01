Míchejme se jim do toho co nejméně, hlásá Schillerová ke Slovensku. Jinak k dění mlčí

Zatímco politici české vládní koalice stále více kritizují dění na Slovensku a tvrdí, že Česku hrozí podobný vývoj v případě vítězství ANO v podzimních sněmovních volbách, hnutí ANO spíše mlčí. Opět se to ukázalo v úterý odpoledne, kdy se šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová vyhnula kritice Slovenska. Na otázku Aktuálně.cz k dění na Slovensku mluvila hlavně o české ekonomice.

Aktuálně.cz zajímalo, co říká k dění na Slovensku šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Podle ní se Česko nemá do Slovenska míchat. | Video: Radek Bartoníček, Radek Bartoníček

"Já jsem neustále mezi lidmi a kladu jednoduchou otázku? Máte se lépe, než jste se měli v roce 2021, nebo hůře?" začala Schillerová. "Připouštějí, že měli nějaké úspory, které se jim více než třicetiprocentní inflací zhoršily. To si myslím, že je to nejhorší, co naše občany a firmy zajímá," uvedla.

Zmínila se také o vysokých cenách energie. "To jsou témata, o kterých se baví hnutí ANO na mítincích a která budou klíčová pro náš volební program," dodala.

Pokud jde o Česko pod možnou vládou ANO od letošního podzimu, Schillerová tvrdila, že ANO je jasná prozápadní strana. "Vždycky jsme se tak chovali a není důvod si myslet, že se budeme chovat jinak," prohlásila. Zmínila se i o tom, jak za premiéra Andreje Babiše vláda vyhostila řadu ruských diplomatů z Česka.

O Slovensku téměř nemluvila a dala najevo, že pro ANO je mnohem zásadnější dění v Česku. "Teď jsme ve sněmovně a chystáme se řešit problémy českých občanů. Na Slovensku je vláda, kterou si zvolili občané. Je to jejich vnitřní věc a my bychom se jim do toho měli míchat co nejméně," ukončila odpověď.

Na doplňující dotaz Aktuálně.cz, zda je podle ní lepší mlčet k dění na Slovensku, než ho kritizovat, reagovala obměněným heslem amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Česká republika na prvním místě! Když bych si měla pomoci známým citátem Donalda Trumpa, který to říkal o USA. A my chceme řešit problémy českých občanů a českých firem. A mohu začít od zdravotnictví přes školství, finance či daňovou problematiku a šedou ekonomiku. Slovensko nechme řešit jejich občany a orgány," sdělila.

Vláda před vývojem na Slovensku varuje

Premiér Petr Fiala a další členové vládní koalice naopak před vývojem na Slovensku varují, když mluví o možném vládnutí ANO. "Jenom se podívejte, jak představitelé ANO komentují situaci na Slovensku a Roberta Fica. Vyhodnoťme si, kam vedou kroky, které teď slovenský premiér podniká. Například jeho faktické objetí s Vladimirem Putinem vyjednáváním o ruském plynu," řekl například ministr dopravy za ODS Martin Kupka.

Fico si shodou náhod v pondělí stěžoval na výroky českých vládních politiků. "Jejich útoky mají sloužit především k pošpinění Andreje Babiše. V České republice vytváříte obraz, že pozor, Andrej Babiš bude stejný jako Robert Fico," vzkázal slovenský premiér.