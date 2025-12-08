Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu

Nejnovější epizodu podcastu Politická šikana najdete už nyní ve všech podcastových aplikacích.
Prezident totiž už předem naznačil, že jmenování Filipa Turka do čela resortu nepovažuje za reálné. "Petr Pavel je ve svých postojích dlouhodobě konzistentní a jen velmi nerad je mění," komentoval Vratislav Dostál. I podle Radka Bartoníčka je zároveň nepravděpodobné, že by se kvůli této nominaci Andrej Babiš pouštěl do sporu s Hradem cestou kompetenční žaloby. "Babiš chce především klid na začátek vládnutí. Konflikt s prezidentem by mu politicky nic nepřinesl," říká Bartoníček.
Motoristé bez Turka?
Napjatá situace kolem Turka navíc dopadá především na Motoristy sobě. Strana má podle koaličních dohod získat tři ministerstva, jenže bez klíčové personální pojistky v podobě Turka se její vyjednávací pozice oslabuje. "Motoristé teď drží nejkratší konec provazu," komentuje Dostál. Variantou podle komentátorů zůstává buď stažení samotné nominace, nebo výrazné oslabení vlivu celé strany ve vládě.
Radek Bartoníček vysvětluje, že situace teď nebude pro předsedu strany Motoristé sobě Petra Macinku vůbec jednoduchá. "Voliči SPD jsou teď nadšení z toho, jakou politiku Tomio Okamura, předseda sněmovny, dělá. Motoristé nemají pro své voliče v této chvíli nic. I kdyby se stal Petr Macinka ministrem zahraničí, víme, že jeho náplň práce bude dělat Andrej Babiš. Takže nepochybně musí Petr Macinka přemýšlet, jak dělat tu politiku pro voliče Motoristů a to pro něho bude velmi obtížné," popisuje v nejnovější epizodě novinář.
Do širšího politického kontextu situace zapadá i dění uvnitř ODS, která se po letech především ostrého vymezování vůči Andreji Babišovi snaží hledat novou identitu. Jako výrazný symbol změny je zmiňován odchod Martina Kuby z vrcholné stranické politiky. "Je to impuls, který může s tradiční, těžkopádnou stranou skutečně pohnout," uvedl Dostál. ODS podle komentátorů stojí před rozhodnutím, zda vsadí na mladší tváře a otevřenější komunikaci, nebo zůstane u osvědčených postupů.
ODS bez Kuby: impuls, nebo poslední hřebíček do rakve?
Historie už podobné přelomové momenty zažila. Odchod Václava Klause z ODS, pozdější rozpad Unie svobody nebo nástup Andreje Babiše po krizi pravice v roce 2013 ukazují, že politické vakuum se v Česku vždy rychle zaplní. "Strany, které se uzavřou samy do sebe a nenabídnou nový obsah, dříve či později skončí," zaznělo v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.
Celou epizodu o zákulisí vládních jednání, postavení Filipa Turka, proměnách ODS i širších souvislostech české politiky si můžete poslechnout v podcastu Politická šikana. Najdete ho i ve všech podcastových aplikacích.