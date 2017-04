Babiš: Sobotka mě chce zlikvidovat, ničí práci vlády. Šéfa ANO rozzuřil dokument o jeho kauzách

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše si premiér Bohuslav Sobotka připravuje atmosféru pro jeho odvolání z postu ministra financí. Důvody pro své odvolání přitom nevidí, svou práci na ministerstvu financí hodnotí kladně. Sobotka si nechal vypracovat analýzu, v níž se kontroloři ptají na to, jak získal koncern Agrofert, který mu do února patřil. Dokument je podle Babiše zpracován na základě lží, které šíří někteří komentátoři.

Praha - Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) je přesvědčen o tom, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vytváří atmosféru k tomu, aby ho mohl odvolat a zlikvidovat jako politického soupeře. Babiš to řekl v reakci na zprávu Deníku, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu, v níž se chtějí ptát na to, jak získal koncern Agrofert, který mu do února patřil. Vicepremiér to považuje za ničení práce vlády.

"Je to pokračování mediálního honu na mou osobu, velice cíleného, a pan premiér si vytváří nějakou atmosféru, aby mě mohl odvolat. Aby mohl ovládnout ministerstvo financí, protože tam potřebuje sociální demokracie dělat kšefty, jako to dělala v minulosti," řekl Babiš o analýze.

Důvody pro své odvolání přitom nevidí, svou práci na ministerstvu financí hodnotí kladně. "Nevím, proč by mě odvolával, když jsme skončili v Evropě za Lucemburskem jako druhá nejlepší země z hlediska rozpočtu a z hlediska snížení dluhů. A to je můj výsledek," řekl.

"Je to likvidace politického soupeře a je to neuvěřitelné, jakým způsobem on (Sobotka) poškozuje vládu a ničí celou práci vlády za ta léta, co tam jsme," řekl Babiš.

Kritizoval také přípravu analýzy, kterou si Sobotka nechal zpracovat. "Považuji za skandální, že premiér zaměstnává na Úřadu vlády lidi ze sociální demokracie a tito poradci za peníze daňových poplatníků vyrábějí takové materiály," řekl.

Dokument je podle Babiše zpracován na základě lží, které šíří někteří komentátoři. "Lidé, kteří vypracovali analýzu, jsou stejní ekonomičtí analfabeti, kteří doporučovali premiérovi, aby přebytek, který neexistuje a který posloužil na splacení dluhu, použil na nějaké věci do budoucnosti," doplnil.

Podle Deníku se Sobotkovi poradci v materiálu zaměřili na podstatu Babišova zbohatnutí a podnikatelských aktivit. Jde kupříkladu o dotaz, "jak získal manažer Andrej Babiš před 17 lety 45procentní podíl v Agrofertu v hodnotě necelých dvou miliard a kde na to vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun?" Dále autoři analýzy žádají vysvětlení Babišovy transakce z roku 1999, kdy "odkoupil od polostátního podniku Spolana desetiprocentní podíl v Agrofertu za pouhých 2,5 milionu korun, přestože jeho reálná hodnota byla několik set milionů korun".

