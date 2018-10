České úřady zasypaly stovky žalob od neúspěšných vietnamských žadatelů o víza

Česká ambasáda ve Vietnamu podmínila možnost zažádat o české vízum předběžnou rezervací. Těch je však omezený počet. Zájemci, na které se nedostalo, nyní prostřednictvím českých advokátů podávají žaloby především na ministerstvo zahraničí. Pomoci českým úřadům by měla chystaná novela cizineckého zákona. České úřady pod tíhou žalob: zasypaly je stížnosti neúspěšných žadatelů o vízum z Viet

Hanoj - České ministerstvo zahraničí čelí stovkám správních žalob, jež podávají nespokojení zájemci o víza na ambasádě ve Vietnamu. "Můžeme potvrdit, že v současnosti je podáno přibližně čtyři sta žalob proti usnesení zastupitelského úřadu o nepřijatelnosti žádosti," potvrdil mluvčí úřadu.

Dalších asi tři sta žalob podali žadatelé, kteří se snaží soudy přesvědčit, aby se jejich případem zabývaly znovu. Soudní řízení se podle ministerstva nacházejí "v různé fázi".

V případě Vietnamu se musí zájemci o víza nebo povolení k pobytu nejprve objednat. Volných termínů je omezený počet a ambasáda neobjednané zájemce odmítá. Někteří se pak prostřednictvím českých právnických kanceláří obracejí na soud.

Správní žaloby se v menší míře týkají i ministerstva vnitra, které o udělení víz rozhoduje a v některých případech musí splnit zákonem danou lhůtu. "V roce 2018 eviduje ministerstvo celkem 65 žalob pro nečinnost, zahrnuje to žaloby týkající se trvalých i všech druhů dlouhodobých pobytů," uvádí tisková mluvčí ministerstva Hana Malá.

Důvodem je podle ní velký objem podávaných žádostí, zejména zaměstnaneckých karet, nekompletnost či jiné vady podávaných žádostí.

S přijímáním a zpracováním žádostí o pobyt v Česku zřejmě souvisí případ, jejž v úterý stroze oznámila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Týká se obvinění několika lidí "původem z Vietnamské socialistické republiky", kteří měli paralyzovat registrační systémy pro podávání žádostí a vydělávat si tak "stovky milionů korun", uvedla Petra Ullrichová z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které se věcí zabývá.

Bezpečnostní rizika společně s velkým počtem žádostí zmínil letos v červenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) jako důvody, proč vláda příjem žádostí o dlouhodobá pracovní víza z Vietnamu zastavila. Předseda zahraničního výboru sněmovny Lubomír Zaorálek tehdy prohlásil, že "Vietnam je prostě organizovaný zločin". Podrobnosti nejsou známy, protože vládní rozhodnutí podléhá režimu utajení.

Problém chce vyřešit novela zákona o pobytu cizinců z dílny ministerstva vnitra. Mimo jiné zmiňuje právě "parazitování organizovaných zprostředkovatelských skupin na cizincích" a "stížnosti a žaloby cizinců, kterým se nedaří žádost podat". Novelou se zabývají poslanci.

Kvóty a co dál?

Návrh počítá s tím, že vláda by mohla vydávat nařízení, určující maximální počet nabraných žádostí o dlouhodobá podnikatelská víza a povolení k pobytu. Tím by se vyřešila otázka stovek žalob, protože nepřijmout zájemce nad tuto horní hranici by bylo v pořádku.

Text nicméně neřeší, jakým způsobem se budou kvóty naplňovat. "Příjem žádostí v jednotlivých zemích je následně administrativně-technickou záležitostí ministerstva zahraničí. Nastavení kvót, a to jak s ohledem na počet, tak i z hlediska zemí, na které se kvóty budou vztahovat, musí rozhodnout více rezortů," uvádí k tomu Hana Malá z ministerstva vnitra. Vše je podle ní zatím v rovině projednávání a nelze předjímat, jak budou vládní nařízení ve výsledku vypadat.

Fakt, že pořadí přijímaných žádostí zůstává aspoň zatím stále založené na principu "kdo dřív přijde", kritizuje poslanec Jan Lipavský (Piráti), místopředseda zahraničního výboru sněmovny.

Výbor se důvody k pozastavení přijímání žádostí o víza zabýval na začátku září, nyní bude diskutovat také o chystané novele zákona o cizincích.

"Vůbec to neřeší korupci," říká Lipavský a zmiňuje obchodování s místy "ve frontě" pro podávání žádostí. "Existují daleko efektivnější řešení. Ministerstvo by se mohlo inspirovat například v Kanadě, kde mají bodový systém," myslí si poslanec.

Ten umožňuje hodnotit žadatele například na základě věku, vzdělání nebo pracovních zkušeností. "Česko si musí umět vybrat, komu chce pracovní povolení udělit," dodává.

Pomáhají Maďaři

Kromě chystané novely se ministerstvo zahraničí snaží ambasádě ulehčit i dalšími způsoby, zejména co se týče přijímání těch žádostí, na které se "stop stav" nevztahuje - tedy víza udělená v případě sloučení rodiny, studia, výzkumu nebo povolení k trvalému pobytu.

Od začátku října v Hanoji funguje outsourcované vízové centrum, kde je žádosti možné vyřizovat. Objednávkám přes e-mailový rezervační systém, který byl spuštěný letos v únoru, se nově věnuje přímo vízový odbor ministerstva.

A žádosti o krátkodobá víza platná v celém Schengenu mohou obyvatelé z některých vietnamských provincií od září podávat i na maďarském konzulátu v Ho Či Minově městě.

