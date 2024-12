V řece Odře v Ostravě uhynulo větší množství ryb, hasiči zjišťují příčinu

V řece Odře v Ostravě uhynuly pravděpodobně vyšší desítky ryb. Zdroj znečištění byl ale zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb už hasiči nezaznamenávají. Vpodvečer proto začali demontovat nornou stěnu, kterou z preventivních důvodů umístili před Bohumínem na Karvinsku. Informovali o tom náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) a mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Na místě byla i chemická laboratoř, která odebírala vzorky vody a také pracovníci České inspekce životního prostředí a Povodí Odry. "K dalšímu úhynu ryb už dále nedochází. Odebrali jsme vzorky z několika míst a předali je k analýze Povodí Odry," uvedl vpodvečer Kozák.

V Ostravě od povodní nefunguje centrální čistírna odpadních vod. S ní ale úhyn podle Boháče nesouvisí. Náměstek uvedl, že znečištění bylo krátkodobé a další úhyn už nehrozí.

"Hasiči šli po proudu a hledali místo, kde už uhynulé ryby nejsou. Vyloučili tak souvislost s čistírnou odpadních vod, chemičkou BorsodChem či areálem nedaleké koksovny. Skončili na úrovni průmyslového areálu Odra, kde sídlí několik firem. Tam se odebíraly vzorky," řekl Boháč. Dodal, že zatím se nedá přesně říct, kolik ryb uhynulo. Jde ale podle něj pravděpodobně o vyšší desítky kusů.

Mrtvé ryby se začaly objevovat dnes v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz. Nornou stěnu následně hasiči instalovali nedaleko bohumínské části Vrbice. V Ostravě od zářijových záplav nefunguje Ústřední čistírna odpadních vod. Všechny splašky tak z města tečou přímo do řeky Odry.

Čistírna by částečně měla obnovit provoz do konce roku, kdy se počítá se zprovozněním prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky. Kompletně by ústřední čistírna, tedy včetně takzvaného biologického čištění, mohla být spuštěna do konce února.

Rybáři řešili po zářijových povodních úhyny ryb, některé mohly uvíznout na břehu nebo se udusit, některé odplavaly nebo je unesl proud. V Odře se našly uhynulé ryby rovněž loni koncem srpna, a to na jihu Polska. Šlo o tři desítky kilogramů, vylovili je v obci Chalupki poblíž hranic s Českem, připluly z Česka. Úhyn zhruba jedné tuny ryb v Odře na česko-polské hranici se řešil také loni v červenci, příčinou mohlo být podle České inspekce životního prostředí extrémní počasí s přívalovými srážkami. Ve vodě byl nedostatek kyslíku.