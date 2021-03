Ministryně Benešová se zabývá pobytem odsouzeného lobbisty Janouška v Alpách

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se zabývá kauzou pobytu odsouzeného a údajně vážně nemocného lobbisty Romana Janouška na horách v Rakousku. Uvedla to bez bližších informací v odpovědi na písemnou interpelaci předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. Jurečka se jí ptal, jak je možné, že tento člověk místo odpykávání svého trestu "v klidu vězeňské cely" trávil přelom let 2019/2020 v Alpách.

"Vážený pane předsedo (Poslanecké sněmovny), pana poslance jsem informovala, že ve věci činím šetření a po obdržení relevantních podkladů neprodleně na interpelaci odpovím," uvedla Benešová v odpovědi zaslané prostřednictvím předsedy sněmovny.

Jurečkovi však připadá její odpověď příliš stručná. "Paní ministryně Benešová byla velmi stručná na můj vkus, takže proto já jsem vyslovil s tou interpelací nesouhlas," řekl Jurečka. Interpelace se proto bude projednávat na plénu sněmovny při pravidelných čtvrtečních písemných interpelacích.

O Janouškově pobytu na horách informoval v únoru server Seznam Zprávy. Má odpykat ve vězení 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Zatím ale strávil za mřížemi kvůli svému zdravotnímu stavu jen zhruba rok a čtvrt. Janoušek má podle posudků po operacích v hlavě implantát a údajně musí chodit o francouzské holi, uvedl server. Na snímcích, které mají Seznam Zprávy k dispozici, ale Janoušek třeba táhne sáně a má na sobě lyžařské vybavení. Janouškův advokát Lukáš Trojan to podle serveru nechtěl komentovat.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze úmyslně srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014 a ve vězení byl do března 2016. Trest mu byl opakovaně přerušen ze zdravotních důvodů, naposledy v květnu 2018. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Seznam Zprávy ale získaly fotografie z přelomu let 2019 a 2020, kdy se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.

"Nejsem hoden, abych posuzoval zdravotní stav pana Janouška, ale dle fotografií a zpráv, které za poslední dny prolétly internetem, není známka po tom, že by se z důvodu implantovaného čipu nějak omezoval v pohybu, ba naopak, dle lyžařské helmy a oblečení soudím, že si užíval zimních radovánek bez jakéhokoli omezení. Můžete mi, prosím vysvětlit, jak je toto možné?" napsal Jurečka ministryni Benešové.