Domácí

"Okamurovy pořádky" ve sněmovně: Na jednání NATO nikdo, na Slovensko jen nová moc

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 15 minutami
I když při středečním jednání sněmovny byly vidět emoce na řadě poslanců a poslankyň, zdaleka nejvíce byl rozčilený předseda STAN Vít Rakušan. Ani ne tak kvůli rozpočtu, který celý den sněmovna projednávala, ale kvůli zahraničním cestám zákonodárců. Rakušan je totiž přesvědčený, že nová sněmovní většina v čele s Tomiem Okamurou začíná odklánět Česko od jasně prozápadního směřování.
Přijde mi to neuvěřitelné, stěžoval si v Poslanecké sněmovně předseda STAN Vít Rakušan na to, jakým způsobem začala sněmovna za předsedy Tomia Okamury rozhodovat o zahraničních cestách zákonodárců.
Přijde mi to neuvěřitelné, stěžoval si v Poslanecké sněmovně předseda STAN Vít Rakušan na to, jakým způsobem začala sněmovna za předsedy Tomia Okamury rozhodovat o zahraničních cestách zákonodárců. | Foto: Viet Tran

"Dnes se stala celkem bezprecedentní věc," začal svůj naštvaný proslov předseda STAN Vít Rakušan, který je sice ještě ministrem vnitra, ale ve skutečnosti ztratil veškerou moc stejně jako všichni politici dosluhující vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Že ji ztratili a musí se podřídit ve sněmovně nové většině reprezentované předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, bylo zřejmé z dalších Rakušanových slov.

Šlo o to, že poslanci jezdí na zahraniční cesty mimo jiné jako členové různých parlamentních delegací. Tak to chodí už mnoho let, a jednou z nich je stálá delegace Parlamentního shromáždění NATO.

Jak upozornil lidovecký poslanec Jiří Horák, který vedl českou delegaci v minulém volebním období, je to možnost setkávat se ve Washingtonu z očí do očí s celou řadou důležitých politiků a dostávat se tak i k mnoha informacím. "Setkáváte se tam samozřejmě s poslanci všech členských zemí Severoatlantické aliance a dostanete se tam k informacím, které často tady v Česku vůbec nemůžeme nikde získat," říká Horák. 

Související

Politická šikana: Okamura neumí víc než sundat vlajku, Rajchl pornem sklízí, co zasel

PŠ 1110
40:47

S příchodem nové většiny ANO, SPD a Motoristé sobě tedy nyní zasedl organizační výbor sněmovny a jednal o tom, kdo vyrazí na další zasedání Parlamentního shromáždění NATO - a patrně to nebude nikdo. "Naše sněmovna nikoho nevyšle, nominanty byli Helena Langšádlová (TOP 09) a Pavel Žáček (ODS). Tato delegace nebyla schválena a já se teď ptám: Projevil pan předseda Poslanecké sněmovny svůj politický názor?" pokračoval u mikrofonu v jednacím sále sněmovny Rakušan ve chvíli, kdy shodou náhod Okamura i schůzi řídil.

Zjevně nečekal, že Rakušan místo projednávaného rozpočtu "vytáhne" téma zahraničních cest, ale nijak ho to nerozhodilo. Soudě alespoň podle výrazu ve tváři. Když ho nepřímo Rakušan oslovil, Okamura se začal usmívat a úsměv se mu objevil ve tváři několikrát po celou dobu "stížnosti" předsedy STAN. Ten začal spekulovat, jestli se do tohoto rozhodnutí promítlo to, že Okamura je dlouhodobě kritikem NATO a prosazuje referendum o vystoupení z aliance, která je podle drtivé většiny odborníků i politiků naprosto zásadní pro bezpečnost Česka.

"Ve chvíli, kdy jsme v bezprecedentní bezpečnostní situaci, je každý kontakt se Severoatlantickou aliancí, i na té parlamentní úrovni, něčím, co bychom měli pěstovat a podporovat," naléhal na Okamuru a jasně dával najevo, že chce od něj slyšet vysvětlení. Okamura sice není jediným členem organizačního výboru, jsou v něm zastoupeni poslanci všech klubů, ale nová moc má ve výboru většinu a Okamura má jistě jako předseda největší vliv. 

Rakušan byl rozčilený o to více, že organizační výbor přijal více "podivných" rozhodnutí o cestování poslanců. Dalším rozhodnutím bylo vyslání delegace na Slovensko, kam v minulém volebním období vyrazila delegace, která byla mixem reprezentujícím opozici i vládu. Teď je tomu jinak. "Tentokrát Okamura, Nacher, Barták, Fiala, Radim, Macinka, Malá, Šťastný, Turek, Vondráček. Takový motorizovaný výlet na Slovensko," četl s evidentní ironií Rakušan složení delegace, kde nebyl jediný zástupce opozice. 

