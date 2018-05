Na Zlínsku probíhají doplňující volby do Senátu. Účast voličů je nízká

před 1 hodinou

Z voleb vzejde nástupce Františka Čuby (SPO), který koncem února rezignoval na funkci senátora.

Zlín - Doplňovací senátní volby v obvodu Zlín provázela i druhý den hlasování nízká účast voličů, která se ve větších městech pohybovala kolem 20 procent, zjistila ČTK. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00 a poté začalo sčítání hlasů.

Výsledky by měly být známy odpoledne. Lidé v doplňovacích senátních volbách v obvodu Zlín vybírali z devíti kandidátů. Z nich vzejde nástupce Františka Čuby (SPO), který koncem února rezignoval na funkci senátora.

Obvod Zlín vedle velké části Zlínska zahrnuje i jižní část okresu Vsetín. Například v Bratřejově u Vizovic přišla v pátek a v sobotu dopoledne odevzdat svůj hlas zhruba stovka ze 650 zapsaných voličů. "Volební účast je nízká a pohybuje se kolem 15 procent," řekla ČTK krátce před polednem členka volební komise. Ve Zlíně přišlo ve volebním okrsku na třídě T. Bati do sobotního poledne hlasovat zhruba 18 procent z 586 evidovaných voličů. V jednom z okrsků ve Fryštáku do 13:30 odvolila necelá pětina ze zhruba 1200 voličů

Zatímco řádné senátní volby se obvykle konají souběžně s krajskými nebo obecními volbami, což většinou přiměje voliče hlasovat v obou, doplňovací senátní volby jsou samostatné. Odborníci proto velmi nízkou volební účast očekávali.

Pokud senátor nevzejde z prvního kola voleb, uskuteční se kolo druhé. To je naplánováno na 25. a 26. května. Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

Za STAN na Zlínsku kandiduje zlínský primátor Miroslav Adámek. Hnutí ANO nominovalo neurochirurga a krajského zastupitele Michala Filipa. Za ČSSD se o místo v Senátu uchází chirurg Radim Jünger. Lidovci vsadili na krajskou radní Michaelu Blahovou, komunisté na zlínského zastupitele Radomíra Rafaju.

Piráti nominovali novináře Aleše Fuksu, kandidátem SPOZ je její předseda, lékař a bývalý hejtmanův náměstek Lubomír Nečas. Za Českou suverenitu kandiduje právní a ekonomický poradce a pedagog Karel Nedbálek a za hnutí SENÁTOR 21 daňový poradce Tomáš Goláň.

Bývalý předseda slušovického družstva Čuba v únoru svoji rezignaci na post senátora zdůvodnil tlakem, kterému čelil kvůli rok a půl trvající absenci v Senátu ze zdravotních důvodů.

Při posledních senátních volbách v obvodu Zlín porazil Čuba na podzim 2014 ve druhém kole současnou poslankyni a tehdejší končící senátorku Alenu Gajdůškovou z ČSSD. Volební účast tehdy v obvodě dosáhla 20,48 procenta. O týden dřív přišlo k prvnímu kolu senátních voleb, které bylo spojeno i s hlasováním do obecních zastupitelstev, výrazně více lidí, a to 41,96 procenta.