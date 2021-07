Spravedlivé odpykání Janouškova trestu je veřejným zájmem, domnívá se soud

Olomoucký vrchní soud ve svém rozhodnutí o nástupu lobbisty Romana Janouška zpět do vězení odkazuje i na veřejný zájem na spravedlivém odpykání trestu. Pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik. Soud vzal v úvahu i to, že se lobbista dosud na svobodě chová, jakoby žádnými závažnými zdravotními problémy netrpěl, dodal.

Janoušek měl podle rozhodnutí Městského soudu v Praze nastoupit do vězení do 3. května, a to právě vzhledem k podané stížnosti žalobce, kvůli níž další odklad trestu nenabyl právní moci.

Poslední pravomocné rozhodnutí ohledně přerušení trestu ze zdravotních důvodů bylo platné do 30. dubna letošního roku. Krajský soud v Brně mu přerušení výkonu trestu na konci dubna prodloužil o další dva roky. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června.

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu mu soud ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít.