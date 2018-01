V rodném Jablunkově Drahoš sklidil potlesk, i když volby nevyhrál. Lidé výsledek přijali klidně

před 7 hodinami

Více než dvě stovky lidí se sešly v jablunkovském parku za Starou radnicí, aby pod širým nebem čekaly na výsledek voleb a pobavily se vystoupením místních hudebních skupin a tanečních souborů.

Jablunkov - První průběžný výsledek se na velkoplošné obrazovce v jablunkovském parku Antonína Szpyrce ukázal ve 14 hodin a 29 minut. Téměř 58 procent pro současného prezidenta Miloše Zemana a necelých 42 pro místního rodáka a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše pokojnou atmosféru ještě zchladilo.

Na tvářích některých ze dvou stovek převážně Drahošových příznivců se už začínalo objevovat zklamání. "Bude to těsné, ale asi vyhraje Zeman," řekl čtyřicátník Adam Klus. "Nejsem šťastný, ale nemám rád, když někdo říká, že to nebude jeho prezident. Já ho přijmu," dodal o pár minut později.

Ve 14:51, kdy volební komise sečetly už 43 procent hlasů, se v prostoru pod pódiem, na kterém právě tančil dětský folklórní soubor Zaolzioczek, rozčarování ještě zvětšilo. Lidé ale přijímali rýsující se prohru důstojně. "Volili jsme Drahoše, ale je třeba ctít názor každého," prohlásil k průběžným výsledkům s více než 11procentním rozdílem další Drahošův volič Tadeusz Filipczyk.

"Asi to dopadne pro pana prezidenta," poznamenal posmutněle i Drahošův bratr Josef. Někteří však stále věřili. "Mé zbožné přání je, aby se to otočilo," říkala energická žena kolem šedesátky Anna Bilská.

Jakýsi zvláštní poklidný festival, který kvůli sledování výsledků druhého kola prezidentských voleb uspořádala místní radnice, pak ožil v 15 hodin, kdy místní v živém přenosu ČT 24 pozdravil samotný Zemanův vyzyvatel. "Zdravím rodáky do Jablunkova," zvolal a sklidil silný aplaus. Zastavili se a tleskali i lidé, kteří korzovali mezi stánky se svařákem, medovinou, vodkou, koláči či gulášem. V té době však už bylo sečteno 59 procent hlasů a desetiprocentní rozdíl ukazoval celkem jasně na budoucího vítěze.

Všichni ale zklamaní nebyli. "Jsem spokojená, volila jsem Zemana. Víte, jak to říkal, ti migranti budou slibovat, že si u nás chtějí ohřát jen dva prstíčky. On je záruka proti nim," mínila asi šedesátiletá žena prodávající v jednom ze stánků. "Mně se líbilo noblesní vystupování pana profesora, je to škoda," říkala její přibližně stejně stará kolegyně Marie Roženková. "Hádat se kvůli tomu ale nebudeme," mrkly na sebe ženy.

Smířlivosti a důstojnosti by se od jablunkovského shromáždění mohli učit leckde. "Jsem zklamaný, ale život jde dál," prohlásil bývalý horník, dnes důchodce Ignác Levák. "Na Zemanovi mi nejvíc vadila ta stařecká pomstychtivost. To on nezmění, zůstane stejný. Já jsem stejně starý a vždycky si říkám, hlavně nebuď jako on," dodal prošedivělý muž s fotoaparátem na krku. "Fotím si pro sebe, baví mě to, dávám si snímky na Facebook," dodal.

Někteří viděli příčinu prohry v malé účasti mladých lidí. "Hodně jich nešlo k volbám," vyslovila domněnku Anna Bilská. Řada voličů se také podle ní nechala ovlivnit Zemanovou propagandou, že Drahoš do země vpustí vlnu imigrantů. Bývalého vědce nevolila pouze proto, že pochází z Jablunkova, ale i kvůli jeho náklonnosti k Západu. "Miloš Zeman je navíc nemocný a už by toho měl nechat," řekla s mírně rozhořčeným výrazem na tváři.

V 15:49 je definitivně rozhodnuto, ČTK vydala zprávu, že Zeman zvítězil. Slzy vidět nebyly, smutek byl ale patrný. Moderátorka akce vyzvala ty, kteří volili Jiřího Drahoše, aby poraženému zatleskali. Následoval silný, dlouhý potlesk. Pak se dostalo nevýrazné pocty i vítězi. Ozvalo se pár dlaní a nějaký ten osamocený oslavný výkřik, nepíská nikdo.

Akce, bez ohledu na volební výsledek, pokračovala. Folklórní kapela Jackové po čase předala pódium dalším. Na vystoupení se chystala i skupina Bidon Josefa Drahoše. "Zahrajeme, to je jasné. I když s takovou energií a radostí, jako kdyby brácha vyhrál, to nebude. Arogance, vulgárnost a nečestnost zvítězily. Národ si zřejmě změnu nezaslouží," řekl.

