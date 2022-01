Vakcína, nebo vyhazov. Brzy se mají povinně očkovat profese, vláda dosud neřekla jaké

Od března zřejmě budou muset lidé vybraných profesí, jako jsou lékaři či vojáci, být očkovaní proti covidu. Nařizuje jim to vyhláška, kterou připravil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho nástupce Vlastimil Válek ji sice chce přepracovat, pro některé profese ale povinnost patrně zůstane. Nemocnice se obávají, že by tím mohly přijít o část zaměstnanců, kterých už tak mají málo.

Už od loňského září musí být zdravotníci ve Francii povinně naočkováni proti covidu, jinak přijdou o práci. Podobně postupuje také Řecko, Itálie, Maďarsko nebo Polsko. A brzy se k těmto zemím možná přiřadí i Česko. Kromě zdravotníků je v plánu mít k 1. březnu povinně očkovány také všechny pracovníky v sociálních službách, vojáky, policisty či hasiče.

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil, že hodlá vyhlášku, kterou připravil ještě jeho předchůdce Adam Vojtěch (za ANO), změnit. Největší nesouhlas projevil s povinným očkováním všech lidí starších 60 let.

Povinnost ale patrně zůstane pro vybrané profese. Stále však není jasné, jestli pro všechny, se kterými počítá stávající vyhláška. "Vláda se jednoznačně shodla zatím jenom na tom, že vyhlášku novelizujeme. Do konce ledna se domluvíme jak. Do půlky ledna pak předložím návrh přepracované vyhlášky," řekl Aktuálně.cz ministr Válek.

Jeho mluvčí Ondřej Jakob dodává, že ministerstvo jedná s profesními skupinami, kterých se má povinné očkování týkat. S jakými, však říct nechtěl. Některé z nich ale povinné očkování podporují. "S ohledem na ochranu veřejného zdraví armáda podporuje povinné očkování. Vakcinace nejen proti koronaviru, ale i dalším nemocem je nejefektivnější způsob prevence," říká mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová s tím, že v současnosti je proti covidu očkováno 89 procent vojáků.

Povinné očkování podporuje také Česká lékařská komora nebo Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Její prezident Jiří Horecký však říká, že by uvítal informace o případném zavedení této povinnosti dříve než v únoru. "Zaměstnavatelé i zaměstnanci potřebují minimálně dva měsíce na to se naočkovat, případně oznámit odchod a najít náhradu. Nelze říct v polovině února, že se to změní a od března to bude takto platit," uvádí Horecký.

Peticemi proti očkování

Mezitím se však ozývají hlasy, které povinné očkování vybraných profesí odmítají. Hnutí Iniciativa 21, které kritizuje stávající přístup státu k epidemii, představilo internetovou petici, kterou údajně podepsalo už pět tisíc zástupců profesí, které by měly být od března povinně naočkovány. Petici však může podepsat každý a nevyžaduje žádné ověření, jestli jde skutečně o zdravotníky a zástupce dalších profesí.

Svou vlastní petici proti povinnému očkování podepsalo také téměř čtyřicet - tedy polovina - zaměstnanců domova pro seniory v Domažlicích. A to přestože je většina zaměstnanců domova očkovaná. "Jsou tu lidé, kteří mají dvě dávky, ale už nesouhlasí s tím, že mají jít ještě na třetí nebo pak i na další. A jsou tam podepsaní i ti, co nechtějí žádné očkování," vysvětluje sociální pracovnice Žaneta Fichtlová Lehanková, která petici poslala ministerstvu zdravotnictví i Asociaci poskytovatelů sociálních služeb.

Ona sama očkovaná není. Necítí, že by ji covid vážně ohrožoval, protože ho již prodělala a měla lehký průběh. "Nemyslím, že by očkování v mém případě dávalo smysl," míní Lehanková. Dodává ale, že je ráda, že jsou očkovaní její starší rodiče, kteří mají už i třetí dávku.

