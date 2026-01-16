Víme, kdo povede „novou“ ODS. Čerstvá krev ze hry, jeden favorit odstoupí, šéf je jasný

Přesto – anebo možná právě proto – že Radim Ivan, který kandiduje na předsedu ODS spolu s Martinem Kupkou, do debaty před kongresem vnesl nové prvky a témata, favoritem je Kupka. Ten je ztělesněním kontinuity a reprezentantem staré ODS. Tu ale nedefinuje ani tak otevřená politika, jako spíše zákulisní dohody.
Kandidatura ostravského komunálního politika Radima Ivana nasvítila ODS ve světle, který pro ni není příliš lichotivý. Protože pokud něco lidem na tradiční politice vadí, jsou to zákulisní dohody, politika služeb a protislužeb, zapouzdřenost a neochota pustit mezi sebe nové talenty. A přesně tak působí plán, se kterým na kongres podle našich informací vyrazí tábor Martina Kupky.
Kupka začínal jako tiskový mluvčí, zprvu na magistrátu hlavního města, později v centrále ODS a následně na Úřadu vlády v čase, kdy byl premiérem Petr Nečas. V roce 2010 byl zvolen starostou Líbeznic, do vedení ODS se poprvé dostal v roce 2014, o dva roky později byl zvolen do krajského zastupitelstva a o rok později také poslancem. Byl ministrem ve vládě Petra Fialy.
Přesto působí dojmem, že na něj pozice předsedy strany a nástupce Petra Fialy tak nějak zbyla. Ve srovnání s Radimem Ivanem, který poslední týdny doslova hýří nápady a aktivitou, je Kupka ve veřejném prostoru málo viditelný. Zjevně se nesoustředí ani tak na působení vně strany, jako spíše na zákulisní dohody. I proto je také favoritem na příštího předsedu strany.
Součástí plánu jeho tábora je pochopitelně také to, kdo bude prvním místopředsedou strany a řadovými místopředsedy. Podle našich informací je součástí dohod, že se kandidatury na prvního místopředsedu ještě před kongresem vzdá senátor Martin Červíček, který pak bude usilovat pouze o pozici řadového místopředsedy. A stranu po kongresu povede tandem Martin Kupka – Tomáš Portlík.
Redakce Aktuálně.cz Červíčka oslovila, ten ale nechce situaci nyní komentovat. Podle našich informací je součástí plánu Kupky a spol. také obsazení pozic řadových místopředsedů. V zákulisí se mluví o této sestavě: Martin Červíček, Saša Vondra, Pavel Drobil a Petr Sokol. Pokud to tak dopadne, nová ODS, která má napříště vyzvat Andreje Babiše v souboji o vítěze voleb, bude připomínat spíše tu starou, která s ním prohrála.
Vyloučit ale pochopitelně nelze nějaké překvapení – podle našich informací totiž odjede nemalé množství delegátů na kongres s tím, že nebudou hlasovat tak, jak si přeje centrála strany. Otázka totiž je, jak se v případě neúspěchu ve volbě předsedy zachová Radim Ivan. On v každém případě součástí dohod, které tak nějak definují starou a mnoha lidmi už roky vysmívanou podstatu politiky, není.
Ostatně do střetu se zavedenými kádry šel přesně z opačných pozic. Podle něj je potřeba být aktivní nejen ve straně, ale také v jejím bezprostředním i širším okolí. Budoucí ODS vnímá jako ohnisko, které k sobě svou energií přitahuje každého, kdo má pravicové smýšlení. Jak v rozličných variacích řekl před kongresem opakovaně, cesta k silné ODS podle něj nevede skrze nějaké zkratky a megalomanské koalice.
„ODS totiž není Kupka ani Ivan. Je to myšlenka pro všechny aktivní lidi napravo od středu. Už jednou jsme si svou identitu nechali vzít, neopakujme stejné chyby a spoléhejme především sami na sebe. Politická mapa v Česku se změnila, už nikdy to nebude jako dřív,“ míní. Volá po vzniku frakcí, po přímé volbě předsedy strany, po primárkách, což je v rozporu s tím, jak se „pečou“ zákulisní dohody silných vlivových skupin.
Chce praktickou a konkrétní politiku pro jednotlivé společenské segmenty namísto vznešených řečí o jediné správné a hodnotové pravicové politice. Do volby jde Ivan se dvěma hesly: ODS rovná se strana aktivních lidí a Česko rovná se země kapitalismu. Působí dojmem, že ví, koho by měla strana napříště reprezentovat a čí zájmy má hájit. „Vraťme se k politice, která chce zemi řídit, ne ji jen komentovat,“ říká.
A pokud tvrdí, že se o víkendu rozhodne o tom, zda se ODS znovu vydá cestou živé, reformní strany, nebo zda se definitivně propadne do bezpečné, ale prázdné kontinuity, jejíž součástí je odchod do politické minulosti, což potkalo v uplynulých letech sociální demokraty, volba příštího vedení, kterou podle všeho režíruje Marek Benda a jeho spojenci, by mohla být začátkem scénáře, před kterým Ivan tak vehementně varuje.
Tím nemá být řečeno, že bude ODS po víkendu mrtvou stranou. Pokud má být ale součástí debaty na kongresu také účtování s minulostí, jak nám řekli někteří členové strany z regionů, mělo by se to projevit v také tom, že se nějak rozumně vypořádá s volební porážkou a odchodem do opozice. Je ale otázka, zda jsou něčeho takového schopni politici, kteří ODS dostali právě tam, kde se nyní nachází.
