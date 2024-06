Volby se blíží. Ve 14 hodin začnou Češi vybírat z 674 kandidátů své europoslance

Živě

V Česku se v pátek ve 14 hodin otevřou volební místnosti. Češi si budou vybírat 21 europoslanců, kteří v Evropském parlamentu usednou na pět let. V pátek jsou volební místnosti otevřeny do 22:00, v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky hlasování zveřejní Český statistický úřad v neděli hodinu před půlnocí, až skončí volby v celé EU.

