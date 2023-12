Ve funkci bych mohla vydržet ještě dva roky, Blažka komentovat nemohu, říká Bradáčová

Vrchní státní zastupitelství v Praze je jedním ze dvou hlavních úřadů v zemi, které vedou policii při vyšetřování korupce, hospodářských zločinů či terorismu. Jeho šéfka Lenka Bradáčová v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, v čem se pro ni rok 2023 po pracovní stránce lišil od jiných, jaké trendy ve zločinnosti převládaly nebo zda přemýšlí o funkci nejvyšší žalobkyně.

Letos jste oslavila významné životní jubileum. Bilancovala jste svůj profesní život?

Nebilancovala. Myslím, že to je opravdu jen číslo. Nevnímám to jako moment, kdy bych se musela rozhodovat, co dál v životě. Ale řada kolegů mluví o tom, že v tomhle věku lze udělat jedno z posledních zásadních kariérních rozhodnutí. Například současný ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marek Bodlák se rozhodl, že v tomto věku je ještě čas změnit pozici a odchází k soudu.

Takže svou budoucnost vidíte na státním zastupitelství?

V této chvíli to tak vnímám. Nemohu ale vědět, co bude v pozdějších letech. To v této překotné době nemůže nikdo, řekla bych. Celoživotní vzdělávání a změna profesí je na pořadu dne, pořád se budeme muset zdokonalovat.

Funkční období by se vám mělo naplnit na konci roku 2025. Alespoň tak to plyne z přechodného ustanovení novely zákona o státním zastupitelství, jejíž schvalování ve sněmovně jde pomalu do finiše. Zůstanete ve funkci do konce roku 2025?

Nepředpokládám, že by tomu tak nebylo. Ale rozhoduji se podle aktuální situace.

Ochrana nejvyššího žalobce před politikou

Kam byste pak vykročila dál? Dávalo by vám smysl ukončit kariéru na vrcholu soustavy jako nejvyšší státní zástupkyně?

Především by to muselo dávat smysl těm, kteří o tom rozhodují, což je vláda a ministr spravedlnosti. Víc nechci spekulovat. Teď je nejvyšším žalobcem Igor Stříž. Po celou dobu, co se známe, považuji naše vztahy za vysoce profesionální a korektní.

Dráhu ve státním zastupitelství jste začínala na okrese, pak jste působila na kraji a poté jste se stala vrchní žalobkyní. Zdá se, že vaše cesta přirozeně směřuje do úřadu nejvyšší žalobkyně. Co myslíte vy?

Je pravda, že jsem jeden z mála státních zástupců, kteří kariérně působili vyjma nejvyššího na všech stupních. Ale o tohle nejde. Jde o to, jestli má státní zástupce vizi, jak řídit celou soustavu státního zastupitelství, případně jak ji měnit. Protože doba se zásadně mění, nazývám ji kybernetickou dobou.

Učí nás chovat se v kyberprostoru a nakládat s novými nástroji nejen komunikace, tomu všemu se bude muset státní zastupitelství přizpůsobit. Bude se muset také přizpůsobit novým typům kriminality a obstát v jejich postihování. Mluvíme tu o komplexní představě, jak má směřovat soustava dál.

Když vás poslouchám, vy o takové vizi přemýšlíte, stejně jako by o ní přemýšlel i nejvyšší žalobce či žalobkyně.

I z pozice vrchní státní zástupkyně o ní musím přemýšlet a přemýšlím o ní.

Dobře. Vrátím se ke zmíněné novele, která upravuje dvě klíčové věci. Funkční období vedoucích žalobců bude nově časově omezené, poprvé se také nastaví systém jejich kariérního růstu. Přináší ještě něco podstatného?

Co považuji za velmi podstatné, je nově nastavená pojistka pro nejvyššího státního zástupce. To je místo, které jsme v soustavě z hlediska ochrany před možnými politickými vlivy považovali za nejslabší. Pokud novela bude přijatá v navrhované podobě, nejvyšší státní zástupce může být odvolán vládou, ale v případě, že se neztotožní s důvody odvolání, zákon mu dává možnost obrátit se na Nejvyšší správní soud, který rozhodne o oprávněnosti rozhodnutí vlády.

