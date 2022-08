Vlivný byznysmen měl obchodem s ČEZ obrat stát o 70 milionů, kauza má nový impulz

Známý byznysmen v oblasti energií Martin Shenar opět usedne na lavici obžalovaných. Jak zjistilo Aktuálně.cz, odvolací soud v neveřejném jednání zrušil zprošťující verdikt. Podnikatel se bude muset znovu zodpovídat z možného krácení daní. Podle státní zástupkyně připravil stát o 76 milionů korun z prodeje tří firem polostátnímu lídrovi na poli energetiky ČEZ. Shenar dlouhodobě vinu odmítá.

Za ten obchod utržil Martin Shenar 515 milionů korun. Nejprve nakoupil tři firmy, jež měly připravený projekt na výstavbu fotovoltaické elektrárny. Následně je za zmíněnou částku prodal ČEZ. Společnost mu peníze poslala v průběhu dvou let v několika splátkách. Podle dozorové žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Praze Petry Ullrichové Shenar při obchodu porušil zákon.

"Příjmy obdržené v souvislosti s prodejem těchto akcií však nepřiznal a tím zkrátil ke škodě České republiky daň z příjmu fyzických osob," popisuje obžaloba. Státní kasa měla přijít o 76,59 milionu korun. Shenarovi za to v krajním případě hrozí až deset let vězení.

Shenarovu kauzu má na starosti jako první instance Městský soud v Praze. O byznysmenovi naposledy rozhodl loni v květnu, kdy ho nepravomocně očistil. Podle soudce Tomeho Frankiče se neprokázalo, že ke zločinu došlo. Žalobkyně Ullrichová brojila proti rozsudku odvoláním. A jak zjistilo Aktuálně.cz, odvolací Vrchní soud v Praze jí v neveřejném jednání vyhověl.

Zprošťující rozsudek zrušen

"Mohu potvrdit, že rozhodnutím Vrchního soudu v Praze byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byl obžalovaný Shenar zproštěn obžaloby podané na něj pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby," řekla Aktuálně.cz státní zástupkyně Ullrichová. Verdikt odvolací instance včetně odůvodnění by měl Shenar obdržet v těchto dnech.

Před vrchním soudem neobstál verdikt nižšího stupně, podle nějž se státní zástupkyni nepodařilo objasnit podstatu případu. Podle ní si Shenar pořídil trojici firem v roce 2009. S ČEZ se dohodl na jejich prodeji ten samý rok, což dokládají smlouvy. Tehdy platná legislativa však dovolovala takovou transakci bez daňové zátěže provést až po pěti letech.

Byznysmen ovšem tvrdí, že společnosti koupil už roku 2007. V jeho tvrzení ho podpořilo několik svědků. Zásadní rozdíl je v tom, že do konce roku 2007 platil pro Shenara příznivý zákon. Podle něj bylo možné osvobodit obchod s akciemi od daní, pokud jejich nákup a následný prodej dělilo nejméně šest měsíců. Takovou podmínku by Shenar splňoval.

Možné nevěrohodné výpovědi

"Vrchní soud zejména zdůraznil, že Městský soud v Praze hodnotil provedené důkazy vesměs izolovaně, nikoliv ve vzájemných souvislostech. Ilustrovat je to možné na některých výpovědích svědků a jiných důkazech svědčících ve prospěch obhajoby," podotkla žalobkyně Ullrichová, proč odvolací instance zprošťující verdikt zrušila.

Soudce prvního stupně Tome Frankič v rozsudku připustil, že některé výpovědi podporující verzi Shenara nemusí být věrohodné, aniž by to však promítl do celkového vyhodnocení důkazů. Odvolací senát proto vrátil kauzu kolegovi z nižšího stupně k novému projednání.

"Vrchní soud v Praze rozhodoval z podnětu odvolání státní zástupkyně, a to v této věci podruhé," řekla Aktuálně.cz mluvčí odvolací instance Simona Heranová. Poprvé Městský soud v Praze Shenara očistil v únoru 2020, odvolací instance tento verdikt zrušila v únoru loňského roku. Nyní se tedy celé kolo opakovalo.

"Rittigova" advokátka

"Nikdy bych tak neriskoval kvůli daňové úspoře, nikdy bych neriskoval vězení kvůli penězům," uvedl už dříve před soudem Shenar. Podle svých slov odvedl státu na daních už stamiliony korun. Pro byznysmena zadministrovala nákup zmíněných firem právní kancelář dříve známá pod názvem Šachta & Partners, jež spolupracovala s politickým podnikatelem Ivem Rittigem.

Shenara v této kauze zastupuje Karolína Babáková ze zmíněné advokátní kanceláře, která se posledních deset let jmenuje MSB Legal. Babáková přitom po koupi zmíněné trojice firem Shenarem zasedala v jejich představenstvu. Navíc řídila společnost, která jim zpracovala účetní závěrky. Proto ji chtěla žalobkyně vyloučit z obhajoby a povolat ji coby svědkyni. Soudy to však zamítly.

Shenar byl v minulosti předsedou představenstva firmy Amun.Re, která s ČEZ uzavřela jiný obchod, o který se zajímali kriminalisté. Největší energetické společnosti v zemi prodala dvě fotovolatické elektrárny u Ralska a Mimoně za pět miliard korun, podle podezření tím měl ČEZ kvůli předražené ceně přijít o miliardu. Policie však případ odložila.