Dala jsem premiérovi tip, ale nechci to zakřiknout, tají jméno svého nástupce Valachová

před 1 minutou

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na čtvrteční schůzce premiérovi doporučila, aby jejím nástupcem jmenoval někoho přímo z ministerstva. Chce tím zajistit hladké dokončení započaté práce. "Jméno vám ale neřeknu, jsem pověrčivá a nechci to zakřiknout," uvedla v rozhovoru s novináři. Nejčastěji se spekuluje o jejím náměstkovi Stanislavu Štechovi, o kterém premiér uvažoval i před dvěma roky, kdy nakonec upřednostnil Valachovou. Ministryně také oznámila, že kontrolní komise prověřila dotační program pro mládež a doporučila příspěvky pro děti navýšit. Peníze se začnou rozesílat na začátku příštího týdne, ve kterém Valachová rovněž předá demisi premiérovi.

Praha - Do konce května musí premiér Bohuslav Sobotka vybrat nástupce ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která se rozhodla podat demisi kvůli dotační kauze na ministerstvu školství, kterou stále prošetřuje policie. Svůj tip na kandidáta premiérovi dala, prozradila ve středečním rozhovoru na zahájení oslav 30 let Erasmu v Praze na Kampě.

Už jste byla na policii podávat svědectví?

Ještě ne. Určitě svědeckou výpověď podávat budu, ale mě se ta věc vůbec netýká a není pro mě příjemné mít politickou odpovědnost a nic nevědět. Dozvídám se další zaručené zprávy, podezření a spekulace z dovozování denního tisku. Není to pro mě lidsky ani profesně příjemná pozice. Byla bych ráda, kdybych toho už věděla mnohem víc, ale s ohledem na závažnost vyšetřování si nejsem jistá, jestli budu do konce svého funkčního období moudřejší.

Konzultoval s vámi pan premiér výběr vašeho nástupce?

Měla jsem s panem premiérem osobní konzultační schůzku poté, když jsem ohlásila svou demisi minulý pátek. Tam jsem mu sdělila tip na nástupce, protože je to rozhodnutí pana premiéra a následně prezidenta republiky s cílem zajistit to, aby se všechno dotáhlo. Jak ve školství, tak ve sportu, a směrem k dětem a mládeži, na tom mi opravdu hodně záleží. Sdělila jsem mu své přání a tip, který by to mohl zajistit. Jméno vám ale neřeknu, protože jsem pověrčivá, tak to nechci zakřiknout.

Je to někdo z ministerstva školství?

Je. Víte, že o kom se mluví, ten to obvykle nebývá, a to bych byla dost nerada. Mám svůj tip a preferenci, kterou se snažím legálními prostředky vylobbovat u předsedy vlády, a o něm budu hovořit i následně, jakmile si mě pozve prezident republiky. Pak budu očekávat, jestli moje přání a doporučení vyslyší.

Vrátila už policie dokumenty, které si při razii z odboru sportu odvezla a ve kterých byly veškeré podrobnosti o rozdělování dotací na sport?

Ne. Já jsem na to reagovala hned poté, co policie zahájila prošetřování některých konkrétních lidí na ministerstvu školství a také na Magistrátu hlavního města Prahy nebo Fotbalové asociace ČR. Ukazuje se, že bylo moudré právnické rozhodnutí ihned zastavit všechny programy, zkontrolovat jednotlivé rozdělení přidělených finančních prostředků, aby na nikoho nepadl stín podezření. Skoro si troufám říct plivanec, protože si to sport nezaslouží. Nechci, aby sport dostal červenou kartu. O program na sportování mládeže se policie nezajímá.

Peníze pro mládež se už tedy začnou vyplácet?

Kontrolní komise ministerstva prověřila celý program osm, což je ta jedna miliarda korun pro mládež a trenéry. To je naprosto transparentní program. Komise mi doporučila, že máme dost prostředků, aby za dětmi sportujícími jednou týdně šlo tisíc korun a příspěvek pro děti sportující dvakrát a vícekrát týdně se zvýšil z 1800 korun na dva tisíce. S ohledem na situaci ve sportu chceme vyplatit co nejvíc peněz a co nejrychleji. Peníze začneme odesílat na účty sportovních oddílů na začátku příštího týdne.