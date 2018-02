Volby neplatí, stěžuje si 61 lidí. Vadí jim Zemanovy inzeráty i chybějící hlas pro Karla Lotrinského

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Lidé si stěžovali i na nenávistnou kampaň, článek v MF Dnes či to, že do voleb soud pustil i kandidáty s více podpisy senátorů a poslanců.

Brno/Praha - Přes šest desítek stížností na volbu prezidenta republiky dostal Nejvyšší správní soud. Lhůta pro jejich příjem skončila v úterý v 16 hodin. V poledne jich bylo 24, ale konečný počet byl 61. "Hodně jich přišlo na poslední chvíli," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Při volbách před pěti lety přišlo 109 stížností. Tehdy soud žádné nevyhověl, byť v kampani našel nejméně tři protizákonnosti. Ty ale prý celkový výsledek voleb nemohly ovlivnit.

Nejkurióznější stížností proti současné volbě je ta, která je podepsána Mariánem Čačíkem ze Strahovského nádvoří v Praze. Ten si stěžuje, že volil Karla Habsburského-Lotrinského, ale v jeho volebním okrsku v Praze na Pohořelci nebyl zaznamenán žádný neplatný hlas. Lístek si prý vyrobil sám doma a napsal na něj Karel von Habsburg-Lotringen.

Kuriózní je to o to víc, že Bartoloměj Marián Čačík je převorem řádu premonstrátů, který vlastní mimo jiné Strahovský klášter. Zda stížnosti opravdu podal on sám, či jej pouze někdo podepsal, se ale deníku Aktuálně.cz nepodařilo ověřit. Čačík nebyl k zastižení a jeho spolupracovníci o podané stížnosti nevěděli.

Inzerát i článek v novinách

Z doručených stížností jich soud pět rovnou odmítl, u některých dalších požádal stěžovatele o doplnění. Mezi jinými i Čačíka, který má uvést, v čem spatřuje hrubé ovlivnění voleb, a přesně formulovat výrok, který od soudu požaduje.

O doplnění soud požádal i další tři stěžovatele. Například Jana Kirchnera z Prahy 9, který si stěžuje na to, že volby mohl ovlivnit inzerát se sloganem "Proti imigrantům a Drahošovi" a článek v MF Dnes o stíhání českých teroristů.

Jaroslav Smetana z Frýdku-Místku se domnívá, že mohlo dojít k manipulaci při sčítání hlasů vzhledem k tomu, že výsledky v jednotlivých krajích byly velmi rozdílné.

Johana Poslušná z Nového Knína zase vidí možné ovlivnění voleb útočnou kampaní příznivců Miloše Zemana. Všechny tři soud vyzval, ať ve lhůtě tří dnů doplní, jak konkrétně to narušilo volby. Několik stížností pak soud již odmítl, protože byly podány předčasně. Soud zatím zveřejnil jen stížnosti, ktré buď odmítl nebo v nich nějakým způsobem rozhodl.

Proč jste je tam pustili?

Mezi těmi, kdo žalobu podali, je i právní aktivista Tomáš Pecina. Ten poukázal na to, že ministerstvo vnitra umožnilo registraci prezidentských kandidátů s vícenásobnými podpisy zákonodárců. Nejvyšší soud je nevyřadil, byť loni v prosinci zkonstatoval, že podepsání více kandidátních listin bylo chybné. Pisatelce stížnosti Terezii Holovské tehdy soud nepřiznal právo zpochybnit registraci jiných kandidátů, když se zároveň nedomáhala registrace vlastní.

"Shora označený stav lze označit jako to, co se v procesním právu nazývá zmatečností, případně zmateční vadou, a je dán důvod, aby byla volba prezidenta republiky opakována," uvedl Pecina, který také požádal, aby se z projednávání vyloučili všichni členové volebního senátu s výjimkou Miloslava Výborného.

Nejvyšší soud již odmítl námitku podjatosti soudců, o podstatě stížnosti ale teprve rozhodne. Podle zákona to musí učinit do patnácti dnů od přijetí stížnosti.