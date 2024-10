Bývalá miss může jít do vedení lidovců. Umí vyhrávat volby, za šéfa chtěla Grolicha

Jméno Moniky Žídkové si patrně vybavují mnozí pamětníci, kteří sledovali v minulosti soutěže krásy. V roce 1995 ji korunovali Miss České republiky a následně vyhrála i Miss Europe. To všechno je ale minulost. Žídková se provdala a užívá jméno Brzesková. Od roku 2014 je starostkou města Kravaře a v pátek se bude ucházet o post místopředsedkyně KDU-ČSL.

Monika Brzesková v letošních krajských volbách kandidovala v Moravskoslezském kraji z osmého místa koalice Spolu. Díky preferenčním hlasům se dostala na první místo. Nejkroužkovanější kandidátkou své strany byla i v krajských volbách před čtyřmi lety. A opakovaně se jí daří i v komunálních volbách, starostkou města Kravaře je už třetí období.

Na volební vítězství je sice zvyklá, v pátek ji ale čeká trochu jiný souboj. Na sjezdu lidovců se bude pokoušet o post místopředsedkyně strany. Nyní je ve vedení KDU-ČSL jediná žena, blízká spolupracovnice předsedy Mariana Jurečky Šárka Jelínková. Lidovecké ženy, které mají svůj spolek, už před sjezdem daly najevo, že budou tlačit na to, aby se jich do předsednictva dostalo více. Podle informací Aktuálně.cz reálnou šanci na úspěch má i Brzesková.

Bývalá miss se rozhodla ke kandidatuře až v posledních dnech, a to na základě reakcí některých lidovců. "Měla jsem spoustu telefonů, kdy mi lidé nejen tady z našeho regionu říkali, jestli bych nešla kandidovat do vedení strany. Tak jsem si řekla, že to zkusím. Pokud bych mohla KDU-ČSL nějak pomoci, ráda to udělám," vysvětluje Brzesková.

Nejraději by za svého šéfa měla jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Ten se ale před sjezdem rozhodl, že nakonec na předsedu lidovců kandidovat nebude. "Považuji to za opravdu velkou škodu, protože by to byla změna, po které volají voliči i naše členská základna," říká Brzesková.

Lidovci si tak v pátek v Olomouci budou vybírat mezi stávajícím předsedou Jurečkou, ministrem zemědělství Markem Výborným, senátorem a vsetínským starostou Jiřím Čunkem a poslancem Šimonem Hellerem. Brzesková tvrdí, že zatím neví, koho z nich bude volit. S nikým z nich se osobně příliš nezná. Rozhodnout se chce až na sjezdu.

Ve vládě musíme být hlasitější, tvrdí

Případné zvolení místopředsedkyní by bylo pro Brzeskovou velkou změnou. Dosud se politicky angažovala pouze v regionu - ve svém rodném městě a kraji. V celostátní politice by lidovci podle ní měli provést několik změn, aby zvrátili klesající voličské preference.

"Měli bychom se víc soustředit na témata, která jsou lidovcům bližší. Například prorodinná politika, sociální témata, vzdělávání a školství. Jako vystudovaná pedagožka si uvědomuji, jak je téma vzdělávání zásadní. Zdá se mi, že jsme trochu odbočili a přicházíme s tématy, která nejsou pro naše voliče až tak zásadní," tvrdí.

Zároveň volá po tom, aby o sobě dávali lidovci ve vládě více vědět. "Neměli bychom se třeba bát zkritizovat podobu státního rozpočtu, jak je nastavený. To neznamená, že bychom měli být ve vládě opozicí, ale musíme být hlasitější. Musíme říkat své námitky. Často to neděláme a považuji to za velkou škodu," říká. Jinak ale vládu podporuje a je příznivkyní toho, aby šli lidovci i do příštích sněmovních voleb v koalici Spolu.

Přestože je v komunální politice už od roku 2006, dodnes mnozí připomínají její úspěchy v soutěžích krásy. Tvrdí ale, že jí to nevadí. "Je to už minulost, ale nijak to od svého jména neodpářu. A ani se o to nepokouším. Ať přijdu kamkoliv, tak to někdo zmíní. Neberu to ale negativně, spíš pozitivně. Byl to hezký kus života a obrovská zkušenost," říká starostka Kravař.

Momentálně se věnuje pomoci lidem ve svém městě, které postihly povodně. Sama v Kravařích žije s manželem a svými dvěma dětmi. Opustit své rodiště rozhodně nechce. "Jsem opravdu velký patriot. Jsem nesmírně hrdá na to, odkud pocházím. Hlučínsko a Prajzská má specifickou historii, líbí se mi mentalita místních lidí. Jsem tady doma a šťastná," svěřuje se.

Lidovci musí mít ve vedení více žen, naléhá Šojdrová

Šance Moniky Brzeskové na zvolení do vedení lidovců může zvýšit to, že se před několika dny dostala do čela Sdružení žen KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Ta upozorňuje, že žen ve vedení lidovců je "nedůstojně" málo, a na sjezdu bude bojovat za jejich větší zastoupení.

"Podle statistik to vypadá tak, že jsou ženy v politice nedoceněné. Neuznávají se jejich schopnosti, neoceňuje pracovitost, slušnost a někdy ani výsledky, kterými mnohdy své kolegy převyšují. Bohužel, ani situace u lidovců není dobrá." postěžovala si minulý týden Šojdrová, která v čele žen vystřídala místopředsedkyni lidovců Šárku Jelínkovou.

Spolek žen vyjádřil podporu hned třem ženám. Kromě Jelínkové a Brzeskové ještě advokátce Ditě Vávrové, která vede lidoveckou organizaci v Náchodě. A nejde jen o nějakou formální podporu, ženy se míní na sjezdu pořádně ozvat.

"Nové tváře na celostátní úrovni potřebujeme, pokud chceme být pro voliče více zajímaví. A musí být ve vedení i ženy, jestliže chceme lidem sdělit, že jim rozumíme. Jinak to u nich budeme stále prohrávat," obává se Šojdrová, která letos v červnu jen o několik málo hlasů neobhájila křeslo poslankyně Evropského parlamentu.

Video: Stanjura sedí za bukem a odnáší to Jurečka, naříkali lidovci