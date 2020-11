Od čtvrtka se mohou zčásti otevřít muzea, divadla a kina ještě ne

Od čtvrtka se budou moci v Česku po šesti týdnech otevřít zčásti muzea a galerie - a to z jedné čtvrtiny své kapacity. Podle systému PES by se mohly také otevřít některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí. Divadla a kina zatím zůstávají zavřená.

Mění se i pravidla pro bohoslužby, počty lidí na mších se budou od čtvrtka řídit velikostí kostela. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Nejen kvůli době adventní jsou upraveny bohoslužby, budou se řídit nikoli absolutním počtem osob, ale kapacitou kostela," uvedl. Obecně má platit pravidlo jedné osoby na 15 metrů čtverečních plochy.

Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jedna osoba má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.

Pro divadla a kina se ale s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu minulý týden žádali ministra zdravotnictví, aby přeřadil kina do třetího stupně opatření v protiepidemickém systému PES a mohla se otevřít ve stejné době jako restaurace.

Filmové projekce podle nich nejsou součástí živé kultury a domnívají se, že tvůrci systému na ně zapomněli. Jinak jde podle nich o zvýhodňování určité části podnikatelů na úkor jiných. Své zákazníky umí kina podle zástupců audiovizuálních asociací ochránit stejně jako provozovatelé restaurací.

Národní galerie Praha v uplynulém týdnu uvedla, že při případném otevření posílí ostrahu a navýší počet kustodů, aby bylo možné lépe monitorovat pohyb návštěvníků. Galerie také počítá s tím, že by prodloužila otevírací dobu výstavy Rembrandtových děl, a to od pondělí do neděle od 09:00 do 21:00. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, ve středu pak do 20:00.

Národní muzeum s přechodem země do třetího stupně plánuje otevřít komplex Historické budovy a Nové budovy, Českého muzea hudby a Náprstkova muzea od úterý 1. prosince. Během pondělí spustí on-line prodej vstupenek. Další objekty NM pak plánuje otevírat postupně.