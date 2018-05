Muž zastavil na zákazu, strážníci ho srazili na zem a odtáhli do auta. Byl agresivní, vysvětlují

Video zachycující zákrok strážníků natočil kolemjdoucí v březnu loňského roku na Václavském náměstí. V minulých dnech obletělo sociální sítě.

Praha - "Gestapo", "hnus" nebo "ubožáci". Tak komentují lidé na Facebooku video, které zachycuje zásah strážníků proti muži, který nerespektoval značku zastavení. Strážníci muže povalili na zem, spoutali a naložili do vozidla městské policie.

Video, které bylo natočeno na konci března loňského roku na Václavském náměstí, v minulých dnech obletělo sociální sítě. Zveřejnil ho spolek Šalamoun, který se angažuje v případech, kdy je podezření na chybné vyšetřování policie nebo rozhodnutí soudů.

Podle videa muž zastavil v místě, kde je to zakázáno. Údajně tam čekal na svou těhotnou partnerku. Mezitím ale k muži přišli strážníci a vyzvali ho k předložení dokladů. "Řidič však chtěl místo předložení dokladu totožnosti s vozidlem z místa ujet," uvedli policisté s tím, že muž se poté v autě zamkl.

"Hlídka proto celou věc ihned oznámila operačnímu středisku," doplňují strážníci s tím, že poté, co se u vozidla objevila partnerka muže, vyšel z auta ven. Strážníci ho poté opět vyzvali, aby předložil doklady, jinak bude předveden na policejní služebnu.

"Vzhledem ke skutečnosti, že opakovaně nerespektoval pokyny a výzvy zakročujících strážníků, kladl odpor a choval se agresivně, bylo zahájeno jeho předvedení za použití donucovacích prostředků včetně služebních pout," popisují strážníci situaci.

Muže zpacifikovali celkem čtyři strážníci, kteří ho povalili na zem a nasadili mu pouta. Zadržený muž kopl do jejich vozu, do kterého ho následně městští policisté naložili. Strážníci zjistili, že u sebe muž nemá zbraň, a nalezli jeho doklady.

Při nakládání do auta muž nadával "zk**vení měšťáci", načež zasahující strážnici kopl. Ta následně prohlásila: "Co do mě kopeš, ty z**de?!"

Kvůli tomu, že muže po zákroku bolela záda a zrychleně dýchal, byli na místo přivoláni i záchranáři, kteří ho převezli do nemocnice na vyšetření.

Z videa je zřejmé, že partnerka zadrženého celou dobu zákroku křičela, že je těhotná a potřebuje do nemocnice. "Ze strany zakročujících strážníků byla opakovaně nabízena pomoc přítomné ženě," upřesňují strážníci. Žena ale jejich pomoc podle videa odmítla.

Zadržený muž proti zásahu strážníků podal trestní oznámení. "Celá věc byla Policií ČR na základě výsledku provedeného šetření odložena, protože se podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku zakročujícími strážníky nepotvrdilo, respektive bylo jednoznačně vyloučeno," doplňují strážníci.

Zadržený muž proto podal stížnost k dozorovému státnímu zástupci. Ten ale jeho stížnost zamítl a dal za pravdu policii.