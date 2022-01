Jaký bude covidový rok 2022? Epidemie neskončí, omikron není poslední, tvrdí experti

Česko vstupuje již do třetího roku, do kterého zasáhne šíření koronaviru. Většina odborníků oslovených deníkem Aktuálně.cz se však domnívá, že ani letos epidemie neskončí. Velké naděje ale vkládají do vývoje léků, které by mohly výrazným způsobem pomoci lékařům při léčení covidu-19. Největším nástrojem proti koronaviru podle nich i nadále zůstane očkování.

Foto: Aktuálně.cz Imunolog Zdeněk Hel Skončí v roce 2022 epidemie koronaviru? Bohužel neskončí. Virus SARS-CoV-2 není možné vymýtit a bude tu s námi pořád. Dá se ale očekávat, že pro většinu lidí již nebude představovat tak vysoké zdravotní riziko. Minulý rok byl konec zimy a začátek jara vůbec nejhorším obdobím epidemie. Přibývaly tisíce potvrzených případů, nemocnice byly na hraně veškerých kapacit. Hrozí něco i v roce 2022? V současné době je největším nebezpečím varianta omikron, která se velmi rychle šíří, a hrozí výrazná epidemická vlna. Stále ještě nevíme, do jaké míry bude nebezpečná. Ve světě přibývají případy varianty omikron. Může jít o poslední variantu, která má potenciál stát se dominantní, nebo ještě zdaleka nejde o poslední a virus se i v průběhu roku několikrát promění? Virus bude i nadále mutovat a budou přicházet nové varianty. Stejně tak neustále mutují i jiné koronaviry, které obíhají v lidské populaci. Do roku 2021 jsme vstupovali s tím, že oproti předchozímu roku má lidstvo proti koronaviru silný nástroj - očkování. Může se v roce 2022 objevit ještě něco dalšího, co nám výrazným způsobem pomůže v boji s epidemií? Dostupnost nových antivirotik zcela změní způsob, jakým budeme proti epidemii bojovat. Paxlovid, který má v předběžných studiích účinnost až 89 procent, byl nedávno schválený k použití ve Spojených státech a snad bude již brzy dostupný i v evropských zemích. Intenzivně se pracuje také na vývoji univerzálních vakcín, které by chránily proti všem příštím variantám koronaviru. Z čeho v roce 2021 by si mělo vzít Česko ponaučení a využít to v následujícím roce s epidemií? Základním principem boje proti pandemii musí být multioborový přístup založený na vědeckých poznatcích a doporučení špičkových světových odborných institucí, nikoli na osobních názorech, preferencích či anekdotických pozorováních.