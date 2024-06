Volby jsou průšvih, uznávají Piráti. Uvažují o svolání mimořádného celostátního fóra

Pouze 6,2 procenta hlasů a jediný europoslanecký mandát. Výsledek Pirátů o víkendových volbách do Evropského parlamentu označují členové strany za průšvih. Mezi nimi se už debatuje o svolání mimořádného celostátního fóra. V jeho pravomocech je i odvolání vedení strany.

Už krátce po zveřejnění nedělních výsledků evropských voleb zavládlo ve štábu Pirátů zklamání. Členové strany hovořili o zisku pouhého jednoho mandátu jako o průšvihu. Předseda strany Ivan Bartoš mluvil o velkém neúspěchu. Pro Piráty to jsou už druhé prohrané volby v řadě. Před třemi roky ve sněmovních volbách sice jako součást koalice se Starosty získali 16 procent, kvůli kroužkování ale získali jen 4 poslance, zatímco STAN 33.

Den po volbách se na pirátském fóru začalo řešit, zdali by se nemělo svolat mimořádné celostátní fórum, které by se špatným výsledkem voleb zabývalo. V jeho kompetenci je i odvolání vedení strany. Během pondělního odpoledne se pro svolání fóra vyjádřila většina dosud hlasujících. "Nevnímám to tak, že musí padat hlavy, ale říct si, co musíme dělat jinak a lépe na všech úrovních, je důležité," prohlásila ostravská zastupitelka Andrea Hoffmanová.

"Není to náš první debakl. Ten minulý jsme vymlčeli a od té doby to s náma jde z kopce. Pokud se budeme dál tvářit, že je vše v pořádku, můžeme odkráčet do zapomnění," uvedla místopředsedkyně pirátské organizace na Praze 9 Kornelia Gottmanová.

Kritická byla na sociální síti X i pirátská senátorka Adéla Šípová. "Nerada to říkám, tohle je výprask Pirátům, který by měl Ivan (Bartoš) už opravdu řešit," napsala Šípová. Předseda Pirátů vede stranu nepřetržitě od roku 2016, předtím stál v jejím čele mezi lety 2009 až 2014. Názory žádající Bartošův konec ale zatím ve straně veřejně nezaznívají.

"Změny plánujeme ve struktuře strany, zefektivnit procesy a podobně. Myslím, že by nebylo konstruktivní teď měnit vedení, protože nastupujeme hned do další kampaně," prohlásila místopředsedkyně strany Dominika Michailidu a připomněla, že v září čekají Česko další volby. Lidé budou vybírat krajské zastupitele.

Z Pirátské strany se do Evropského parlamentu jako jediná dostala místopředsedkyně Markéta Gregorová. Letos v lednu kandidovala proti Ivanu Bartošovi na post předsedy strany, ale neuspěla.

V eurovolbách díky preferenčním hlasům přeskočila lídra kandidátky Marcela Kolaju a svůj post obhájila. "Domnívali jsme se, že naše kampaň je svěží a řekněme rebelská a zajímavá. Nicméně je vidět, že voliče nepřesvědčila. Podle mne budeme muset začít lépe komunikovat určitá témata, která mohla být pro některé lidi rozdělující nebo kontroverzní, jako například Green Deal," vysvětlovala si možné příčiny nezdaru Gregorová.

Na neúspěch však nahlíží optikou celé Evropy. "Domnívám se, že lidé v dobách krize či obav o svou budoucnost chtějí spíše něco konzervativnějšího. Protože to není pouze propad Pirátů, ale obecně můžeme na evropské scéně pozorovat odchod liberálních hlasů. Kam šly? To je právě otázka, kterou si budeme muset nyní klást," dodala Gregorová.