Z nejtvrdšího žaláře ve Valdicích prchal Kajínek, jejich ředitel bude nyní generálem

S blížícím se svátkem Dne vítězství slaveným 8. května padla první generálská nominace. Právě v den výročí výhry Spojenců nad nacistickým Německem prezident republiky povyšuje vojáky, policisty nebo celníky do hodnosti generálů. Prvním adeptem je podle zjištění Aktuálně.cz plukovník Jiří Mach, který řídí věznici ve Valdicích. Spolu s Mírovem jde o nejstřeženější káznici v zemi.

Ve středu 11. září 1996 se Jiří Kajínek pokusil uprchnout z věznice ve Valdicích u Jičína. Ve vazební cele tenkrát čekal na proces, na jehož konci bylo doživotní odsouzení za dvojnásobnou nájemnou vraždu. Dozorci ho chytli v areálu za dvacet minut. Tehdy sedmadvacetiletý Jiří Mach tam ještě nepůsobil, byl dozorcem v obdobně přísném zařízení v Mírově na Šumpersku.

Osudy dvou mužů se však později protnuly. Po pravomocném odsouzení skončil Kajínek v Mírově, odkud se mu v září 2000 podařilo utéct. Do dopadení pobýval 45 dní na svobodě. Mach byl už tehdy zástupcem vedoucího vězeňské stráže. Po incidentu s Kajínkem sloužil v Mírově dalších jedenáct let, končil tam jako zástupce ředitele.

Z Mírova se Mach přesunul do káznice ve Valdicích, kterou řídí posledních dvanáct let. Právě za tamější práci ho resort ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) navrhuje povýšit do hodnosti brigádního generála. "Zasazuje se o rozvoj v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti i v oblasti odborného zacházení a zaměstnávání vězněných osob," stojí v návrhu, který Aktuálně.cz získalo.

Bezpečný chod věznice

Věznice ve Valdicích je vedle Mírova a Karviné jedinou v zemi, kde platí pro všechny odsouzené zvýšená ostraha nebo ostraha se středním či vysokým stupněm zabezpečení. Je určená pro pachatele nejzávažnějších násilných zločinů včetně vražd. Kapacitu má 1023 míst. V roce 2019 ze všech 48 doživotně odsouzených ve Valdicích sedělo 19 z nich. Je nejstarší věznicí v zemi, bývalý klášter k tomuto účelu slouží od poloviny 19. století.

"Musíme si uvědomit, že vlastně každý odsouzený se dříve nebo později objeví v naší společnosti, a proto je potřeba s nimi neustále pracovat, aby nepáchali další trestnou činnost," řekl Jiří Mach Českému rozhlasu v lednu 2018. Byl to právě on, kdo médiu veřejné služby umožnil připravit historicky první reportáž z valdického žaláře.

V pomyslém otevírání káznice veřejnosti Mach pokračoval. O necelé dva roky později vyšla kniha, která popisovala životy vybraných vězňů a dozorců. Její křest proběhl přímo ve věznici. Ministerstvo spravedlnosti si ředitelův inovativní přístup pochvaluje. Ať jde o investice do energetické udržitelnosti zařízení, nebo zlepšování bezpečnosti areálu.

"Při odpovědnosti za bezpečný chod jedné z nejtěžších věznic současně koordinuje činnosti dalších osmi věznic v regionu. Svoje aktivity směřuje k naplňování strategických cílů Koncepce vězeňství České republiky," píše resort. Během pandemie covidu-19 zajistil Mach jednu z nejvyšších proočkovaností zaměstnanců i odsouzených.

Incidenty ve Valdicích

Ministerstvo také upozornilo, že se ředitel dlouhodobě věnuje zvýšení úrovně podmínek pro výkon trestu. Spolupracuje s úřadem práce, díky tomu je velký podíl vězňů zaměstnaných. Přímo v areálu zřídil Mach provozovnu, která vynáší peníze nad rámec rozpočtu, jež se investují zpět do rozvoje věznice.

"Stejně úspěšně působí v oblasti vzdělávání a odborném zacházení s vězněnými osobami. Věznice Valdice pod jeho vedením zajišťuje pro odsouzené prostřednictvím školského vzdělávacího střediska odborné i všeobecné kurzy a vzdělávání v učebním oboru obráběč kovů," píše ministerstvo.

Ředitelské období Jiřího Macha je však spojené také s několika incidenty. Generální inspekce loni v lednu obvinila osm tamějších dozorců, kteří napadali vězně. Do káznice se také opakovaně pašovaly drogy. Právě ve Valdicích se oběsil Američan Kevin Dahlgren, který v Česku zavraždil čtyři své příbuzné.

Jiří Mach působí ve vězeňství od roku 1994, začínal ve zmíněném Mírově. Během služby obdržel několik odborných ocenění včetně medaile Vězeňské služby ČR za zásluhy o rozvoj vězeňství. Další návrhy na povýšení vznesou ministerstvo obrany a vnitra, vláda je bude schvalovat tento měsíc. Nominované pak 8. května povýší prezident Petr Pavel.