Zeman je silná osobnost zahraniční politiky, budu naslouchat jeho zkušenostem, říká odmítaný Poche

před 1 hodinou

Europoslance Miroslava Pocheho, kterého ČSSD nominuje do funkce ministra zahraničí, ostře kritizuje prezident Miloš Zeman za jeho postoj k migraci. Poche si chce případné neshody s prezidentem vyříkat na schůzce, o kterou už požádal kancléře Vratislava Mynáře. "Jestli to byl tento důvod, tak to panu prezidentovi vysvětlím," řekl k Zemanovým výhradám Poche. ČSSD bude o případném vstupu do vlády rozhodovat ve vnitrostranickém referendu.

Co říkáte názoru Miloše Zemana, který prohlásil, že vás nechce jmenovat ministrem zahraničí? Měli jste už možnost si to vyříkat? To jsme zatím neměli. Oficiálně jsem ale požádal pana kancléře Mynáře o setkání s panem prezidentem. Rády bych mu tam představil své priority zahraniční politiky, svou koncepci - programovou i personální. A jsem připravený s panem prezidentem Milošem Zemanem velmi detailně diskutovat a naslouchat jeho zkušenostem. Víte, proč vás prezident odmítá? Pan prezident má nějaký osobní názor, na který má právo stejně jako kdokoli jiný. Měl mít snad výhrady k jednomu mému marginálnímu hlasování v Evropském parlamentu z dubna 2015 - ale to snad nemůže být považované za relevantní důvod. Týkalo se to migrace, ale jednalo se pouze o informativní zprávu, která nebyla závazná. Jestli to byl tento důvod, tak to panu prezidentovi vysvětlím. A nemůže být příčinou, že jste Miloše Zemana nepodpořil v letošních volbách? Podpořil jste pana Drahoše. První volba v roce 2013 byla pro Miloše Zemana důležitější, a tam jsem ho podpořil. Takových sociálních demokratů bylo tehdy málo. Pana prezidenta osobně neznám a neformálně jsem se s ním setkal před dvaceti lety jako místopředseda Mladých sociálních demokratů, když jsem vypomáhal na sjezdu strany v Praze. Nikdy jsem nepotkal ani Andreje Babiše. Mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že vaše zaměření by bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády. Co s tím uděláte? Přehled Koho ČSSD navrhuje do vlády? Muže, který kandidoval za zemanovce, i Pocheho, který podpořil Drahoše prohlédnout Jsem spoluautorem zahraničně politické části programového prohlášení, které bude hlasované v referendu ČSSD. Chci o tom s panem prezidentem diskutovat, až obdržím termín našeho setkání. Česká zahraniční politika v posledních letech je jasná a zřetelná a já na ní nehodlám nic měnit. Zvláště pro budoucího ministra zahraničí může být obtížné stát vedle dominantního premiéra Andreje Babiše. Máte plán, jak vedle něj nezaniknout? Kdo mne zná, ten ví, že nejsem pasivní. Jsem velmi houževnatý. Když zastupuji zájmy České republiky v Evropském parlamentu, je to vidět. Když budu zastupovat zájmy ČSSD nebo České republiky, bude to velmi vidět. Toho se neobávám - spíše se obávám, aby to nebylo naopak. Jak budete řešit své postavení v ČSSD? Někteří členové sociální demokracie mají výhrady k razantním způsobům, jak prosazujete své názory nebo kandidáty do různých funkcí. Jsem razantní, když mám nějaký cíl - ať už jde o cíl sociální demokracie, Žižkova (Poche zda byl zastupitelem, pozn. red.), nebo České republiky. Člověk musí být razantní, bez toho to v politice nejde. Během víkendu pošlu členům ČSSD dopis, ve kterém nastíním své priority v zahraniční politice a svůj dosavadní život. A podle časových možností se zúčastním i vnitrostranických debat. Budete se také muset vyrovnat s postoji Miloše Zemana, který často vystupuje v rozporu s oficiální zahraniční politikou České republiky. Budete i tohle na schůzce s prezidentem řešit, nebo máte jiný plán, jak si nastavíte pravidla? Chtěl bych obnovit formát schůzek nejvyšších ústavních činitelů na téma zahraniční politiky. Miloš Zeman je velmi silnou osobností v české zahraniční politice, jeho zahraniční politika baví. Vnímám jeho názory, které jsou velmi silné a zřejmé, ať jde o Blízký východ, nebo vztah s USA. Ale podrobnosti bych rád diskutoval na úrovni zahraničně politické schůzky. Nehodlám nikomu nic vzkazovat. Navíc si nemyslím, že by pan prezident byl v protikladu s oficiální zahraniční politikou Česka. Ale velmi často říká věci, které pak vláda musí "žehlit". Namátkou si vzpomínám na výrok o Krymu, kdy vzkázal Ukrajině, aby si za něj od Ruska vyžádala kompenzaci. To bývalému ministrovi Lubomíru Zaorálkovi způsobilo velké potíže. Pan prezident je legitimní zvolený představitel české zahraniční politiky. A nemyslím, že bychom byli v protikladu, když se snaží prosazovat obchodní zájmy nebo investice. Pokud má nějaký názor, budu o něm rád diskutovat, ale nemyslím, že by Miloš Zeman kdy byl v protikladu s českou zahraniční politikou. Na nominaci Miroslava Pocheho trvá i předseda Jan Hamáček Sledujte brífink po jednání předsednictva sociální demokracie, na kterém probíralo jména kandidátů do vlády s hnutím ANO. | Video: DVTV

autor: Kateřina Frouzová | před 1 hodinou