Promítne se tedy novela do toho, jak kvalitně budou žalobci odvádět svou práci?

Ovlivní velmi výrazně způsob výběru vedoucích státních zástupců. Ohledně kvality s hodnocením počkejme. Po určité době jsou výměny na pozicích manažerů vhodné, ukazuje se to nejen ve veřejné a jasně také v soukromé sféře. Ale musíme to brát s určitou rezervou, protože za každou z trestních věcí je ve výsledku odpovědný dozorový státní zástupce. Proto bych kladla vysoké nároky na každého státního zástupce.

Nenávist je spojená s krizí

Rok 2023 pomalu končí. Měla jste v něm více práce než v jiných letech?

Neřekla bych, že by bylo více práce. Ale byla jiná v tom, že se objevují nové fenomény. Jsou to kvalitativně jiné prostředky, jimiž pachatelé v kybernetickém prostoru páchají trestnou činnost. Nutí nás to hledat nové metody, definovat je společně s policií a naučit se je interpretovat, aby u soudu obstály. Také jsme se daleko více než v uplynulých letech zabývali trestnou činností, která je spojená s nenávistí.

Zatímco nenávistné trestné činy jsou spojeny se společenskou krizí, ať to byl covid, válka na Ukrajině nebo nyní konflikt v Gaze, kybernetickou kriminalitu a její vývoj začíná společnost daleko více registrovat nezávisle na tom. Ročně nám kyberkriminalita roste o sto procent, takže to je skutečná výzva především pro policii (rozhovor vznikl před střelbou na pražské filozofické fakultě, pozn. aut.).

Když o tom mluvíte, tento rok byl prvním, kdy existuje Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Byl pro ni úspěšný?

I po roce vnímám útvar jako vznikající, proto bych uplynulý rok ve vztahu k němu charakterizovala jako hledání. Dochází k velké obměně lidí, stále hledá optimální organizaci a teprve nastavuje procesy, které by u celorepublikového útvaru tohoto typu měly být na vysoké úrovni především v kvalitě vedených trestních řízení a odborné úrovni.

Tento měsíc centrála informovala, že se jí podařilo odhalit rozsáhlý případ. Obvinila desítky lidí, kteří prostřednictvím falešných stránek na různé služby ukradli bankovní údaje mnoha zákazníků a připravili je o více než sto milionů korun. Není tohle právě ten případ, kvůli kterým centrála vznikla?

Souhlasím. Je to jedna z profilových věcí, které by měly ukázat směr. Ale musíme si uvědomit, že rozsah působnosti tohoto útvaru nesměřuje pouze k tomuto typu finančních internetových podvodů. Musí být připravený řešit také extremistické trestné činy, teroristické činy, které u nás spočívají především ve verbální rovině, což je ta lepší varianta.

Pak jsou tu hackerské útoky na kritickou infrastrukturu státu. To je to gró, které musí umět tento útvar řešit. Že tyto trestné činy mnohdy skončí bez odhalení pachatele, je jasné. Obvykle končí hledání důkazů v zemích, které při odhalování této trestné činnosti nespolupracují, ať je to Rusko, Čína, nebo další státy, kde se pachatelé skrývají anebo tam skrývají identitu a útočí z jiného místa. Ale i to musí umět rozklíčovávat tato nová centrála.

Co dalšího bylo trendem v kriminalitě letošního roku?

Zaznamenali jsme řadu finančních podvodů na základě takzvaného Ponziho schématu, které bylo mezi pachateli oblíbené v 90. letech a vrací se zpět. Pod falešným slibem vysokého zhodnocení ze strany pachatele došlo k podvodům se stamilionovými škodami. Veřejnost by měla být obezřetná nejen v kyberprostoru, ale také ve fyzickém světě. Na okresní úrovni byla trendem majetková trestná činnost bagatelní povahy, zde se projevuje zhoršená ekonomická situace.

