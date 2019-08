Vozíčkář Langer podlehl ve Francii vážné nemoci, putoval do španělského Santiaga

7.08.2019 dátum, ktorý sa veľa ľuďom zaryje v pamäti. Mal som rozpísaný dnešný deň na blog, keď cinkla sms: Milan zomrel 20:15. Je to deň, kedy nás navždy opustil náš nie len spolupútnik, ale aj kamarát Milan Langer. Asi sa každý z vás pýta, ako, prečo, čo sa stalo. Milan sa narodil so svalovou distrofiou, ktorá ho sprevádzala 60 rokov. Bohužiaľ mu nedovolila dokončiť túto púť, no veríme, že putuje s nami. Pri odchode z nemocnice som mu poprial Buen Camino (šťastnu púť) a ako ho poznám, tak viem, že to nevzdal. Milan ďakujem, že som mal tú česť byť súčasťou tvojej poslednej cesty. Tvoja inšpirácia k tejto ceste: https://www.youtube.com/watch?v=JttBZlhm5kI