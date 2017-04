Po banální nehodě policisté spoutali důchodkyni. Nespolupracovala a byla agresivní, tvrdí

před 27 minutami

Ochránkyně lidských práv Anna Šabatová se zastala důchodkyně, kterou loni v létě policisté spoutali a zadrželi. Podle Šabatové byl jejich postup při drobném incidentu nepřiměřený. Policie ale zasahující dvojici brání. Podle nich byla reakce hlídky adekvátní, protože situace byla vyhrocená. Důchodkyně se stížností na policisty neuspěla, nyní zvažuje právní kroky.

Doporučujeme

Praha - Sedmašedesátiletou důchodkyni Marii Zothovou loni v létě zadrželi policisté. Žena jela se svým manželem v autě, načež jim zatarasilo cestu policejní auto a jeho hlídka oba vyzvala, aby předložili doklady. "Já jsem vystoupila z auta a jen se zeptala, co se stalo," líčí žena. Policisté jí obratem sdělili, že je účastníkem drobné nehody, již měl spáchat její manžel, který řídil. Důchodkyně ale tvrdí, že si žádné nehody nevšimli.

Na opakovanou výzvu, aby předložila doklady, nereagovala, prý proto, že si žádné nehody nebyla vědoma a ani nebyla jejím účastníkem. "Během dvou minut jsem měla pouta a byla zajištěna. Z mého pohledu pohotovostní hlídka nezvládla velmi obvyklou situaci, kterou by jistě v klidu vyřešila dopravní policie," zlobí se Zothová. U incidentu zasahovala pohotovostní motorizovaná jednotka v neprůstřelných vestách, cvičená ke zvládání agresivních osob, která původně hledala černého pasažéra.

Policie celou událost popisuje zcela jinak. Důchodkyně údajně hrubě verbálně narušovala probíhající jednání, které vedli policisté s jejím manželem. "S ohledem na vyhrocenou situaci a neochotu ženy s policií spolupracovat policisté přistoupili k použití donucovacího prostředku přiložení pout ženě a jejímu usazení do služebního vozu," přibližuje incident policejní mluvčí Andrea Zoulová. Důchodkyně se ale brání. "Agresivní jsem nebyla, je to termín, který policie má zafixovaný ve svém slovníku a ráda jej používá. Chtěla jsem jen vědět, co se stalo," vysvětluje zadržená žena.

Přesto jí policista podle ní zkroutil ruku a následně nasadil pouta a usadil do policejního vozu. "Po velmi krátké době, kdy se žena částečně zklidnila, došlo k sejmutí pout a policisté ženě umožnili, aby přijala od manžela občerstvení v podobě lahve vody," doplňuje vysvětlení policie.

Žena tvrdí, že poté následoval dvouapůlhodinový převoz na policejní služebnu. "V důsledku dvou poruch služebního vozidla jim cesta na zhruba kilometr vzdálenou služebnu trvala v horkém odpoledni dvě a půl hodiny," stěžuje si důchodkyně na zákrok, který probíhal v parném létu, kdy teploty dosahovaly třiceti stupňů Celsia.

Policie technické závady připouští, ale dvě a půl hodiny převoz podle nich rozhodně netrval. "Uváděná doba převozu je zavádějící. Do této doby je potřeba započítat dobu nutnou pro příjezd věcně příslušných policistů z oddělení dopravních nehod, předání celé události na místě, převoz osoby na služebnu," vysvětluje policie. Na služebně už ale důchodkyně své doklady policistům předložila a byla propuštěna.

Zastala se jí Šabatová

Ženy se nyní zastala ochránkyně lidských práv Anna Šabatová, která zákrok policistů označila za zcela nepřiměřený. "Policista použil pouta vůči 67leté ženě, která na něj nijak neútočila," vytýká Šabatová. Policie ale pochybení hlídky odmítá. "Použití donucovacích prostředků v daném případě nebylo limitováno věkem ženy, ale přiměřeností donucovacího prostředku s ohledem na aktuálnost situace a samotné jednání osoby," tvrdí.

Důchodkyně ihned po incidentu na postup policistů podala stížnost, ale neuspěla. "Při řízení jsem se s policisty setkala. Čekala jsem nějakou jejich sebereflexi, ale ne," říká. Policie na oprávněném postupu hlídky trvá. "Pokud není objektivně zjištěno, že ze strany policie skutečně k pochybení došlo, není k omluvě stěžovatele s ohledem na presumpci neviny policistů důvod," uzavřela policie.

Zothová bude další postup konzultovat s právníkem. "Zásah policistů byl pro mne velmi nepříjemný, posléze traumatizující," vypověděla. Z pout měla otlačené zápěstí a trpěla bolestmi ramene a kvůli následným bolestem zad musela chodit na rehabilitace.

Související články