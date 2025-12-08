Domácí

Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Schůzka prezidenta Petra Pavla s nominantem na ministra životního prostředí Filipem Turkem se nakonec neuskutečnila. Turek v neděli večer oznámil, že k prezidentovi nepřijde kvůli zdravotním potížím, vyhřezlé ploténce. Podle politických komentátorů by ale ani samotné jednání nic nezměnilo. "V pondělí se vlastně ještě nestane nic přelomového, každý zůstane na svých pozicích,“ řekl Vratislav Dostál.
Video: Vratislav Dostál, Michaela Nováčková, Radek Bartoníček

Nejnovější epizodu podcastu Politická šikana najdete už nyní ve všech podcastových aplikacích.

Prezident totiž už předem naznačil, že jmenování Filipa Turka do čela resortu nepovažuje za reálné. "Petr Pavel je ve svých postojích dlouhodobě konzistentní a jen velmi nerad je mění," komentoval Vratislav Dostál. I podle Radka Bartoníčka je zároveň nepravděpodobné, že by se kvůli této nominaci Andrej Babiš pouštěl do sporu s Hradem cestou kompetenční žaloby. "Babiš chce především klid na začátek vládnutí. Konflikt s prezidentem by mu politicky nic nepřinesl," říká Bartoníček.

Motoristé bez Turka?

Související

Turkovy hříchy přehledně: Hajlování do "ksichtu", domácí násilí či "závody" s juniory

Filip Turek, 17. listopad 2025, Národní třída, pieta, protest

Napjatá situace kolem Turka navíc dopadá především na Motoristy sobě. Strana má podle koaličních dohod získat tři ministerstva, jenže bez klíčové personální pojistky v podobě Turka se její vyjednávací pozice oslabuje. "Motoristé teď drží nejkratší konec provazu," komentuje Dostál. Variantou podle komentátorů zůstává buď stažení samotné nominace, nebo výrazné oslabení vlivu celé strany ve vládě.

Radek Bartoníček vysvětluje, že situace teď nebude pro předsedu strany Motoristé sobě Petra Macinku vůbec jednoduchá. "Voliči SPD jsou teď nadšení z toho, jakou politiku Tomio Okamura, předseda sněmovny, dělá. Motoristé nemají pro své voliče v této chvíli nic. I kdyby se stal Petr Macinka ministrem zahraničí, víme, že jeho náplň práce bude dělat Andrej Babiš. Takže nepochybně musí Petr Macinka přemýšlet, jak dělat tu politiku pro voliče Motoristů a to pro něho bude velmi obtížné," popisuje v nejnovější epizodě novinář.

Do širšího politického kontextu situace zapadá i dění uvnitř ODS, která se po letech především ostrého vymezování vůči Andreji Babišovi snaží hledat novou identitu. Jako výrazný symbol změny je zmiňován odchod Martina Kuby z vrcholné stranické politiky. "Je to impuls, který může s tradiční, těžkopádnou stranou skutečně pohnout," uvedl Dostál. ODS podle komentátorů stojí před rozhodnutím, zda vsadí na mladší tváře a otevřenější komunikaci, nebo zůstane u osvědčených postupů.

ODS bez Kuby: impuls, nebo poslední hřebíček do rakve?

Související

Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři

PŠ 1.12.
20:58

Historie už podobné přelomové momenty zažila. Odchod Václava Klause z ODS, pozdější rozpad Unie svobody nebo nástup Andreje Babiše po krizi pravice v roce 2013 ukazují, že politické vakuum se v Česku vždy rychle zaplní. "Strany, které se uzavřou samy do sebe a nenabídnou nový obsah, dříve či později skončí," zaznělo v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.

Celou epizodu o zákulisí vládních jednání, postavení Filipa Turka, proměnách ODS i širších souvislostech české politiky si můžete poslechnout v podcastu Politická šikana. Najdete ho i ve všech podcastových aplikacích. 

 
Mohlo by vás zajímat

Poplatek za hotovostní výplatu penze poštou vzroste od ledna na 94 korun

Teplotní rekordy dnes padly na téměř třetině stanic, v Žatci bylo 15 stupňů

Teplotní rekordy dnes padly na téměř třetině stanic, v Žatci bylo 15 stupňů

Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy
domácí Aktuálně.cz Obsah Politická šikana Podcasty Aktuálně.cz Petr Pavel Andrej Babiš Motoristé sobě Filip Turek ANO 2011

Právě se děje

před 2 minutami
Jágr odstartoval další český triumf. Tým jde do čtvrtfinále z prvního místa

Jágr odstartoval další český triumf. Tým jde do čtvrtfinále z prvního místa

Soupeř českých florbalistek pro čtvrtfinále domácího MS vzejde z úterního předkola play off.
před 19 minutami
Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

Australian Open, které se tehdy hrálo na trávě a vrcholilo na začátku prosince, přineslo památný a symbolický moment.
před 19 minutami

Poplatek za hotovostní výplatu penze poštou vzroste od ledna na 94 korun

Pro klienty, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na České poště, pošta nabízí jeden výběr i donášku hotovosti až do domu měsíčně zdarma.
Aktualizováno před 46 minutami
Zelenskyj dorazil do Londýna na jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

ŽIVĚ
Zelenskyj dorazil do Londýna na jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Česko a osm dalších zemí kritizují návrh na upřednostnění produktů z EU

Česko a osm dalších zemí kritizují návrh na upřednostnění produktů z EU

Česko je jednou z nejhlasitějších zemí, které se staví proti návrhům, aby EU nakupovala produkty jen "made in Europe". To prosazuje zejména Francie.
před 1 hodinou
Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs

Tottenham na Slavii využil špiona ze Sparty. Můj dobrý kamarád, prohlásil kouč Spurs

Trenér londýnského týmu před soubojem s českým mistrem chválil brankáře Antonína Kinského, jenž do klubu přišel v lednu právě z Edenu.
před 1 hodinou
Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu
34:49

Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu

Prezident už řekl, že jmenování Filipa Turka do čela resortu nepovažuje za reálné. A co dál? Poslechněte si nejnovější díl podcastu Politická šikana.
Další zprávy