ODS výrazně posílila na úkor pirátů a levice, ukazuje volební model CVVM

Říjnový volební model Centra pro výzkum veřejného mínění ukázal výrazné posílení občanských demokratů, kteří by v hypotetických volbách získali 19 procent a obsadili tak druhé místo za prvním ANO (30 procent). Piráti (11), sociální demokraté (9) i komunisté (8,5) si podle průzkumu mírně pohoršili.

Praha - Za statisticky významné označili autoři volebního modelu změny u ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Podpora občanských demokratů na říjnových 19 procent stoupla ze zářijových 14 procent.

Výsledky šetření se však výrazně liší od průzkumu agentury Median, zveřejněného rovněž v pátek 2. listopadu. Ten připisuje ODS pouze 12 procent hlasů.

Lidovcům se podpora zvýšila na sedm procent ze 4,5 procenta v září. Devět procent pro sociální demokraty znamená proti září pokles o tři procentní body.

"Mírné snížení podpory pirátů a KSČM není statisticky významné a ani jedné nelze v tuto chvíli přisoudit věcnou důležitost," uvedlo CVVM. Podle minulého zářijového volebního modelu by piráty volilo 13 procent a komunisty 10,5 procenta.

SPD by v říjnu dostala pět procent, STAN by získali čtyři procenta. "U uskupení SPD a STAN nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostala či nedostala," podotkli autoři volebního modelu. V případě TOP 09, která by v říjnu dostala 3,5 procenta, není podle nich vzhledem k nízké jistotě rozhodnutí některých voličů vhodné tvrdit, že by se do sněmovny nedostala.

Voleb by se v říjnu zúčastnilo 61 procent lidí, v září jich plánovalo účast 63 procent.

Model CVVM je založen na průzkumu konaném 13. až 26. října, kterého se zúčastnilo 718 respondentů starších osmnácti let. Data jsou vážená koeficientem volební účasti a jistoty volby strany.