Obžaloba v Dozimetru do jara

Váš úřad letos podal dvanáct obžalob na devadesát dva lidí. Je to hodně, nebo málo? A jak se to pozná?

Je to především důležité v počtu osob, protože u všech obžalob se jedná o rozsáhlé skupinové trestní věci. Ve srovnání s uplynulými deseti lety počet obžalovaných odpovídá standardu. Musíme ale do toho promítnout to, že více než dva roky už se místo tohoto úřadu zabývá evropskými dotacemi úřad evropského veřejného žalobce.

Policie pod dozorem vašich lidí letos podala návrh na obžalobu v kauze Dozimetr, v níž jde o manipulace se zakázkami v pražském dopravním podniku. Stalo se tak patnáct měsíců od začátku vyšetřování. Postupovala policie dostatečně rychle?

Samotné vyšetřování trvalo dvanáct měsíců, což patří k tomu lepšímu, k rychleji zpracovaným věcem. Obvinění se potom zhruba tři měsíce seznamovali se spisem, poté byla věc předložena na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Předpokládám, že by ze strany dozorového státního zástupce mohlo být rozhodnuto v první čtvrtině příštího roku.

Státní zastupitelství může podat obžalobu, ale také kauzu vrátit policii k došetření. Jak pravděpodobná je v tomto případě druhá varianta?

Rozhodnutí o vrácení věci policejnímu orgánu neočekávám, protože v ní probíhal velmi intenzivní dozor státního zástupce. Logicky musí být seznámen s obsahem spisu.

Letos policie pod dozorem vašeho úřadu také obvinila dvacet jedna lidí a sedm firem z manipulací zakázek na Ředitelství silnic a dálnic v hodnotě stovek milionů korun. Je to největší kauza, kterou jste letos zahájili?

V počtu obviněných osob to je jedna z největších věcí. V této chvíli je spis předán na nejvyšší státní zastupitelství, kde se rozhoduje o stížnostech do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Takže lze očekávat ukončení vyšetřování ve druhé půli příštího roku, nebo to je příliš odvážný tip?

Vzhledem ke složitosti věci by to byl optimistický odhad.

V tomto případě jde o formát, kdy se na manipulaci zakázky domluví firmy se spřátelenými úředníky. Je to stále převažující typ odsávání veřejných peněz?

Označila bych to za standardní modus operandi ve věcech, v nichž zaznamenáváme manipulaci se zakázkami. To jednání je obvyklé. Předpokládá utajenou dohodu mezi zadavatelem a soutěžiteli o zvýhodnění některého z nich, ale výjimečně může zadavatel stát mimo kriminální strukturu. Nebezpečnost takové trestné činnosti spočívá v tom, že se deformuje hospodářská soutěž a trh.

Vrchní státní zastupitelství v Praze roku 2023 Aktuálně.cz přináší souhrn hlavních ukazatelů činnosti VSZ v Praze a jeho dozoru v trestních věcech či zastupování žaloby před soudem v roce 2023. bylo zahájeno 62 trestních řízení

trestní stíhání bylo zahájeno ve 29 kauzách proti 126 osobám (tři kauzy mají teroristický podtext, jedna kauza se týká válečného trestného činu)

pravomocný rozsudek byl vynesen ve 27 kauzách vůči 80 osobám (z toho 8 dohod o vině a trestu)

v jednom případě vyhlásil soud osvobozující pravomocný rozsudek

státní zástupci podali 12 obžalob na 92 osob, 4 návrhy na schválení dohody o vině a trestu.

soudy stále rozhodují o obžalobách v 84 kauzách zahrnujících 438 osob.

za posledních 10 let se státní zástupci zabývali 52 věcmi, které dnes spadají do

působnosti evropského veřejného žalobce

Mě stále trochu překvapuje, že po odsouzení Davida Ratha a spoustě dalších obdobných kauz to zkrátka lidé pořád takto zkoušejí. Vás ne?

Ne. Korupce provází lidstvo po mnoho věků, proto by bylo naivní si myslet, že v případě, kdy se rozdělují veřejné peníze, se na to zločinecké struktury nebudou zaměřovat.

