Strážník za zastřelení mladíka dostane jen podmínku. Nechtěl mu ublížit, zmírnil trest soudce

Místo dvou let za mřížemi potrestal krajský soud bývalého strážníka podmínkou. Trest muž dostal za to, že v roce 2015 zastřeli v Přerově mladíka. Bývalý strážník se hájil tím, že výstřel vyšel nešťastnou náhodou. Uvedl, že se v té chvíli cítil bezprostředně ohrožen nejen pobíhajícím psem, ale byl také napaden. Exstrážník, kterému původně za usmrcení z nedbalosti hrozilo až šest let, rozsudek krajského soudu nekomentoval.

Olomouc - Olomoucký krajský soud zmírnil trest bývalému strážníkovi Robertu Fryčovi, který v lednu 2015 zastřelil při služebním zákroku v Přerově mladíka. Místo dvouletého vězení za usmrcení z nedbalosti dostal Fryč u krajského soudu podmíněný trest v délce dvou let a šesti měsíců se čtyřletou zkušební dobou. Soud osvobodil policistu, který zastřelil ženu při honičce. Nemohl vědět, že v autě sedí číst článek Fryč u krajského soudu uspěl s odvoláním, ve kterém jeho obhájce navrhoval podmíněný trest. Podle krajského soudu se úmyslné usmrcení Fryčovi nepodařilo prokázat a trest zmírnil. Předseda senátu Bohuslav Mierva řekl, že strážník dosud vedl bezúhonný život a při incidentu nejednal s úmyslem mladíkovi ublížit. Výstřel padl při velmi nepřehledné situaci. Soudce ale upozornil, že strážník jednal amatérsky, když se do pacifikace výtržníků pustil s odjištěnou zbraní. Neštěstí se odehrálo nedaleko centra města před barem Lumír, kde hlídka strážníků řešila spor skupiny lidí. Bývalý strážník se hájil s tím, že výstřel vyšel nešťastnou náhodou. Uvedl, že se v té chvíli cítil bezprostředně ohrožen nejen pobíhajícím psem, ale byl také napaden. Ve chvíli výstřelu mu údajně zřejmě někdo do ruky strčil. "Hodnotili jsme otázku, jestli ten nepodmíněný trest je nepřiměřený nebo přiměřený," uvedl soudce Mierva, podle kterého senát krajského soudu nakonec rozhodl, že Fryčovi lze uložit podmíněný trest. "Dospěli jsme k závěru, že ač je to takové smutné, ale je to tak, že prostě pan poškozený svým dílem se podílel na situaci, která tam vznikla," podotkl Mierva. Strážník vzniklou situaci před barem podle Miervy vnímal tak, že jej ohrožuje na životě, a tomu přizpůsobil svoje jednání. "Znalci říkali, že se začal chovat tak, jak byl naučen u policie. Bohužel udělal chybu, to je zřejmé, že použil zbraň nesprávným způsobem. Pořád je to ale otázka nedbalosti," řekl Mierva, podle kterého v jednání strážníka nebyl prokázán žádný úmysl. Bývalý strážník dostal za zastřelení mladíka v Přerově dva roky. Byla to náhoda, hájil se číst článek Podle obžaloby Fryč při řešení incidentu reagoval zcela neadekvátně, tasil z pouzdra služební zbraň a připravil ji k výstřelu. Podle znalce na služební zákroky šlo o fatální selhání, k použití služební zbraně v takové situaci nebyl důvod. Podle okresního soudu strážník mladíka usmrtil z nedbalosti. Obžalovaný přiložil v osudné chvíli ústí hlavně ke kapuci poškozeného. Střela prošla třiadvacetiletému muži hlavou, zemřel na místě. Přerovská žalobkyně Daniela Kollárová loni chtěla případ původně posoudit jako vraždu, za což by Fryčovi hrozilo až 18 let. Vrchní státní zastupitelství s tím však nesouhlasilo. Ke svému návrhu se žalobkyně vrátila loni při závěrečné řeči u okresního soudu. Soud jí nevyhověl, protože se nepodařilo zcela jasně prokázat průběh děje. Soud tak nemohl zjistit, kdy přesně vyšel výstřel a zda v té chvíli mladík stál nebo ležel. Úmysl tak nebyl prokázán. Fryč, kterému původně za usmrcení z nedbalosti hrozilo až šest let, rozsudek krajského soudu nekomentoval. Státní zástupce po vynesení rozsudku zatím ponechal bez odpovědi otázku, zda podá dovolání.

