Florida staví centrum pro migranty v parku s aligátory. Ušetří prý za ostrahu

Americký stát Florida začal stavět detenční zařízení pro migranty v národním parku Everglades, kde žije nebezpečná divoká zvěř včetně aligátorů a krajt. Podle úřadů bude tato fauna zčásti plnit funkci zabezpečení tohoto zařízení.

Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojuje ochránce životního prostředí i zastánce lidských práv. Ti projekt odsoudili jako krutý a nelidský, informují média.

Odlehlé detenční nařízení na Floridě připravované na málo využívané přistávací dráze v Everglades pojme na 1000 přistěhovalců bez dokladů, kteří tam budou zadržováni ve stanech. Florida nebude muset příliš investovat do jeho zabezpečení, jelikož zařízení bude obklopeno nebezpečnou faunou, tvrdí podle deníku The New York Times (NYT) ministr spravedlnosti státu Florida James Uthmeier, podle kterého bude zařízení fungovat dočasně.

"Když se lidé dostanou ven, budou je tam čekat jen aligátoři a krajty. Nemají kam jít, nemají se kde schovat," prohlásil Uthmeier ve videu o projektu, který je podle něj součástí realizace agendy hromadných deportací prosazované administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Provoz zařízení Floridu přijde asi na 450 milionů dolarů (9,5 miliardy Kč) ročně, napsal NYT.

Úřady středisku pro migranty přezdívají Alligator Alcatraz (Alcatraz aligátorů) v narážce na proslulou federální věznici v někdejší pevnosti Alcatraz v Sanfranciském zálivu, která je nyní turistickou atrakcí. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla naději. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili. Prezident Trump v květnu uvedl, že ji nařídil znovu otevřít.

Projekt na Floridě prezidenta jistě osloví, míní NYT. Trump totiž ve svém prvním funkčním období opakovaně mluvil o vybudování příkopu podél jižní hranice s Mexikem plného aligátorů nebo hadů.

Ochránci přírody s otevřením detenčního střediska v národním parku nesouhlasí. Více než 300 lidí v neděli v místě jeho výstavby protestovalo. Na 10 000 lidí podepsalo petici organizace Přátelé Everglades žádající Uthmeiera a guvernéra Floridy Rona DeSantise o zastavení plánu. Podle starostky okresu Miami-Dade Danielly Levineové Cavaové bude mít projekt devastující odpady na ekosystém národního parku.

Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků, krokodýlů amerických a nesytů amerických. Park je také zásadní pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.