Chovance a Stropnického si kvůli vojenskému špionovi předvolal Sobotka. Agent prý sledoval jiný dům

před 7 minutami

Podle zdroje Aktuálně.cz se vojenský zpravodajec, který byl chycen ochrankou ministra vnitra Milana Chovance před jeho domem, zajímal o jinou budovu, která se nachází v těsné blízkosti. Akce se týkala bezpečnosti státu. Premiér Bohuslav Sobotka svolal na středu odpoledne schůzku. Kromě ministra vnitra si pozval také minstra obrany Martina Stropnického a šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna. Sobotkovi mají vysvětlit, co se stalo a o jakou akci vojenských zpravodajů šlo.

Praha - Dva dny před důležitým sjezdem sociálních demokratů se dostala do médií zpráva, že před domem ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) na Praze 6, kde sídlí také mnoho ambasád, chytila před týdnem Chovancova ochranka agenta Vojenského zpravodajství. To spadá pod ministerstvo obrany, tedy do resortu hnutí ANO.

A ihned se objevily spekulace, že jde může jít o pokus diskreditovat Chovance před stranickým sjezdem. Podle zdrojů Aktuálně.cz z Vojenského zpravodajství se ale agent zajímal o jinou budovu, která je velmi blízko Chovancova domu, a a také o prostory kolem. "Tu akci máme schválenou," řekl redakci zdroj obeznámený s akcí. A dodal, že zpravodajci se zaměřovali na dům kousek od vily, v níž Chovanec pobývá. Jednali prý v zájmu bezpečnosti státu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) podle informací Aktuálně.cz svolal na středu odpoledne schůzku ministra vnitra Milana Chovance, ministra obrany Martina Stropnického a šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna, na které mají Sobotkovi vysvětlit, co se stalo a čeho se akce vojenských zpravodajců týkala.

"Postupovali jsme podle předpisů," reagoval stručně na otázky ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Na další otázky nechtěl odpovídat.

Týdeník Respekt ve středu napsal, že zpravodajec po zadržení Chovancovou ochrankou nejdříve tvrdil, že je student, po příjezdu policie ale ukázal odznak Vojenského zpravodajství.

V jeho fotoaparátu podle Respektu nebyly snímky Chovancovy vily, ale dům v bezprostřední blízkosti. Na dalších snímcích byly ale zachyceny stromy na vedlejším pozemku, přes něž je vidět na ministrovu rezidenci.

V úterý Stropnický uvedl, že jde o snahu o Chovancovu snahu se mediálně zviditelnit před víkendovým sjezdem sociální demokracie, na kterém bude ministr vnitra obhajovat funkci prvního místopředsedy strany.

"Přesto jsem inicioval svolání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, aby tento médii prezentovaný 'incident' vyšetřila," uvedl v úterý v tiskové zprávě Stropnický.

autor: Lukáš Prchal