"Mám takový pocit, že to je další otázka té kultury, která se tady nastoluje. Jedeme na Slovensko a protože my chceme obnovit vztahy s našimi bratry, které vy jste pokazili, tak vás k tomu nevezmeme," tvrdil Rakušan. Narážel tím na to, že Okamura, stejně jako další politici SPD, ale také ANO a Motoristů sobě dávají najevo, že teď budou ke slovenské vládě vedené Robertem Ficem mnohem vstřícnější, než tomu bylo za vlády Petra Fialy.

Chci šetřit, plýtvá se, tvrdí Okamura

Přestože Okamura byl vyzván, aby se vyjádřil, neučinil tak. Občas se stává, že když někdo řídí schůzi, předá ji někomu z místopředsedů a jde k řečništi promluvit. Předseda sněmovny se rozhodl, že tak neučiní. Až později se vyjádřil pro ČTK. Té tvrdil, že prý mu nešlo o politiku, ale jen o šetření peněz. "Deklaroval jsem, že z Poslanecké sněmovny nebudeme dělat cestovní kancelář, jako tomu bylo za vedení paní Markéty Pekarové Adamové (TOP 09)," řekl Okamura s tím, že si nechal udělat rozbor cest. 

To, jestli byla sněmovna "cestovní kanceláří", není ale zdaleka jisté, jeho rozbor není veřejně k dispozici. Už historicky se z plýtvání na cestách obviňují poslanci různých stran, jde ale často spíše o snahu získat si kritikou cest voliče. Okamura zmínil ze svého pohledu jeden případ, kdy podle něj jeden z poslanců končící vládní koalice letěl na dvoudenní cestu za 250 tisíc korun do USA.

Okamura označil stížnosti Rakušana a dalších za výmluvy, tvrdil, že na cesty do USA, Belgie a Dánska chtělo z osmi nahlášených poslanců sedm z dosluhujícího vládního tábora. Konkrétnější ale nebyl a nijak nevysvětlil, proč takto dopadlo jednání o cestě na zasedání k NATO a na Slovensko, jen opakoval, že chce vynakládat veřejné peníze účelně a za jeho vedení budou výdaje na zahraniční cesty nižší než v minulém období.

 
Mohlo by vás zajímat

V pražských Nuslích masivně unikal plyn, doprava už je obnovena

V pražských Nuslích masivně unikal plyn, doprava už je obnovena

Prudká změna počasí: "vyjde" slunce, na silnicích pozor. Jak bude do konce týdne

Prudká změna počasí: "vyjde" slunce, na silnicích pozor. Jak bude do konce týdne

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Kariéře je konec? Generál Hyťha přišel o prověrku, bez ní je nepoužitelný

Kariéře je konec? Generál Hyťha přišel o prověrku, bez ní je nepoužitelný
domácí Aktuálně.cz Obsah Vít Rakušan Tomio Okamura Poslanecká sněmovna politika

Právě se děje

před 10 minutami
Zkázu Baníku sám zažil, teď Mičola věří: Je tři výhry od Evropy. V Opavě řeší baráž

Zkázu Baníku sám zažil, teď Mičola věří: Je tři výhry od Evropy. V Opavě řeší baráž

"Jsme tragičtí, nemáme na to," prohlásil Tomáš Mičola před deseti lety, kdy Baník mířil k sestupu. Nyní situaci posledního týmu ligy tak černě nevidí.
před 15 minutami
"Okamurovy pořádky" ve sněmovně: Na jednání NATO nikdo, na Slovensko jen nová moc

"Okamurovy pořádky" ve sněmovně: Na jednání NATO nikdo, na Slovensko jen nová moc

Po sundané vlajce Ukrajiny ukázal Tomio Okamura svou politickou orientaci podruhé. Na rozčilení Víta Rakušana opakovaně reagoval úsměvy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

ŽIVĚ
Podle Trumpa Rusko souhlasilo s ústupky. V klíčových otázkách ne, řekl ruský diplomat

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Útok u Bílého domu. Dva gardisté jsou v kritickém stavu

Útok u Bílého domu. Dva gardisté jsou v kritickém stavu

Zadrženým podezřelým je Afghánec, který v zemi pobýval čtyři roky.
Aktualizováno před 1 hodinou
„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách
2:32

„Myslel jsem, že to nikdy nezvládnu,“ říká režisér o natáčení filmu Na horách

V hlavních rolích romantické komedie Rudolfa Havlíka, která vznikala i v srdci Himálaje, se představí Aneta Krejčíková a Igor Orozovič.
před 1 hodinou
Nečas má dvě přihrávky, hned při prvním startu se ale blýskl i jiný Čech v týmu

Nečas má dvě přihrávky, hned při prvním startu se ale blýskl i jiný Čech v týmu

Elitní útok Bostonu měl opět výhradně české složení, při výhře 3:1 na ledě Islanders se ale bodově neprosadil a Matěj Blümel odstoupil kvůli zranění.
před 1 hodinou
Prudká změna počasí: "vyjde" slunce, na silnicích pozor. Jak bude do konce týdne

Prudká změna počasí: "vyjde" slunce, na silnicích pozor. Jak bude do konce týdne

Denní teploty se budou o víkendu pohybovat nad nulou, v noci ale bude mrznout.
Další zprávy