Zatím není rozhodnutá, zda v případě zavedení povinného očkování podá výpověď. "Jsem ve fázi, kdy absolutně nevím, co budu dělat. Nemůžu říct, že odejdu, nebo neodejdu. Nevím, vyčkávám, co bude," dodává.

Proočkovanost vybraných profesích, pro které by mělo platit povinné očkování, je vyšší než v celé české populaci, kde vakcínu dostalo přes 74 procent dospělých. Například lékařů je naočkováno 88 procent, zdravotních sester 83 procent a policistů 85 procent. Ministerstvo ale chce dosáhnout zejména u zdravotnických povolání ještě vyšších čísel, jelikož se tito lidé dennodenně starají o rizikové osoby, které bez očkování mohou snadněji nakazit.

Jaká je proočkovanost jednotlivých profesí? Vojáci - 89 procent Policisté - 85 procent Lékaři - 88 procent Zdravotní sestry - 83 procent Ostatní zdravotní personál - 81 procent

"Odchody nemůžeme vyloučit"

Pokud by vyhláška skutečně začala platit, neočkovaní by museli podstoupit vakcinaci nebo práci opustit. V některých nemocnicích si ale vzhledem k nedostatku personálu odchod části svých zaměstnanců nemohou dovolit.

"Odchody části personálu v případě zavedení povinného očkování nelze vyloučit, stejně tak ale nelze odhadnout, jak velké části personálu by se to týkalo. Tudíž nelze ani predikovat, jak citelný zásah do chodu nemocnice by to znamenalo," uvádí mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

V královéhradecké fakultní nemocnici je očkováno přes 80 procent zdravotníků. "Je velmi obtížné odhadovat, jak by se v případě povinného očkování zachovali. S ohledem na dlouhodobou personální situaci ve zdravotnictví by ale bylo velmi složité, pokud by se část zaměstnanců rozhodla z jakýchkoliv důvodů v nemocnici skončit, protože je není možné okamžitě nahradit. Přineslo by to velké provozní problémy," upozorňuje mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze podle mluvčí Marie Heřmánkové odhadují, že by se nakonec ani po zavedení povinnosti nenechalo naočkovat pět až osm procent jejich zaměstnanců.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek se však masivnějších odchodů neobává. "Dá se vycházet z analogie zemí, kde už je povinné očkování zdravotníků, jako je Řecko. Tam se nakonec navzdory řečem nechali očkovat prakticky všichni, takže k žádnému odchodu personálu nedošlo. A nemyslím, že by Češi byli jiní. Kvůli očkování proti hepatitidě B, které je povinné pro zdravotníky, také nikdo mimo obor neodchází," říká Kubek.

Ani ve Fakultní nemocnici Bulovka neočekávají, že by přišli o významnější část zaměstnanců. "Nepředpokládáme nějakou znatelnou vlnu odlivu zdravotnického personálu například do okolních států Evropské unie, které se k očkování zdravotníků přiklání stejně jako Česko. Studium lékařských a nelékařských zdravotních oborů je velmi specifické. Nepředpokládáme, že by lidé, kteří studují tak náročný obor, šli pracovat úplně do jiné sféry," říká mluvčí Eva Libigerová.

Jiné nemocnice navíc upozorňují, že někteří zdravotníci s vakcínou dosud váhali například proto, že covid v posledních měsících prodělali. Část z neočkovaných by si tak v případě nařízení povinnosti vakcínu dát nechala.

Ani v sociálních službách by případná povinná vakcinace nemusela mít podle prezidenta Horeckého na počet pracovníků tak velký dopad. Odhaduje, že by v takovém případě mohlo odejít jedno až dvě procenta zaměstnanců, jako se to stalo v některých jiných státech, které tuto povinnost již zavedly. V Česku by to znamenalo jeden až dva tisíce lidí. "Pokud by odchody byly rovnoměrné, dalo by se s tím pracovat. Přežily to všechny ostatní země, kde je navíc počet zaměstnanců vyšší," podotýká Horecký.