Takže funguje odstrašení pachatelů, nebo ne?

Generální prevence funguje, vidíme to na standardním počtu těchto trestních věcí. V opačném případě by podle mě počty mnohem razantněji rostly. Bylo by ale špatně se uspokojit tím, že tento kriminální fenomén je vyřešen, to v žádném případě. Ukazuje se především to, že pokud se takové kauzy dějí, policie je schopná je sama vyhledat.

Blažek přeposlal dotaz i na Dozimetr

Jaký má podle vás ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) vztah ke státnímu zastupitelství?

S ministerstvem spravedlnosti se potkáváme především ve dvou rovinách, legislativní a správní. Ministerstvo je vrcholným orgánem správy státního zastupitelství. Odpovídá za zabezpečení správního chodu jeho úřadů, rozpočtové věci nebo informační systémy, to je zcela strategické pro fungování naší soustavy.

Spolupráci s ministrem spravedlnosti i s jinými představiteli ministerstva hodnotím v obou rovinách jako velmi věcnou a korektní. To je to, co mohu komentovat. V obvodu své působnosti jsem nezaznamenala konfliktní situaci mezi ministrem či ministerstvem s vedoucími státními zástupci.

Ptám se proto, jak se ministr choval v brněnské bytové kauze, v níž je obviněný jeho bývalý kolega z advokátní kanceláře. Jak upozornily Seznam Zprávy, dostal několik interpelací, které se týkaly osobního života dozorové žalobkyně. On tyto dotazy přeposlal nejvyššímu státnímu zástupci, aby na ně odpověděl. Jak byste na takové dotazy ministra k vašim podřízeným odpověděla vy?

V části dotazu ohledně osobních dat bych neodpověděla. Protože se domnívám, že osobní data kolegů nespadají pod obsah, který bychom měli sdělovat v rámci interpelací. Ale protože se to v mé působnosti nestalo, nebyla jsem vystavena takovému dotazu, tak to mohu těžko více komentovat.

Neměl by ale ministr s touto pravomocí nakládat uvážlivěji? Zvlášť ve chvíli, kdy v kauze jako obvinění figurují jeho známí?

Za celou dobu, co tu působím, jsem obdržela od řady ministrů spravedlnosti žádosti o informace k interpelacím. Je to standardní záležitost. Dokonce i v trestní věci Dozimetr jsme obdrželi dotazy, které nám pan ministr zprostředkoval, protože byl interpelován. Odpověděli jsme na ně v rámci ustálené praxe.

Státní zastupitelství obecně podává jen takové informace, které nemohou ohrozit naplnění účelu trestního řízení. V tomto směru jsem vždycky takovou informaci podala. Asi dvakrát jsem byla dotazována na informace, které jsem podat nemohla, protože by k ohrožení trestního řízení došlo. Ale nebylo to za tohoto pana ministra. Já nechci nijak hodnotit, jak má pan ministr postupovat. To mi nepřísluší.

V této souvislosti se chci zeptat na další věc. Když ve vedlejší větvi brněnské bytové kauzy nejvyšší státní zastupitelství zrušilo stíhání dvou osob, ministr se vyjádřil tak, že jejich zadržení bylo nespravedlivé a že byly vystaveny veřejnému lynči. Má se takhle ministr spravedlnosti vyjadřovat?

Skutečně mi nepřísluší to komentovat, musíte se obrátit na vrchního státního zástupce v Olomouci nebo nejvyššího státního zástupce. Nebylo by to od mě korektní ani k jedné ze stran. Nejsem ta, která by měla v té věci dostatek informací a která byla těmto věcem vystavena. Když se ale podíváme do minulosti, pokud někdy ministr spravedlnosti komentoval kauzy, které spadaly do obvodu mé působnosti, tak jsem reagovala.

Zeptám se v obecné rovině. Není pro fungování státního zastupitelství zdravější, když ministr živé kauzy komentuje co nejméně?

Zkoušíte to dobře, ale skutečně mi přísluší komentovat jen to, co je v obvodu mé působnosti. K tomu, na co se ptáte, vám musí dát rozhovor jiní.

