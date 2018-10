Vláda podpořila uvolnění 40 milionů korun na pomoc pro Afghánistán

Česko poskytne Afghánistánu 40 milionů korun na podporu tamních obranných a bezpečnostních sil. Uvolnění peněz z rozpočtu ministerstva zahraničí na středečním zasedání schválila vláda. Peníze půjdou na podporu zemědělství, rozvoj venkova, vzdělávání či podporu bezpečnostních sil.

Praha - O samotném poskytnutí pomoci v letošním roce a dvou následujících kabinet rozhodl už v roce 2016. "Vítám dnešní rozhodnutí vlády o pomoci Afghánistánu ve výši 40 milionů korun na rok 2018, které znamená potvrzení naší podpory bezpečnostní, politické a ekonomické stabilizace země," uvedl v tiskovém prohlášení ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Polovina peněz je určena pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond (ARTF), druhá polovina poslouží na podporu afghánských bezpečnostních sil.

ARTF je pod přímým dohledem Světové banky. Soustředí se především na posilování soběstačnosti afghánské společnosti, včetně tvorby pracovních míst a možností obživy obyvatel. Letošní český příspěvek by měl podpořit projekty fondu zaměřené na zemědělství, rozvoj venkova a vzdělávání.

Politická a ekonomická stabilizace Afghánistánu

"Příspěvky České republiky pro Afghánské národní obranné a bezpečností síly přispívají k plnění našich spojeneckých závazků," uvedlo ministerstvo zahraničí a upozornilo, že vybudování těchto sil je jednou z hlavních priorit působení NATO v Afghánistánu.

"Cílem angažmá České republiky a mezinárodního společenství zůstává bezpečnostní, politická a ekonomická stabilizace Afghánistánu," uvedlo ministerstvo.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v červnu 2016 rozhodla, že Česko poskytne v letech 2018 až 2020 Afghánistánu 40 milionů korun ročně na podporu bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po rozhodnutí kabinetu uvedl, že Česko chce tímto opatřením přispět ke zlepšení bezpečnosti i hospodářské situace v Afghánistánu, a tím vytvořit podmínky pro to, aby lidé z Afghánistánu neodcházeli do jiných zemí, případně až do Evropy. Sobotkova vláda před dvěma lety také rozhodla, že o realizaci pomoci budou rozhodovat kabinety, které přijdou po ní.

Generál Pavel k misi v Afghánistánu: