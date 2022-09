Kandidáta na Hrad vládní strany nemají. Stoupají šance Pavla a Nerudové

Musíme najít pokud možno silného kandidáta na prezidenta, avizovali v minulosti lídři pěti vládních stran. Čas ale utíkal a podle informací Aktuálně.cz je už jisté, že s žádným vlastním kandidátem nepřijdou. Zástupci čtyř stran už tuto informaci potvrdili, ODS se ještě radí, ale také zatím nikoho nemá. Je tak stále pravděpodobnější, že strany dají voličům spíše obecnější doporučení.

Do prezidentských voleb zbývají pouhé čtyři měsíce a vládní koalice zatím svého kandidáta na nástupce Miloše Zemana nepředstavila a patrně ani nepředstaví. "Stále jednáme," opakuje premiér Petr Fiala z ODS na otázku, zda se vítězné strany loňských parlamentních voleb na nějakém jménu konečně shodly. Ve chvíli, kdy přebíral vládu v zemi, přitom mluvil o potřebě mít vlastního kandidáta. Teď vládní politici sdělují, že ho nemají a že podpoří některé z těch, kteří už oznámili kandidaturu.

"Finální rozhodnutí ještě nepadlo. Osobně považuji za klíčové, aby budoucím prezidentem či prezidentkou byla osobnost, která bude ctít ústavu, stmelovat společnost, bude jednoznačně prozápadní a demokratická a bude nás dobře reprezentovat na mezinárodním poli," sdělila v pondělí Aktuálně.cz šéfka TOP 09 i poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová s odkazem na některé z oznámených kandidátů.

"Jsem spíše zastáncem dalšího nestavět a nechat na voličích, který z kandidátů pro ně tyto kvality naplňuje nejvíce. Rozhodně by si nikdo neměl kandidaturou zajišťovat imunitu v trestních kauzách," naráží na předsedu ANO Andreje Babiše stíhaného pro podezření z dotačního podvodu. Bývalý premiér boj o Hrad nevyloučil, pokud se pro něj rozhodne, pasují ho průzkumy mezi favority.

Stejně se vyjádřil také další vysoce postavený politik koalice Spolu, podle kterého by nebylo vhodné, aby uprostřed kritiky za nynější zdražování vysílala vláda do voleb svého kandidáta. "Byl by to polibek smrti. Větší šance má ten, kdo nebude s vládou výrazněji spojován," uvedl politik pod podmínkou anonymity. "Dali bychom jen obecné doporučení, aby lidé volili toho, kdo podporuje členství v NATO a Evropské unii, je příznivcem tržní ekonomiky a snaží se společnost spojovat, a ne rozdělovat," řekl.

Koalici Spolu tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jejichž předsedové se rozhodli výsledek oznámit společně, aniž by předtím někdo z nich informoval média. První kolo prezidentských voleb bude 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později.

Žádného kandidáta nemá ani zbývající část vlády, tedy Piráti a Starostové a nezávislí. "Když vidíme, jak klesá důvěra ve vládu, nemuselo by být žádoucí explicitně podpořit nebo postavit jednoho kandidáta," prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Prezident by měl obejmout celou společnost a myslet na to, že republiku tvoří 10 milionů lidí. Nemůže být prezidentem jen nějaké části společnosti," dodal.

Na Pirátském fóru vede Nerudová

Piráti tak (podobně jako STAN) nebudou patrně doporučovat jednoho kandidáta. "Na základě vnitrostranické ankety se ukáže, kdo má preference Pirátů. Podle vývoje hlasování vede Danuše Nerudová, druhý je generál Petr Pavel a třetí senátor Marek Hilšer," jmenoval Bartoš bývalou rektorku Mendelovy univerzity, někdejšího předsedu vojenského výboru NATO a senátora, který se účastnil už minulé volby hlavy státu.

Sám Bartoš podle svých slov podporuje Nerudovou. "Z dosud známých kandidátů je mi nejbližší ona. Způsobem vystupování i tématy, které prezentuje v kampani. Mám s ní spoustu průsečíků, třeba řešení dostupnosti bydlení či pomoc lidem, kteří se dostanou do potíží," vysvětlil.

Se svým kandidátem nepřijdou ani Starostové, což Aktuálně.cz potvrdil předseda Vít Rakušan. "Nenašli jsme ho, byť jsme některá jména zvažovali," řekl. Strana dá podle něj spíše obecnější doporučení. "Budeme se chovat tak, aby nezvítězil kandidát populistický, protisystémový a hodnotově neslučitelný s ukotvením Česka i našeho hnutí," prohlásil.

