Vláda vznikne skoro jistě bez Turka. „Tuto bitvu prezident vyhraje,“ soudí odborník

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Bez ohledu na příčiny zrušení pondělní schůzky nominanta Motoristů na post ministra životního prostředí Filipa Turka na Hradě s prezidentem jde o potvrzení toho, co bylo jasné už předtím - nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude nejspíš jmenována bez něj. Stane se tak už na konci tohoto, nejpozději začátkem příštího týdne.
Prezident Petr Pavel při jednání s Andrejem Babišem na Pražském hradě, 5. října 2025.
Prezident Petr Pavel při jednání s Andrejem Babišem na Pražském hradě, 5. října 2025. | Foto: Zuzana Bönisch

Filip Turek jako jediný z navrhovaných kandidátů na ministry na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem nedorazil. Turek se v neděli omluvil ze zdravotních důvodů. V pondělí sice prostřednictvím svých sociálních sítí vzkázal, že o schůzku stále stojí - patrně mu to ale nebude nic platné.

A to navzdory tomu, že jednotlivé strany vznikající koalice na svých nominacích trvají. Což v pondělí potvrdil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Jednotlivé koaliční strany si navíc vzájemně do nominací nemluví. Se změnou by tedy museli přijít Motoristé a jejich předseda Petr Macinka.

Prezident v každém případě trvá na tom, že by se člověk s profilem a pověstí, jakou má Turek, stát členem vlády neměl. Turek se tedy - minimálně v první fázi - členem vlády nestane.

Za další: Andrej Babiš minulý čtvrtek zveřejnil způsob, jakým chce vyřešit svůj střet zájmů kvůli holdingu Agrofert. Prezident Petr Pavel vzápětí oznámil, že ho v úterý 9. prosince v 9.00 hodin jmenuje premiérem.

Mimochodem: celý akt zařadila do svého vysílání veřejnoprávní Česká televize nejen na zpravodajský kanál ČT24, ale také na ČT1. Což není zrovna obvyklý krok. Když byl před čtyřmi lety premiérem jmenován Petr Fiala, ČT1 vysílala Toulavou kameru a pak Objektiv.

Pokud jde o vznik další Babišovy vlády, následovat budou oficiální návrhy na ministry, které v nejbližších dnech předá už jmenovaný premiér prezidentovi. Pak přijde na řadu jmenování celé vlády - to se stane možná ještě na konci tohoto, nejpozději začátkem příštího týdne. Přesný harmonogram domluví Pavel s Babišem v úterý na Hradě.

"Prezident republiky několikrát zopakoval, že se mu Filip Turek nejeví jako vhodný kandidát na ministra. Nevidím v tuto chvíli žádnou možnost, jak by se ctí mohl tuto pozici opustit. Vše ale bude záležet na Andreji Babišovi a na tom, do jaké míry on osobně stojí o to, aby Turek ve vládě byl," řekl Aktuálně.cz politolog Aleš Michal.

Pokud bude Babiš na nominaci Motoristů trvat, z hlediska ústavního procesu může mít podle politologa v ruce silné karty, včetně možnosti podání kompetenční žaloby. "Pokud na ní trvat nebude, Turek postupně z nominace zmizí. Je tu potřeba číst mezi řádky, protože zjevně probíhá hodně jednání v zákulisí. Nemám ale žádný pocit, že by se situace posouvala k tomu, aby někdo - a to včetně Motoristů - víc tlačil na pilu. Naopak situace podle mého názoru směřuje k tomu, že prezident tuto bitvu vyhraje," soudí Michal.

Počínaje zítřkem bude v každém případě Andrej Babiš prvním českým politikem, který se po pauze trvající jedno volební období vrátil na post premiéra. Základní otázky tedy zní, v jaké kondici se do nejvyšší exekutivní funkce vrací, co můžeme čekat od jeho nové vlády, zda bude stabilní a jednotná, případně zda to bude opět vláda, které bude naprosto dominovat Babiš.

"Pro mě osobně je zajímavé," reaguje politolog na otázky Aktuálně.cz, "jak v rámci procesu nástupu nové vlády vyčnívaly aktivity Tomia Okamury. Agenda, kterou se snaží protestním voličům prezentovat, jeho antielitismus, se kterým přistupuje k řízení sněmovny, je něco, co zakrylo pro SPD velmi nevýhodnou dohodu o vládních místech."

Ta podle něj spočívá v tom, že výměnou za post předsedy Poslanecké sněmovny a patrně za různé pozice náměstků SPD přímo nenominovala nikoho do vládních pozic. "Naopak, ministry za SPD budou ti, koho osobně nominoval Andrej Babiš," upozorňuje Michal.

Osobně ale očekává, že po jmenování nového premiéra se to změní a že Andrej Babiš, který měl doposud plné ruce práce nejen se vznikem nové vlády, ale možná především s přípravou toho, jak vyřeší svůj střet zájmů, bude mít nyní podstatně víc uvolněné ruce. "Uvidíme to už v polovině prosince, kdy jako premiér odjede na jednání Evropské rady, které patří k těm vůbec nejklíčovějším. Minimálně na začátku tak bude jeho doménou zahraniční politika," uzavírá Michal.

 
