Odmítněte demisi Valachové, zachovala se dobře, vyzval Sobotku šéf olympioniků Kejval

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval po zasedání Národní rady pro sport prohlásil, že premiér Bohuslav Sobotka by měl odmítnout demisi ministryně školství Kateřiny Valachové. "Z hlediska transparentnosti jednala velmi dobře, kulturu ve sportu posunula dopředu, i když to tak nemusí vypadat," prohlásil. Podle něj doplatila na to, že se snažila nastavit jasná pravidla pro rozdělování peněz bez vlivu jednotlivců.

Praha - Členové Národní rady pro sport se postavili za ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD) a vyzvali premiéra, aby její demisi nepřijímal. "Paní ministryně doplatila na to, že se snažila nastavit jasná a pevná pravidla pro rozdělování peněz, kde by byly různé vlivy jednotlivců minimální. Přestože se to, jak známo, nepodařilo," uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Kolegové z rady ho prý jednohlasně podpořili. Valachová zůstává na kandidátce ČSSD. Po rezignaci má čistý štít, myslí si Hamáček číst článek Dále ocenil, že ministryně vnímá současné problémy s financováním sportu a snaží se najít řešení. Valachová se rozhodla podat demisi v úterý v souvislosti s policejní razii na ministerstvu školství kvůli dotacím na sport a obviněním bývalého ředitele odboru sportu Zdeňka Břízy a náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové. Ta je nyní společně s předsedou předsedou Fotbalové asociace ČR Miroslavem Peltou ve vazbě. "Za premiérem jdu dnes odpoledne. Jsem připravená demisi podat," komentovala to Valachová. Chceme podrobnosti o financování FAČR, říká rada Národní rada pro sport podpořila kroky navržené Valachovou. V červnu by do sportovních svazů mělo dorazit nejméně 50 procent dotace minulého roku. "Takto zálohově zajistíme, nejkritičtější situaci z hlediska financování sportu," uvedla Valachová. V řádu dnů by ministerstvo mělo začít rozesílat prostředky pro sportování dětí a mládeže. To je celkem jedna miliarda rozdělená podle jednoduchého klíče - peníze dostanou kluby podle počtu sportujících dětí. Ministerstvo řeší také zajištění financí pro pořádání významných sportovních akcí, jako je například mistrovství světa či Evropy. Program, kterého se týká korupční kauza a v jehož rámci měly být vyplaceny dotace pro fotbalovou asociaci, bude vyhlášen znovu. Národní rada pro sport vyzvala FAČR, aby bezodkladně předložila zprávu o svém vnitřním financování. "Dokud se s tímto neseznámíme, nebudeme postupovat dál v otázkách, jak bude asociace financována," oznámila ministryně.

