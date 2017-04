před 3 minutami

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude asi lídrem středočeské kandidátky hnutí ANO. Připustil to v rozhovoru pro Novinky.cz. Na konci února přitom ohlásil, že do voleb půjde z posledního místa. Hnutí ho ale prý tlačí na první místo. "Takže možná, abych ukázal, že se nebojím ani pana (předsedy TOP 09 Miroslava) Kalouska, ani pana (Lubomíra) Zaorálka (ČSSD), tak budu asi lídr. Ale to ještě uvidíme," řekl Babiš. Kandidátku bude středočeská organizace ANO schvalovat 13. května.

Související články