Vláda bude u Ústavního soudu hájit svou verzi zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda Ústavnímu soudu navrhne, aby odmítl požadavek části senátorů zrušit přechodné ustanovení zákona o zvýšení rodičovského příspěvku. Senátoři napadli část normy, kvůli které na zvýšení rodičovské od ledna nedosáhli všichni rodiče dětí do čtyř let.

Kabinet v pondělí schválil návrh ministerstva spravedlnosti, aby do řízení u Ústavního soudu vstoupil, informoval novináře tiskový odbor úřadu vlády. Vládu bude u soudu zastupovat ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Vláda má do 7. března čas na vypracování písemného vyjádření k obsahu návrhu.

Senátoři z klubů KDU-ČSL, ODS, STAN, Senátor 21 označují za diskriminační přechodná ustanovení zákona, podle kterých na navýšení nedosáhli rodiče, kteří rodičovský příspěvek vyčerpali před čtvrtými narozeninami dítěte.

Maláčová: přijatá verze je druhá nejspravedlivější

Rodičovská se zvýšila od ledna z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun novým žadatelům i zhruba 280 tisícům rodičů s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírali. Maláčová již dříve řekla, že nastavená pravidla jsou v souladu s ústavou a přijatá verze je "druhá nejspravedlivější" po návrhu přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let.

Tím, že na příspěvek kvůli přechodnému ustanovení nedosáhne zhruba 70 tisíc rodin, které 220 tisíc vyčerpaly před čtvrtými narozeninami dětí, byla podle navrhovatelů narušena jejich legitimní očekávání. Senátoři napadenou vládní verzi zákona loni sněmovně vrátili a navrhli přidat všem rodinám s potomkem do čtyř let. Sněmovna ale návrh Senátu přehlasovala. Poslanci ODS předložili počátkem ledna novelu, která má vyšší rodičovský příspěvek zajistit všem rodičům dětí do čtyř let. Doufají v rychlé přijetí.

Úřady práce dostaly v lednu téměř 146 500 žádostí o změnu měsíčního rodičovského příspěvku. Všichni žadatelé chtěli upravit dávku po lednovém zvýšení rodičovské z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Někteří na to ale neměli podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové nárok. Kritici zúžení okruhu příjemců vyššího příspěvku rodiče nabádali, ať žádosti podají, i když na něj nemají nárok. Ústavní soud pak požádali o rychlé vyřízení podání.