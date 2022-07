Volební souboj o Senát čeká Vystrčila, Špidlu či Töpfera. Škromach nakonec odmítl

Miloš Vystrčil

V každých senátních volbách se odehraje nějaké překvapení. Pokud by prohrál nynější předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), bylo by to překvapení zdaleka největší. Nejen proto, že Vystrčil je na svém postu hodně vidět a u části veřejnosti má značnou podporu. Důvodem je hlavně to, že Vystrčil jde do voleb zatím jako favorit.

Na "své" Vysočině nebude mít soupeře ani z řad lidovců, ani TOP 09, obě strany ho podpoří. Jeho zatím jediným známým soupeřem je komunista Josef Pavlík, který byl v letech 2016 až 2018 náměstkem hejtmana. V té době byl ještě v hnutí ANO, ze kterého v roce 2020 přešel do KSČM.

Jako o dalším protikandidátovi se jedná o Janě Nagyové (dříve Mayerové), která je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo spolu s expremiérem Andrejem Babišem. Nagyová žádost o padesátimilionovou dotaci na soukromou farmu připravila a podepsala, podle obžaloby úmyslně uvedla nepravdivé informace nebo některé informace zamlčela. Sněm hnutí ANO na Vysočině ji přesto do volebního klání navrhl, její kandidatura nebyla zatím potvrzena.

Vystrčil bude ve volbách sledovaný i proto, že patří k možným kandidátům koalice Spolu na prezidenta. Byť on sám kandidaturu zatím odmítá, zároveň dodává, že více k tématu řekne až po senátních volbách.