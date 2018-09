TOP 09 a Starostové zahájili kampaň, zaměří se na boj s korupcí, dopravu a bydlení

Koalice, která spolupracuje s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla, v pondělí oficiálně zahájila kampaň.

Praha - Volební koalice Spojené síly pro Prahu, skládající se z TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí, se ve volební kampani zaměřuje na protikorupční tematiku, dopravu a bydlení. V případě úspěchu ve volbách chce na magistrátu zavést protikorupčního ombudsmana a pražský registr smluv. Koalice, která spolupracuje s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla, v pondělí oficiálně zahájila kampaň. Volby do pražského zastupitelstva se uskuteční 5. a 6. října společně s volbami do třetiny Senátu.

Koalice se chce zaměřit na zmenšení korupčních rizik. Situaci by podle ní zlepšilo zavedení pražského registru smluv, kde by byly zveřejněny všechny smlouvy magistrátu i pražských firem. "Navrhujeme zřídit funkci antikorupčního ombudsmana. Ten by měl reagovat na podněty Pražanů při podezření na protizákonnou činnost, měl by ale také pomoci zajistit poskytnutí informací o hospodaření města i městských firem podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím," uvedla právnička Hana Kordová Marvanová (STAN), která je dvojkou na kandidátce koalice.

"Moc dobře víme, že je tady více témat, která jsou opomíjena. To chceme napravit, a proto jsme sestavili 106 programových bodů, které budeme řešit ihned po volbách prioritně a rychle, jak se říká - o sto šest," uvedl lídr kandidátky a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ve svém nejužším týmu na magistrátu by chtěl mít bývalého primátora Tomáše Hudečka.

Volby do pražského zastupitelstva jsou podle čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga klíčové pro vývoj celostátní politiky. "Paní (Adriana) Krnáčová je milá dáma, ale očividně na rozdíl od Hudečka komunální politice nerozumí. Narazila, kde narazit mohla. Pokračování této vlády by bylo pro Prahu opravdu katastrofou," řekl. "Chaos je jak ve vládě, tak na magistrátu, a to je trochu moc," dodal.

Bývalý ministr zahraničí připomněl nynější situaci kolem ministra zahraničí. ČSSD, která navrhla Miroslava Pocheho a prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat, chce obsazení postu řešit po volbách. Podle Schwarzenberga ale chce zahraniční politiku určovat premiér Andrej Babiš (ANO) sám. "Komunální volby jsou možnost, jak můžeme naznačit vládě, že nejsme úplně šťastní z vývoje v této zemi," řekl Schwarzenberg.

Do pražského zastupitelstva v roce 2014 kandidovalo rekordní množství politických subjektů. Celkem bylo podáno 31 kandidátních listin. Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila TOP 09. Po osmi mandátech dostaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.