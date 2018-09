Svoboda z ODS chce opět řídit Prahu. Rozvoj města stojí, dost bylo experimentů, říká

Volby chtějí občanští demokraté vyhrát, potenciální koaliční partnery ale nechtěli komentovat.

Praha - Pražská ODS se chce po podzimních volbách zaměřit mimo jiné na investice do dopravy, sociálních služeb a rozvoje bydlení a plánuje výstavbu domů pro seniory. Také chce změnit povolovací procesy v oblasti výstavby a řešit digitalizaci Prahy. Novinářům to ve středu při zahájení kampaně řekli lídr kandidátky a poslanec Bohuslav Svoboda, místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija a kandidáti do pražského zastupitelstva. Volby chtějí občanští demokraté vyhrát, potenciální koaliční partnery ale nechtěli komentovat.

"Praha nefunguje a rozvoj našeho města se v posledních čtyřech letech zastavil. Prahou se neprojíždí, ale posunuje. Lidé musí hledat svůj domov za Prahou, protože v ní neseženou byt. Tento, a nebojím se říct, bordel, musíme ukončit. Dost bylo alternativy, dost bylo experimentů," řekl Svoboda.

ODS se v dopravě chce zaměřit na parkování, kdy chce zavést celopražský systém parkovacích zón. Při rozvoji dopravní infrastruktury chce podpořit stavbu záchytných parkovišť P+R, parkovacích domů, opravovat komunikace a zavést do dopravy moderní technologie. V MHD chce zase urychlit výstavbu metra D, zrychlit obnovu vozového parku MHD nebo stavět nové tramvajové a trolejbusové tratě.

Součástí programu je rovněž rozvoj bydlení pro seniory. "Místo pro seniory je luxus. A to nemluvím o lidech, kteří trpí třeba například Alzheimerem. Sociální byty jsou jen na papíře," řekla Udženija.

V rámci stavebnictví se chce ODS zaměřit na změnu povolovacích procesů nebo pro výstavbu uvolnit tzv. brownfieldy. "Stavební rozvoj se zadírá. Není to proto, že investoři nechtějí stavět, ale do soukolí písek sypou různí aktivisté. Zelení měli ve vedení města na starosti územní rozvoj, ale kvůli nim nemáme metropolitní plán ani tunel Vlasta," řekl pražský zastupitel a starosta Běchovic Ondřej Martan.

Předseda pražské ODS a místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík řekl, že ODS chce umožnit změny územního plánu, které leží na magistrátu neúměrně dlouho. Peněz na investice je podle Udženije v městském rozpočtu dostatek a vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) je prý pouze neumí proinvestovat. "Peněz je dost, akorát to chce mít odvahu rozhodnout, co je klíčové. Tato nesourodá koalice nebyla ani schopna se dohodnout, do čeho bude investovat," řekla.

Volby by občanští demokraté chtěli vyhrát. Jaký očekávají volební výsledek a s kým by v případě úspěchu šla ODS do koalice, nechtěla Udženija komentovat. "My budeme dělat koalice výhradně potom, co uvidíme výsledky voleb," řekla.