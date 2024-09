Boj, který ještě nekončí. Česko sčítá děsivá čísla, na některé se povodeň teprve valí

Někde takové povodně nepamatují od roku 1997, jinde vůbec. Česko má za sebou dva dny extrémních povodní. Pod náporem stoleté vody padlo několik domů, jeden mrtvý, sedm pohřešovaných, přes dvanáct tisíc lidí vyhnaly záplavy mimo jejich domovy. A zatímco v Moravskoslezském kraji už řeky na některých místech dosáhly maxima, Čechy zkoušky teprve čekají.

"Je to apokalypsa." Slova starostky desetitisícového Jeseníku Zdeňky Blišťanové by mohla v téměř jakékoli jiné situaci znít přehnaně. Ale ne v této. O víkendu v jejím městě padaly domy, řeka Bělá s sebou odnášela vše, co jí přišlo do cesty. Něco takového se tudy podle místních nepřehnalo ani v roce 1997, kdy povodně v tehdy nepřipraveném Česku zabily 50 lidí a způsobily škody za více než 60 miliard korun.

Tato slova ale platí nejen pro Jesenicko, ačkoli zde je situace zřejmě nejhorší. V Česku se po dlouhých letech objevila voda, která má podle slov starostky Blišťanové "sílu všechno zničit". A to včetně hustě obydleného Ostravska. V dosud nejpostiženějších místech, jako je Krnov nebo Opava, už voda klesá nebo stagnuje. A země sčítá děsivá čísla uplynulého víkendu.

Tři kraje s vyhlášeným stavem nebezpečí. Stovky řek s vyhlášeným povodňovým stupněm. Přes dvanáct tisíc evakuovaných lidí. Jeden mrtvý, sedm pohřešovaných. Stovky tisíc lidí bez proudu nebo mobilního signálu. A zatím nevyčíslitelné škody na majetku.

Ty budou v příštích dnech a týdnech sčítat lidé napříč Moravskoslezským a Olomouckým krajem, ale i v dalších regionech Česka. "U nás budou škody za milion. Strašné škody jsou už jenom zdi, které jsou navlhlé. A ve sklepě nám zůstal kotel za sto tisíc," přicházeli v neděli večer s prvním výčtem škod obyvatelé ulice Polanecká v ostravském Svinově. I tam už řeka podle Povodí Odry kulminovala.

"Máme celou firmu pod vodou. Vyrábím pro pekaře houskové knedlíky," popisovala už v sobotu ráno Jarmila Prausková v Polance nad Odrou. "Tady jsem měl pozemek. A už tu není," citovala agentura Reuters muže z Jeseníku.

O tom, co vše dokáže rozbouřená řeka unést, se mohli přesvědčit v neděli i obyvatelé Opavy. Nahnědlá páchnoucí voda odnášela proudem do neznáma popelnice, lavičky i zahradní nábytek. A zřejmě jen se štěstím neodnesla některá z aut, která místní nestihli přeparkovat na kopce.

Situace v Moravskoslezském kraji se zlepší, Čechy čekají evakuace

I v místech, které voda neohrožovala, byla povodeň všudypřítomná. Nejdříve v sobotu šlo na celém Ostravsku narazit na pobíhající skupinky lidí v pláštěnkách, jak obrňují svůj majetek pytli s pískem nebo se šli ze zvědavosti podívat, zda se voda blíží i k jejich obydlí.

V neděli sice vysvitlo slunce, přidaly se ale ještě zmatenější manévry na silnicích. Cesta odkudkoli kamkoli trvala kvůli uzavírkám silnic, které se často zjevovaly zčistajasna i na místech, kde by je ani místní nečekal, dvakrát déle. A průjezd ulicemi, kde nebyla voda, často komplikovala přeparkovaná auta lidí, kteří se je snažili zachránit před potopou.

Jak dlouho zůstanou auta na místech, jako je třeba nezatopená část Bohumína Záblatí, se zatím neví. "Z hlediska srážek, tedy kromě pondělí na jihozápadě, to bude určitě lepší. Ale u povodňové situace nás čeká ještě nejméně několik nepříjemných dní," uvedl v neděli odpoledne v rozhovoru pro Aktuálně.cz meteorolog Radek Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu.

Severní Morava má podle něj už to nejhorší za sebou, co se týče vydatnosti deště. To ale neznamená, že katastrofa skončila. "Na horních tocích už situace může být lepší, protože srážek už mnoho nepředpokládáme. Jenže na množství toků ještě voda stoupá, a to například na celém povodí Odry, kam patří i Opava," dodal Tomšů.

Také se podle něj očekává zhoršení situace v Čechách, ačkoli Praze by se problémy měly vyhnout. V pondělí postihnou výraznější srážky Šumavu a Novohradské hory, zvednout se tak může Vltava, Malše nebo Lužnice. Právě u této řeky hrozí, že se už během pondělí vylije a obyvatelé přilehlých obcí se budou muset evakuovat. V nebezpečí jsou dále i obce na Olomoucku včetně Troubek, symbolu tragických povodní z roku 1997.

Ministr vnitra Vít Rakušan apeloval na lidi, kterých by se mohla evakuace týkat, aby poslouchali výzvy záchranářů a zástupců krajů a obcí. Například v neděli musel vrtulník ze střech v Karlovicích na Bruntálsku zachraňovat deset lidi, kteří předtím odmítli evakuaci.

"Chci moc poprosit všechny o součinnost, aby k těmto situacím již nedocházelo. Lidé sami sebe, ale i záchranáře vystavují nepříjemným situacím," uvedl Rakušan. Vláda se k povodním sejde v pondělí večer, projedná mimo jiné nabídku pomoci, kterou Česko dostalo od Ukrajiny, nebo to, zda povodně nějak zasáhnou do konání krajských a senátních voleb, které se konají tento pátek a sobotu.