Pokud jde o koalici Spolu, záleží především na stanovisku ODS a jejího předsedy, premiéra Fialy. Ten několikrát přiznal, že hledání kandidáta je obtížné. "Nestačí mít někoho, kdo je sympatický voličům vládní koalice. Musí získat i další voliče. Musí to být osobnost, která vydrží velký tlak, který přinášejí politické kampaně," uvedl letos v dubnu pro Aktuálně.cz.

Svá slova později v různých obměnách opakoval, čas na výběr se mezitím rychle krátil. "Čím víc se budeme blížit k volbám, tím méně bude pravděpodobné vytáhnout někoho, o kom veřejnost nikdy neslyšela. Chci ale ujistit, že přijdeme s řešením. Ať už to bude naše jméno, nebo se za někoho postavíme," prohlašoval.

Kdo to ale bude? "Rád by viděl prezidentem někoho, kdo je politik nebo se v politice dobře orientuje. Měl by mít zkušenosti z veřejného působení. A pochopitelně by měl zastávat názory blízké ODS," řekl důvěryhodný zdroj, který má k Fialovi blízko. Ani ten ale nechtěl být jmenován.

Čeká se na Fischera a Vystrčila

Z nynějších kandidátů není podle něj nikdo, kdo by ODS a koalici Spolu ideálně vyhovoval. Nejméně připomínek padá na adresu Pavla a Nerudové, straníci by se smířili i s Hilšerem. U generála Pavla jim vadí především členství v Komunistické straně Československa před listopadem 1989 a také spekulace o tom, zda se připravoval na dráhu špiona.

"Proti tomu, že bychom Pavla podpořili, vystoupil ostře například první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura," podotkl uvedený zdroj. Obavy panují také nad tím, zda bude bývalý dlouholetý voják schopný zvládnout obtížné předvolební televizní debaty. S něčím takovým nemá žádnou zkušenost.

U Nerudové je pro vládní politiky nevýhodou zase to, že veřejnosti není příliš známá, přestože jde v průzkumech nahoru. První kolo by podle průzkumů vyhrál bývalý premiér Babiš, pokud by do boje šel. Ve druhém má největší šanci porazit ho právě Pavel, případně Nerudová.

Pokud by se přece jen trojkoalice Spolu rozhodla postavit vlastního kandidáta, zaznívají nejčastěji jména předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS a šéfa zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera, který kandidoval už v minulých prezidentských volbách, podobně jako Hilšer. Dříve ještě ODS uvažovala o premiérově poradci Tomáši Pojarovi.

Na Vystrčilovu kandidaturu se Aktuálně.cz ptalo několikrát. Senátor tvrdil, že je velmi nepravděpodobná, zcela ji ale nevyloučil. "Nevím, co by se muselo stát, abych kandidoval," řekl nyní. Na otázku, zda na jeho postoji něco změní, pokud na konci září výrazným ziskem hlasů obhájí senátorský mandát, reagoval neurčitě. "Určitě to není tak, že bych měl vítězství jisté," sdělil.

Fischer naznačuje, že kandidaturu zvažuje, ale také zatím neřekl jasné slovo. Několikrát upozornil, že oslovuje své podporovatele, včetně sponzorů. Generál Pavel například v minulosti sdělil, že kdyby měl Fischer větší šanci vyhrát volby než on, tak by ho podpořil.

Jinak si ale Pavel i Nerudová udržují od vládních stran odstup. "Platí mé rozhodnutí, že jdu do voleb jako kandidát občanů. Chci si udržet nezávislost, s žádostí o podporu se obracím k lidem," sdělil tento týden Pavel, který se v minulosti sešel s předsedy stran koalice Spolu. "Řekl jsem jim, že nechci být jejich kandidátem, ale pokud by se rozhodli mi podporu vyslovit, tak ji přivítám. V tuto chvíli s vládními stranami nejednám, nemáme ani žádnou dohodu," uvedl.

V podobném duchu reaguje také Nerudová. "O stranickou podporu neusiluji, což ale neznamená, že s politiky či zástupci stran nemluvím. To patří k povinnostem prezidenta," prohlásila. "Po vyhrocených parlamentních volbách, kde pětina hlasů propadla a 35 procent lidí volit nepřišlo, by to měl být právě prezident, kdo jedná nadstranicky a s pochopením pro ty, kteří jsou frustrovaní nebo se cítí opomenuti," připomněla volby do sněmovny z října loňského roku.