"Okamurovy pořádky" ve sněmovně: Na jednání NATO nikdo, na Slovensko jen nová moc

"Dnes se stala celkem bezprecedentní věc," začal svůj naštvaný proslov předseda STAN Vít Rakušan, který je sice ještě ministrem vnitra, ale ve skutečnosti ztratil veškerou moc stejně jako všichni politici dosluhující vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Že ji ztratili a musí se podřídit ve sněmovně nové většině reprezentované předsedou sněmovny Tomiem Okamurou, bylo zřejmé z dalších Rakušanových slov.
Šlo o to, že poslanci jezdí na zahraniční cesty mimo jiné jako členové různých parlamentních delegací. Tak to chodí už mnoho let, a jednou z nich je stálá delegace Parlamentního shromáždění NATO.
Jak upozornil lidovecký poslanec Jiří Horák, který vedl českou delegaci v minulém volebním období, je to možnost setkávat se ve Washingtonu z očí do očí s celou řadou důležitých politiků a dostávat se tak i k mnoha informacím. "Setkáváte se tam samozřejmě s poslanci všech členských zemí Severoatlantické aliance a dostanete se tam k informacím, které často tady v Česku vůbec nemůžeme nikde získat," říká Horák.
S příchodem nové většiny ANO, SPD a Motoristé sobě tedy nyní zasedl organizační výbor sněmovny a jednal o tom, kdo vyrazí na další zasedání Parlamentního shromáždění NATO - a patrně to nebude nikdo. "Naše sněmovna nikoho nevyšle, nominanty byli Helena Langšádlová (TOP 09) a Pavel Žáček (ODS). Tato delegace nebyla schválena a já se teď ptám: Projevil pan předseda Poslanecké sněmovny svůj politický názor?" pokračoval u mikrofonu v jednacím sále sněmovny Rakušan ve chvíli, kdy shodou náhod Okamura i schůzi řídil.
Zjevně nečekal, že Rakušan místo projednávaného rozpočtu "vytáhne" téma zahraničních cest, ale nijak ho to nerozhodilo. Soudě alespoň podle výrazu ve tváři. Když ho nepřímo Rakušan oslovil, Okamura se začal usmívat a úsměv se mu objevil ve tváři několikrát po celou dobu "stížnosti" předsedy STAN. Ten začal spekulovat, jestli se do tohoto rozhodnutí promítlo to, že Okamura je dlouhodobě kritikem NATO a prosazuje referendum o vystoupení z aliance, která je podle drtivé většiny odborníků i politiků naprosto zásadní pro bezpečnost Česka.
"Ve chvíli, kdy jsme v bezprecedentní bezpečnostní situaci, je každý kontakt se Severoatlantickou aliancí, i na té parlamentní úrovni, něčím, co bychom měli pěstovat a podporovat," naléhal na Okamuru a jasně dával najevo, že chce od něj slyšet vysvětlení. Okamura sice není jediným členem organizačního výboru, jsou v něm zastoupeni poslanci všech klubů, ale nová moc má ve výboru většinu a Okamura má jistě jako předseda největší vliv.
Taková zdánlivá maličkost: Organizační výbor dnes neschválil zastoupení naší sněmovny ve stálé parlamentní delegaci při NATO. Poprvé od roku 1999.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 26, 2025
A já se ptám: Je to přechod do pasivní rezistence po letech, kdy jsme v NATO a EU hráli aktivní, iniciativní roli? Je to začátek…
Rakušan byl rozčilený o to více, že organizační výbor přijal více "podivných" rozhodnutí o cestování poslanců. Dalším rozhodnutím bylo vyslání delegace na Slovensko, kam v minulém volebním období vyrazila delegace, která byla mixem reprezentujícím opozici i vládu. Teď je tomu jinak. "Tentokrát Okamura, Nacher, Barták, Fiala, Radim, Macinka, Malá, Šťastný, Turek, Vondráček. Takový motorizovaný výlet na Slovensko," četl s evidentní ironií Rakušan složení delegace, kde nebyl jediný zástupce opozice.
"Mám takový pocit, že to je další otázka té kultury, která se tady nastoluje. Jedeme na Slovensko a protože my chceme obnovit vztahy s našimi bratry, které vy jste pokazili, tak vás k tomu nevezmeme," tvrdil Rakušan. Narážel tím na to, že Okamura, stejně jako další politici SPD, ale také ANO a Motoristů sobě dávají najevo, že teď budou ke slovenské vládě vedené Robertem Ficem mnohem vstřícnější, než tomu bylo za vlády Petra Fialy.
Chci šetřit, plýtvá se, tvrdí Okamura
Přestože Okamura byl vyzván, aby se vyjádřil, neučinil tak. Občas se stává, že když někdo řídí schůzi, předá ji někomu z místopředsedů a jde k řečništi promluvit. Předseda sněmovny se rozhodl, že tak neučiní. Až později se vyjádřil pro ČTK. Té tvrdil, že prý mu nešlo o politiku, ale jen o šetření peněz. "Deklaroval jsem, že z Poslanecké sněmovny nebudeme dělat cestovní kancelář, jako tomu bylo za vedení paní Markéty Pekarové Adamové (TOP 09)," řekl Okamura s tím, že si nechal udělat rozbor cest.
To, jestli byla sněmovna "cestovní kanceláří", není ale zdaleka jisté, jeho rozbor není veřejně k dispozici. Už historicky se z plýtvání na cestách obviňují poslanci různých stran, jde ale často spíše o snahu získat si kritikou cest voliče. Okamura zmínil ze svého pohledu jeden případ, kdy podle něj jeden z poslanců končící vládní koalice letěl na dvoudenní cestu za 250 tisíc korun do USA.
Okamura označil stížnosti Rakušana a dalších za výmluvy, tvrdil, že na cesty do USA, Belgie a Dánska chtělo z osmi nahlášených poslanců sedm z dosluhujícího vládního tábora. Konkrétnější ale nebyl a nijak nevysvětlil, proč takto dopadlo jednání o cestě na zasedání k NATO a na Slovensko, jen opakoval, že chce vynakládat veřejné peníze účelně a za jeho vedení budou výdaje na zahraniční cesty nižší než v minulém období.