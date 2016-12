Berlín trhy otvírá, Brod je radši zavřel. Na opevnění náměstí chyběly panely, zůstali jen kapři

před 4 hodinami

Sedmnáctitisícový Uherský Brod ve Zlínském kraji sáhl v souvislosti s berlínským útokem k přísnějším bezpečnostním opatřením než Praha či Brno. Zatímco jiná velká města posilují policejní hlídky nebo postaví betonové zábrany, tamní radnice vánoční trhy rovnou zrušila. Policie městu totiž doporučila, aby náměstí buď obehnalo betonovými panely, nebo stánkařům prodej na náměstí zakázalo. Radnice se vzhledem k velkému množství panelů, které by musela použít, rozhodla trhy uzavřít. Na náměstí však i nadále probíhá prodej kaprů, u kterého se během čtvrtečního dopoledne tvořila fronta, jak dokazují fotky z webkamery.

Uherský Brod – Zřejmě nejradikálnější bezpečnostní opatření v reakci na pondělní teroristický útok v Berlíně zavedl v Česku sedmnáctitisícový Uherský Brod ve Zlínském kraji. Zatímco v Praze či Brně policie posílila hlídky či postavila betonové zátarasy, ve slováckém městě vánoční trhy na Masarykově náměstí rovnou zrušili. Radnice vysvětluje, že od policie dostala na výběr – buď celé rozlehlé náměstí obežene betonovými zátarasy, nebo trhy zavře.

Místostarosta Petr Vrána Aktuálně.cz řekl, že obvodní oddělení dostalo od policejního prezídia instrukce "ochránit větší shromáždění, nebo zabránit nějakým větším shromážděním".

"My jsme to neřešili zábranami, protože to naše náměstí je v podstatě bezbariérové, takže to bychom ho museli obehnat celé betonovými panely," řekl Vrána. Město podle něj ani nevědělo, kde by potřebný počet panelů sehnalo.

"Měli jsme tam čtyři pět stánků, tak jsme to řešili tím, že jsme odvolali trhovce a domluvili se s nimi, aby tam teď kromě dvou stánků na prodej ryb žádné další nebyly," dodal místostarosta.

Mluvčí policie Zlínského kraje Petr Jaroš uvedl, že se na opatření dohodla policie s představiteli města. "Po událostech v Německu a poté, co se v celé České republice zpřísnila bezpečnostní opatření, se sešli zástupci k jednání krizového štábu. Vzhledem ke všem okolnostem, například vzhledem k tomu, že tam byly asi tři stánky na náměstí, tak jsme dali obci doporučení k ukončení stánkového prodeje minimálně do konce roku, což město udělalo," řekl policejní mluvčí, který však rázně odmítá, že by se jednalo o nařízení policie. "Bylo to doporučení, nikoliv příkaz, je to výsledek společného jednání," zdůraznil.

Zdaleka nejpřísnější bezpečnostní opatření v souvislosti s berlínským útokem bylo tak zavedeno v sedmnáctitisícovém městě, které se nejeví jako typický cíl teroristů. Navíc mnohem větší města včetně Prahy zvolila mírnější formu opatření, či dokonce do chodu vánočních trhů nezasahovala vůbec.

Na velikosti nezáleží

"Tam nejde o to, jak je velké město, ale jak je náměstí strukturované, jestli tam lze dojet po hlavní silnici, nebo jestli tam je nebezpečí, že tam vjede automobil z hlavní silnice a tak podobně," zdůvodnil policejní mluvčí, proč zrovna v Uherském Brodě policie vydala takové doporučení.

Na náměstí však i nadále probíhá prodej kaprů, u kterého se během čtvrtečního dopoledne tvořila fronta, jak dokazují fotky z webkamery.

V reakci na berlínský útok, při němž zřejmě tuniský terorista najel kamionem do stánků na vánočním trhu a zabil 12 lidí, podnikají i další česká města bezpečnostní opatření. Zdá se však, že jsou mnohem důkladnější než v zasaženém Německu. "Co jsem zatím viděl, tak vánoční trhy v Mnichově jsou plné lidí, a nezdá se, že by je narušovaly nějaké cisterny nebo samopalníci," říká Josef Šlerka, který v Mnichově pracuje pro tamní pobočku české firmy Socialbakers. Ve čtvrtek se otevřely už i trhy na berlínském Breitscheidplatz, kde k pondělnímu útoku došlo.

Zvýšená bezpečnostní opatření na vánočních trzích v Česku po útoku v Berlíně, kde neznámý pachatel vjel do lidí kamionem, jsou zřejmá. | Video: Rádio Svobodná Evropa | 02:12

autor: Radek Dragoun